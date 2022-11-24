https://crimea.ria.ru/20221124/botoks-pod-zapretom-podrostkam-ogranichat-kosmeticheskie-protsedury-1125520878.html
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры
В Госдуме предложили запретить подросткам до 18 лет накачивать губы ботоксом, увеличивать скулы и делать прочие косметические процедуры по коррекции внешности... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T21:36
2022-11-24T21:36
2022-11-24T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили запретить подросткам до 18 лет накачивать губы ботоксом, увеличивать скулы и делать прочие косметические процедуры по коррекции внешности. Сейчас это можно делать с 16 лет. "Это правда, у нас даже старшеклассницы прибегают к таким процедурам. Мода на изменение внешности, по большому счету, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я бы поддержал данную инициативу депутатов", – цитирует "АиФ" юриста, председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина.Также депутаты хотят запретить несовершеннолетним отказываться от прививок до 18 лет. Сейчас любой имеющий паспорт подросток может сделать это самостоятельно, даже если родители против. Согласно поправкам в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отказаться можно будет только при наличии письменного соглашения родителей.Что касается вакцинации, эксперт уверен, что до совершеннолетия дети не могут объективно оценить риски и предугадать негативные последствия, которые могут наступить для их здоровья."Родители более здраво понимают, чем может обернуться отказ. Тем более по закону до 18 лет родители несут ответственность за ребенка. Ее никто не отменял, в том числе связанную с этой ответственностью статью уголовного кодекса", заключил Панин.
https://crimea.ria.ru/20221111/vrachi-rasskazali-o-neobychnom-trende-v-ispolzovanii-botoksa-u-modnikov--1125336022.html
https://crimea.ria.ru/20210425/Opasnaya-krasota-k-kakim-posledstviyam-mozhet-privesti-ukol-botoksa-1119509442.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), общество
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры
В России подросткам могут запретить косметическую коррекцию внешности
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили запретить подросткам до 18 лет накачивать губы ботоксом, увеличивать скулы и делать прочие косметические процедуры по коррекции внешности. Сейчас это можно делать с 16 лет.
"Это правда, у нас даже старшеклассницы прибегают к таким процедурам. Мода на изменение внешности, по большому счету, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я бы поддержал данную инициативу депутатов", – цитирует
"АиФ" юриста, председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина.
Также депутаты хотят запретить несовершеннолетним отказываться от прививок до 18 лет. Сейчас любой имеющий паспорт подросток может сделать это самостоятельно, даже если родители против.
Согласно поправкам в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отказаться можно будет только при наличии письменного соглашения родителей.
Что касается вакцинации, эксперт уверен, что до совершеннолетия дети не могут объективно оценить риски и предугадать негативные последствия, которые могут наступить для их здоровья.
"Родители более здраво понимают, чем может обернуться отказ. Тем более по закону до 18 лет родители несут ответственность за ребенка. Ее никто не отменял, в том числе связанную с этой ответственностью статью уголовного кодекса", заключил Панин.