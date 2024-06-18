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В России запретят продавать энергетики детям - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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В России запретят продавать энергетики детям
В России запретят продавать энергетики детям - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В России запретят продавать энергетики детям
Депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T08:50
2024-06-18T08:51
государственная дума рф
россия
закон и право
вячеслав володин
дети
торговля
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Володин напомнил, что энергетические напитки вредны для здоровья, что уже доказано врачами. Бесконтрольное потребление энергетиков может привести к развитию гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.По его мнению, данный запрет призван защитить здоровье подрастающего поколения.В середине мая Володин сообщал, что депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны.Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение с прошлого года. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.По словам профессора кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медакадемии имени Георгиевского КФУ Юрия Бобрика, инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болямКакое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смертиПросрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товар
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, россия, закон и право, вячеслав володин, дети, торговля, новости, общество
В России запретят продавать энергетики детям

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям

08:50 18.06.2024 (обновлено: 08:51 18.06.2024)
 
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Депутаты во вторник рассмотрят в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"О необходимости введения этих мер просят родители и учителя. Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года", - написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что энергетические напитки вредны для здоровья, что уже доказано врачами. Бесконтрольное потребление энергетиков может привести к развитию гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.
По его мнению, данный запрет призван защитить здоровье подрастающего поколения.
В середине мая Володин сообщал, что депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны.
Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение с прошлого года. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.
По словам профессора кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медакадемии имени Георгиевского КФУ Юрия Бобрика, инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в медицинском сообществе обсуждают около 15 лет, принять ее стоило раньше и, учитывая возможные тяжелые последствия для организма каждого человека, распространить на все возрастные группы.
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Государственная Дума РФРоссияЗакон и правоВячеслав ВолодиндетиТорговляНовостиОбщество
 
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