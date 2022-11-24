Рейтинг@Mail.ru
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221124/botoks-pod-zapretom-podrostkam-ogranichat-kosmeticheskie-protsedury-1125520878.html
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры
В Госдуме предложили запретить подросткам до 18 лет накачивать губы ботоксом, увеличивать скулы и делать прочие косметические процедуры по коррекции внешности... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T21:36
2022-11-24T21:36
российская федерация (россия, рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/13/1122713996_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3003b3466b77eb56c016ea8f55c43ee.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили запретить подросткам до 18 лет накачивать губы ботоксом, увеличивать скулы и делать прочие косметические процедуры по коррекции внешности. Сейчас это можно делать с 16 лет. "Это правда, у нас даже старшеклассницы прибегают к таким процедурам. Мода на изменение внешности, по большому счету, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я бы поддержал данную инициативу депутатов", – цитирует "АиФ" юриста, председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина.Также депутаты хотят запретить несовершеннолетним отказываться от прививок до 18 лет. Сейчас любой имеющий паспорт подросток может сделать это самостоятельно, даже если родители против. Согласно поправкам в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отказаться можно будет только при наличии письменного соглашения родителей.Что касается вакцинации, эксперт уверен, что до совершеннолетия дети не могут объективно оценить риски и предугадать негативные последствия, которые могут наступить для их здоровья."Родители более здраво понимают, чем может обернуться отказ. Тем более по закону до 18 лет родители несут ответственность за ребенка. Ее никто не отменял, в том числе связанную с этой ответственностью статью уголовного кодекса", заключил Панин.
https://crimea.ria.ru/20221111/vrachi-rasskazali-o-neobychnom-trende-v-ispolzovanii-botoksa-u-modnikov--1125336022.html
https://crimea.ria.ru/20210425/Opasnaya-krasota-k-kakim-posledstviyam-mozhet-privesti-ukol-botoksa-1119509442.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/13/1122713996_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_da5f4f5c293342a342d9e3a5e4fadde3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), общество
Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры

В России подросткам могут запретить косметическую коррекцию внешности

21:36 24.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖенщина на приеме у косметолога
Женщина на приеме у косметолога - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили запретить подросткам до 18 лет накачивать губы ботоксом, увеличивать скулы и делать прочие косметические процедуры по коррекции внешности. Сейчас это можно делать с 16 лет.
"Это правда, у нас даже старшеклассницы прибегают к таким процедурам. Мода на изменение внешности, по большому счету, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я бы поддержал данную инициативу депутатов", – цитирует "АиФ" юриста, председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина.
Девушка в короткой юбке - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 21:32
Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников
Также депутаты хотят запретить несовершеннолетним отказываться от прививок до 18 лет. Сейчас любой имеющий паспорт подросток может сделать это самостоятельно, даже если родители против.
Согласно поправкам в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отказаться можно будет только при наличии письменного соглашения родителей.
Что касается вакцинации, эксперт уверен, что до совершеннолетия дети не могут объективно оценить риски и предугадать негативные последствия, которые могут наступить для их здоровья.
Глаз
25 апреля 2021, 19:57
Опасная красота: к каким последствиям может привести укол ботокса
"Родители более здраво понимают, чем может обернуться отказ. Тем более по закону до 18 лет родители несут ответственность за ребенка. Ее никто не отменял, в том числе связанную с этой ответственностью статью уголовного кодекса", заключил Панин.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:36Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры
21:01Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
20:40Жителям новых регионов России не дадут визы в ЕС по новым паспортам
20:21Сумма имущественных налогов крымчан за год выросла на треть
20:08В Севастополе снесут более ста самостроев
19:42Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ
19:41Каким будет трехлетний бюджет Крыма
19:20Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт
19:10СК возбудил уголовное дело после стрельбы с погибшими в Крымске
18:45Стрельба в Крымске: четверо погибших и один тяжелораненый
18:28Как в Севастополе решат проблему нехватки питомников для виноделия
18:07В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России
17:58Неизвестный устроил стрельбу на улице в Крымске: есть убитые
17:54Путин поручил развивать робототехнику
17:38Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена
16:37Глава Минэнерго России рассказал об отопительном сезоне в ДНР и ЛНР
16:27Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком
15:59Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России
15:49В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии
15:40Энергомост Кубань-Крым под особым контролем – глава Минэнерго РФ
Лента новостейМолния