https://crimea.ria.ru/20221124/botoks-pod-zapretom-podrostkam-ogranichat-kosmeticheskie-protsedury-1125520878.html

Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры

Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры

В Госдуме предложили запретить подросткам до 18 лет накачивать губы ботоксом, увеличивать скулы и делать прочие косметические процедуры по коррекции внешности... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T21:36

2022-11-24T21:36

2022-11-24T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили запретить подросткам до 18 лет накачивать губы ботоксом, увеличивать скулы и делать прочие косметические процедуры по коррекции внешности. Сейчас это можно делать с 16 лет. "Это правда, у нас даже старшеклассницы прибегают к таким процедурам. Мода на изменение внешности, по большому счету, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я бы поддержал данную инициативу депутатов", – цитирует "АиФ" юриста, председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина.Также депутаты хотят запретить несовершеннолетним отказываться от прививок до 18 лет. Сейчас любой имеющий паспорт подросток может сделать это самостоятельно, даже если родители против. Согласно поправкам в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отказаться можно будет только при наличии письменного соглашения родителей.Что касается вакцинации, эксперт уверен, что до совершеннолетия дети не могут объективно оценить риски и предугадать негативные последствия, которые могут наступить для их здоровья."Родители более здраво понимают, чем может обернуться отказ. Тем более по закону до 18 лет родители несут ответственность за ребенка. Ее никто не отменял, в том числе связанную с этой ответственностью статью уголовного кодекса", заключил Панин.

https://crimea.ria.ru/20221111/vrachi-rasskazali-o-neobychnom-trende-v-ispolzovanii-botoksa-u-modnikov--1125336022.html

https://crimea.ria.ru/20210425/Opasnaya-krasota-k-kakim-posledstviyam-mozhet-privesti-ukol-botoksa-1119509442.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество