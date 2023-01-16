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В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
Инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T07:02
2023-01-16T07:02
радио "спутник в крыму"
общество
здоровье
совет эксперта
государственная дума рф
закон и право
новости
кфу (крымский федеральный университет)
юрий бобрик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медакадемии имени Георгиевского КФУ Юрий Бобрик.Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске, теперь ввести их планируют на всех территории России.По его словам, вред энергетиков кроется в последствиях употребления и носит индивидуальный характер."Во-первых, это психические и поведенческие расстройства, - сказал он. - Во-вторых, последствия для соматического здоровья. За счет наличия в этих напитках большого количества кофеина, который превышает свою концентрацию по сравнению с той же чашкой кофе или чая".Кроме того, в энергетиках содержатся опасные для здоровья человека веществ – кофеин, глюкоза, гуаран и таурин. Их регулярное и избыточное употребление может привести к развитию различных метаболических заболеваний – сахарного диабета и ожирения. Эксперт отметил, что количество всех ингредиентов в напитке значительно превышает предельно допустимые значения и не рекомендовано как для детей, так и для взрослых."Порой указанная концентрация того или иного вещества не соответствует реальным значениям, поэтому данные напитки представляют угрозу и вызывают различные нарушения, вплоть до летального исхода. Я, к сожалению, был свидетелем смерти молодой 18-летней девушки, употреблявшей энергетики. Смерть возникла во время занятий физической культурой", - констатировал эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым: В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграмиБотокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыГосдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
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общество, здоровье, совет эксперта, государственная дума рф, закон и право, новости, кфу (крымский федеральный университет), юрий бобрик
В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Профессор Бобрик: запретить продажу энергетиков нужно независимо от возраста

07:02 16.01.2023
 
© Фото: pixabay.comПодросток
Подросток
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медакадемии имени Георгиевского КФУ Юрий Бобрик.
Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске, теперь ввести их планируют на всех территории России.

"Замечательная инициатива, но мне кажется, надо было пойти дальше и вообще запретить данные продукты, они крайне опасны и вредны. Я, честно сказать, удивлен, почему так поздно эта инициатива пришла, в медицинском сообществе этот вопрос поднимался довольно давно, и 15, и 20 лет назад. Будем надеяться, что ее реализуют", - отметил Бобрик.

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По его словам, вред энергетиков кроется в последствиях употребления и носит индивидуальный характер.
"Во-первых, это психические и поведенческие расстройства, - сказал он. - Во-вторых, последствия для соматического здоровья. За счет наличия в этих напитках большого количества кофеина, который превышает свою концентрацию по сравнению с той же чашкой кофе или чая".
Кроме того, в энергетиках содержатся опасные для здоровья человека веществ – кофеин, глюкоза, гуаран и таурин. Их регулярное и избыточное употребление может привести к развитию различных метаболических заболеваний – сахарного диабета и ожирения. Эксперт отметил, что количество всех ингредиентов в напитке значительно превышает предельно допустимые значения и не рекомендовано как для детей, так и для взрослых.
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"Порой указанная концентрация того или иного вещества не соответствует реальным значениям, поэтому данные напитки представляют угрозу и вызывают различные нарушения, вплоть до летального исхода. Я, к сожалению, был свидетелем смерти молодой 18-летней девушки, употреблявшей энергетики. Смерть возникла во время занятий физической культурой", - констатировал эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"ОбществоЗдоровьеСовет экспертаГосударственная Дума РФЗакон и правоНовостиКФУ (Крымский федеральный университет)Юрий Бобрик
 
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