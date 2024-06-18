https://crimea.ria.ru/20240618/eto-kak-khlestat-zagnannuyu-loshad--ekspert-o-vrede-energetikov-dlya-detey-1138187882.html

Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей

Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей

Так называемые энергетические напитки однозначно надо запретить продавать детям, поскольку они плохо влияют на сердце, сосуды и чреваты развитием хронической... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T12:47

2024-06-18T12:47

2024-06-18T12:47

общество

здоровье

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вячеслав володин

марина шоренко

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Так называемые энергетические напитки однозначно надо запретить продавать детям, поскольку они плохо влияют на сердце, сосуды и чреваты развитием хронической усталости и различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Он отметил, что о необходимости введения этих мер просят родители и учителя.Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.Обменные процессы у детей протекают быстрее, чем у взрослых, стимулировать их нет необходимости, отметила специалист."Любая избыточная стимуляция у ребенка ни к чему хорошему не приводит. Ведь энергетики дают не энергию, а в конечном итоге вызывают астеническое состояние (астения — это состояние, при котором человек испытывает патологическую утомляемость – ред.), нехватку внутренних ресурсов", - уточнила врач.Энергии и сил ребенку дадут регулярные занятия физкультурой и спортом, правильный режим сна, отдыха и полноценное питание. Именно это в дальнейшем и формирует определенную выносливость детского организма, уточняет врач.Говоря о вреде энергетиков для детского организма, нарколог уточняет, что речь не идет о формировании зависимости. Вопрос не столько в воздействии на центральную нервную систему, сколько на все остальные органы и системы. Употребление энергетиков чревато нарушениями сердечного ритма, развитием синусовых тахикардий, а также различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе, гастритами.В середине мая Володин сообщал, что депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны.Госдума совместно с правительством с прошлого года разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушения. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.По словам профессора кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Медакадемии имени Георгиевского Крымского Федерального университета Юрия Бобрика, инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиковКакие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болямКакое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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