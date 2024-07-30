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В России запретят продажу энергетиков детям
В России запретят продажу энергетиков детям - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В России запретят продажу энергетиков детям
Российские парламентарии во вторник рассмотрят запрет продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T09:18
2024-07-30T09:18
2024-07-30T09:18
государственная дума рф
закон и право
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вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Российские парламентарии во вторник рассмотрят запрет продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его данным, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при том, что такие напитки повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.Кроме того, Госдума рассмотрит во вторник запрете треш-стримов. Такой контент будут отслеживать и удалять, организаторов и участников штрафовать до 1 млн рублей с изъятием оборудования для трансляций.Законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны внесен в Госдуму депутатами всех фракций. Также инициатива предусматривает запрет на розничную продажу энергетиков в таре объемом более 500 миллилитров.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болямЭто как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детейВ Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, закон и право, общество, вячеслав володин, новости, энергетики
В России запретят продажу энергетиков детям
Госдума рассмотрит запрет на продажу энергетиков детям - Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Российские парламентарии во вторник рассмотрят запрет продажи энергетических напитков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, — речь идет о возможности ограничивать место и время продажи", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его данным, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при том, что такие напитки повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
Кроме того, Госдума рассмотрит во вторник запрете треш-стримов. Такой контент будут отслеживать и удалять, организаторов и участников штрафовать до 1 млн рублей с изъятием оборудования для трансляций.
Законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны внесен в Госдуму депутатами всех фракций.
Также инициатива предусматривает запрет на розничную продажу энергетиков в таре объемом более 500 миллилитров.
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