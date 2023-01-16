https://crimea.ria.ru/20230116/v-krymu-otsenili-zapret-prodazhi-energetikov-nesovershennoletnim-1126390161.html

В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T07:02

2023-01-16T07:02

2023-01-16T07:02

радио "спутник в крыму"

общество

здоровье

совет эксперта

государственная дума рф

закон и право

новости

кфу (крымский федеральный университет)

юрий бобрик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медакадемии имени Георгиевского КФУ Юрий Бобрик.Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске, теперь ввести их планируют на всех территории России.По его словам, вред энергетиков кроется в последствиях употребления и носит индивидуальный характер."Во-первых, это психические и поведенческие расстройства, - сказал он. - Во-вторых, последствия для соматического здоровья. За счет наличия в этих напитках большого количества кофеина, который превышает свою концентрацию по сравнению с той же чашкой кофе или чая".Кроме того, в энергетиках содержатся опасные для здоровья человека веществ – кофеин, глюкоза, гуаран и таурин. Их регулярное и избыточное употребление может привести к развитию различных метаболических заболеваний – сахарного диабета и ожирения. Эксперт отметил, что количество всех ингредиентов в напитке значительно превышает предельно допустимые значения и не рекомендовано как для детей, так и для взрослых."Порой указанная концентрация того или иного вещества не соответствует реальным значениям, поэтому данные напитки представляют угрозу и вызывают различные нарушения, вплоть до летального исхода. Я, к сожалению, был свидетелем смерти молодой 18-летней девушки, употреблявшей энергетики. Смерть возникла во время занятий физической культурой", - констатировал эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым: В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграмиБотокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыГосдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

https://crimea.ria.ru/20221020/kakoe-populyarnoe-sredi-podrostkov-uvlechenie-mozhet-privesti-k-smerti-1124987501.html

https://crimea.ria.ru/20220420/opasnye-igry-pochemu-podrostki-stanovyatsya-zatseperami-1122994781.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта, государственная дума рф, закон и право, новости, кфу (крымский федеральный университет), юрий бобрик