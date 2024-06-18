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Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей
Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей
Так называемые энергетические напитки однозначно надо запретить продавать детям, поскольку они плохо влияют на сердце, сосуды и чреваты развитием хронической... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T12:47
2024-06-18T12:47
2024-06-18T12:47
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
государственная дума рф
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Так называемые энергетические напитки однозначно надо запретить продавать детям, поскольку они плохо влияют на сердце, сосуды и чреваты развитием хронической усталости и различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Он отметил, что о необходимости введения этих мер просят родители и учителя.Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.Обменные процессы у детей протекают быстрее, чем у взрослых, стимулировать их нет необходимости, отметила специалист."Любая избыточная стимуляция у ребенка ни к чему хорошему не приводит. Ведь энергетики дают не энергию, а в конечном итоге вызывают астеническое состояние (астения — это состояние, при котором человек испытывает патологическую утомляемость – ред.), нехватку внутренних ресурсов", - уточнила врач.Энергии и сил ребенку дадут регулярные занятия физкультурой и спортом, правильный режим сна, отдыха и полноценное питание. Именно это в дальнейшем и формирует определенную выносливость детского организма, уточняет врач.Говоря о вреде энергетиков для детского организма, нарколог уточняет, что речь не идет о формировании зависимости. Вопрос не столько в воздействии на центральную нервную систему, сколько на все остальные органы и системы. Употребление энергетиков чревато нарушениями сердечного ритма, развитием синусовых тахикардий, а также различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе, гастритами.В середине мая Володин сообщал, что депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны.Госдума совместно с правительством с прошлого года разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушения. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.По словам профессора кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Медакадемии имени Георгиевского Крымского Федерального университета Юрия Бобрика, инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиковКакие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болямКакое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти
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общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, государственная дума рф, вячеслав володин, марина шоренко, кфу (крымский федеральный университет), закон и право, новости, мнения
Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей
Почему энергетики опасны для детского организма – ответ психиатра-нарколога
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Так называемые энергетические напитки однозначно надо запретить продавать детям, поскольку они плохо влияют на сердце, сосуды и чреваты развитием хронической усталости и различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил
, что депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Он отметил, что о необходимости введения этих мер просят родители и учителя.
Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.
"Что такое "энергетик"? Это определенная доза кофеина как стимулятора, и веществ, которые усиливают его действие. Однозначно следует запретить продажу энергетиков детям. Внешняя стимуляция ребенку не нужна. При нормальном режиме труда, отдыха и питания энергии у ребенка и так достаточно", - сказала Шоренко.
Обменные процессы у детей протекают быстрее, чем у взрослых, стимулировать их нет необходимости, отметила специалист.
"Любая избыточная стимуляция у ребенка ни к чему хорошему не приводит. Ведь энергетики дают не энергию, а в конечном итоге вызывают астеническое состояние (астения — это состояние, при котором человек испытывает патологическую утомляемость – ред.), нехватку внутренних ресурсов", - уточнила врач.
Энергии и сил ребенку дадут регулярные занятия физкультурой и спортом, правильный режим сна, отдыха и полноценное питание. Именно это в дальнейшем и формирует определенную выносливость детского организма, уточняет врач.
"Современные дети не очень выносливые, потому что недостаточно занимаются спортом и физкультурой. А стимулировать то, что изначально не имеет определенного ресурса – это все равно, что хлестать загнанную лошадь. Надо дать отдых, накормить, и тогда все будет в порядке", - считает Шоренко.
Говоря о вреде энергетиков для детского организма, нарколог уточняет, что речь не идет о формировании зависимости. Вопрос не столько в воздействии на центральную нервную систему, сколько на все остальные органы и системы. Употребление энергетиков чревато нарушениями сердечного ритма, развитием синусовых тахикардий, а также различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе, гастритами.
В середине мая Володин сообщал, что депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект
о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны.
Госдума совместно с правительством с прошлого года разрабатывает законопроект
о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушения. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.
По словам профессора кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Медакадемии имени Георгиевского Крымского Федерального университета Юрия Бобрика, инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет
, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы.
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