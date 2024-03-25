https://crimea.ria.ru/20240325/prosrochka-ne-proydet-s-1-aprelya-kassa-zablokiruet-opasnyy-tovar---1136009030.html

Просрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товар

Просрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товар - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Просрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товар

С 1 апреля в российских магазинах и предприятиях общественного питания кассы начнут автоматически блокировать продажи просроченной и нелегальной продукции. На... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T19:01

2024-03-25T19:01

2024-03-25T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. С 1 апреля в российских магазинах и предприятиях общественного питания кассы начнут автоматически блокировать продажи просроченной и нелегальной продукции. На какие группы товаров распространится данное ограничение, как восприняли нововведения предприятия торговли и производители – в материале РИА Новости Крым.Внедрение обязательной маркировкиСистема маркировки и прослеживания товаров "Честный знак" позволяет контролировать путь продукции от производителя или импортера через торговые сети к конечному потребителю. Ее внедрение началось в 2019 году по решению правительства РФ и при поддержке Роспотребнадзора. В настоящий момент она охватывает 17 категорий товаров, на которые приходится порядка 15% несырьевого ВВП страны. Российские технологии маркировки применяются в четырех странах ЕАЭС и Узбекистане.Обязательной маркировке к настоящему времени подлежат молочная продукция, бутилированная вода и безалкогольные напитки, табачные изделия, пиво, икра, обувь, товары легкой промышленности, шубы, автомобильные шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Кроме того, проводится эксперимент по маркировке еще девяти групп товаров, в том числе растительного масла, кормов для животных, товаров для детей, технических средств реабилитации.Блокировка продаж на кассе с 1 апреляОчередным шагом по усилению контроля качества реализуемой продукции станет автоматическая блокировка продажи просроченной и нелегальной продукции. Разрешительный механизм будет поэтапно внедряться в 12 группах товаров (табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи и безалкогольные напитки).Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что покупателям следует обращать внимание на случаи, когда продавец по какой-то причине не выдает чек по молочной продукции, так как это может указывать, что она просроченная."В таких случаях покупатель может зайти в приложение "Честный знак" и подать обращение, что в данной торговой точке, возможно, есть такие нарушения, – продолжила Воронова. – После получения подобного обращения Роспотребнадзор и проводит контрольно-надзорные мероприятия".В пресс-службе "Четного знака" уточнили, что с 1 апреля режим разрешительной кассы вводится для табачной продукции и разливного пива, с 1 мая – для молочной продукции, далее поэтапно будет вводиться для остальных товарных групп."Механизм разрешительной кассы усиливает контроль за розничными продажами, что позволяет исключить возможность реализации некачественных, нелегальных, либо запрещенных к продаже товаров", – пояснили в "Честном знаке".Технически это будет выглядеть следующим образом. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение обращается к "Честному знаку" для получения сведений о товаре. Если код маркировки пытаются пробить повторно, срок годности товара истек, либо данная единица продукции запрещена к продаже, программное обеспечение не позволит пробить товар на кассе и продать его.Готовы ли торговые сети и рестораны к блокировке продажКак заверили представители "Честного знака", розничные торговые сети, магазины и общепит полностью готовы к нововведению. Кроме того, оно не потребует дополнительных затрат, так как абсолютное большинство кассового ПО работает по подписке, в стоимость которой включены и обновления.Более того, около 30% всех розничных касс страны даже заранее включили этот функционал и проводят проверки, не дожидаясь старта обязательных требований. Остальные также активно подключаются. Участниками эксперимента по внедрению механизмов запрета продажи просроченной и нелегальной продукции, который проводился с 1 февраля по 1 августа 2023 года, стали более 30 федеральных и региональных сетей.В двух крупных торговых сетях региона РИА Новости Крыма подтвердили готовность к внедрению разрешительной кассы, а также отметили, что при участии в эксперименте не сталкивались со сбоями системы. Крупные производители маркируемой продукции также заверили, что поддерживают нововведение, так как оно позволит снизить объем некачественной продукции на прилавках.Что получит потребительВнедрение разрешительной кассы позволит практически исключить возможность реализации некачественной или просроченной продукции, продолжи в "Честном знаке" и привели результаты проведенного эксперимента."Только за его время объем продаваемой молочной продукции с истекшим сроком годности по всей России снизился вдвое, – подчеркнули в пресс-службе. – По данным Минпромторга РФ, в одной из розничных сетей после запуска внутренней системы контроля на основании данных системы маркировки этот объем сократился в 30 раз. После запуска механизма мы ожидаем еще более серьезных эффектов".Возможна ли ошибка системыПо словам разработчиков программного обеспечения, ситуация, в которой будет заблокирована продажа качественного продукта, исключена. Так как функционал был многократно протестирован в ходе эксперимента. Не возникнет сложностей и в случае перебоев с подсоединением к интернету."В законодательстве прописаны онлайн и офлайн режимы проверки, таким образом даже в случае отсутствия доступа в интернет или какого-либо сбоя на стороне кассовой техники легальный товар получится продать", – заверяют специалисты.Какие нововведения по контролю качества товаров еще планируютсяПо словам представителей "Честного знака", в настоящее время проходит совместный эксперимент с Росаккредитацией. В ходе него система автоматически проверяет, не отозваны ли разрешительные документы на товары (сертификаты качества и соответствия, - ред.). Это позволит в случае несоответствия продукции остановить оборот всей партии.Кроме того, в 2024 году планируется расширение интеграции системы ветеринарного контроля "Меркурий" и "Честного знака". При расхождениях данных об использованном сырье и готовой молочной продукции, такая продукция будет блокироваться и не сможет поступить на рынок. Также правительство РФ приняло решение распространить механизм разрешительной кассы на маркируемые медицинские изделия с 1 марта 2025 года.Кроме того, в этом году планируют начать отслеживать табачное сырье, пиво и вести учет остатков в магазинах дьюти-фри, а также начать пять новых экспериментов по маркировке. Речь идет медицинских изделиях, строительных материалах, отопительных приборах, кабельно-проводниковой продукции и пиротехнике.За годы внедрения маркировки долю нелегальной парфюмерной продукции удалось снизить на 20%, табачной продукции - на 25%, обуви – на треть, по автомобильным шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась вдвое. Кроме того, удалось вывести "из тени" более 450 производителей бутилированной воды.Прямые и косвенные дополнительные налоговые поступления за годы реализации механизма обязательной цифровой маркировки товаров превысили 470 млрд рублей. В приложении системы "Честный знак" зарегистрировано 18,5 млн пользователей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериаловВ Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукцииВ России вступила в силу цифровая маркировка сигарет

https://crimea.ria.ru/20231031/kak-zaschitit-avtomobil-ot-kontrafaktnogo-masla--avtoekspert-1132344906.html

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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