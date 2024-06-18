https://crimea.ria.ru/20240618/v-rossii-zapretyat-prodavat-energetiki-detyam-1138183587.html

В России запретят продавать энергетики детям

В России запретят продавать энергетики детям - РИА Новости Крым, 18.06.2024

В России запретят продавать энергетики детям

Депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T08:50

2024-06-18T08:50

2024-06-18T08:51

государственная дума рф

россия

закон и право

вячеслав володин

дети

торговля

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Володин напомнил, что энергетические напитки вредны для здоровья, что уже доказано врачами. Бесконтрольное потребление энергетиков может привести к развитию гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.По его мнению, данный запрет призван защитить здоровье подрастающего поколения.В середине мая Володин сообщал, что депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны.Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение с прошлого года. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.По словам профессора кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медакадемии имени Георгиевского КФУ Юрия Бобрика, инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болямКакое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смертиПросрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, россия, закон и право, вячеслав володин, дети, торговля, новости, общество