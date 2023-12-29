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Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериалов - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериалов
Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериалов - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериалов
Эксперимент по цифровой маркировке строительных материалов проведут с 1 февраля по 1 декабря 2024 года, следует из проекта постановления правительства. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T06:37
2023-12-29T06:37
цифровая маркировка товаров
стройматериалы
честный знак
качество
минпромторг рф
фальсификат
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Эксперимент по цифровой маркировке строительных материалов проведут с 1 февраля по 1 декабря 2024 года, следует из проекта постановления правительства.Ранее Минпромторг РФ и Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций привели данные, согласно которым доля фальсифицированных сухих строительных смесей и трубной продукции достигла 30%, цемента – превысила 20%, кабельной продукции – превысила 40%, радиаторов отопления – 15%."Провести с 1 февраля 2024 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", - говорится в документе.Кроме того, министерство предлагает провести эксперимент по маркировке кабельной продукции, проводников и радиаторов с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.Комментируя необходимость данных мер, замгенерального директора оператора государственной системы маркировки "Честный знак" Реваз Юсупов подчеркнул, что пилотные проекты не отразятся на стоимости товаров, а коды маркировки и оборудование будут предоставлены бизнесу бесплатно.Зачем нужна цифровая маркировкаКак пояснила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Воронова, обязательная цифровая маркировка поможет убрать с прилавков контрафактную и низкокачественную продукцию.Введению обязательной цифровой маркировки товаров предшествовало исследование Роспотребнадзора, которое выявило, что доля контрафакта и не отвечающей требованиям качества продукции составляет около 70% от общего оборота. В результате правительством РФ было принято решение о поэтапной реализации требований по нанесению цифровых кодов на товары. Для этой цели была создана система маркировки и прослеживания товаров "Честный знак", позволяющая контролировать путь продукции от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителю.С 1 июля 2020 года подлежать обязательной маркировке стали табачная продукция и обувь, с 1 октября – духи, туалетная вода, фототовары, с 15 декабря – шины. С 1 января 2021 года – некоторые товары из группы легкой промышленности, с 1 июня в список будет включена вода бутилированная и молочная продукция. В настоящее время проводится эксперимент по детским велосипедам и коляскам, коляскам для инвалидов. Пока точные даты введения обязательной маркировки на эти группы товаров не установлены, но существует стратегия, согласно которой к 2024 году вся продукция и все товары розничной продажи будут подлежать обязательной цифровой маркировке.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейсВ Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукцииВ России вступила в силу цифровая маркировка сигарет
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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цифровая маркировка товаров, стройматериалы, честный знак, качество, минпромторг рф, фальсификат, новости
Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериалов

Цифровую маркировку на стройматериалы в виде эксперимента введут с 1 февраля

06:37 29.12.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкПокупатели выбирают стройматериалы на строительном рынке
Покупатели выбирают стройматериалы на строительном рынке - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Эксперимент по цифровой маркировке строительных материалов проведут с 1 февраля по 1 декабря 2024 года, следует из проекта постановления правительства.
Ранее Минпромторг РФ и Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций привели данные, согласно которым доля фальсифицированных сухих строительных смесей и трубной продукции достигла 30%, цемента – превысила 20%, кабельной продукции – превысила 40%, радиаторов отопления – 15%.
"Провести с 1 февраля 2024 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", - говорится в документе.
Уточняется, что эксперимент будет распространен на цемент, строительные бетонные и сухие смеси, а также строительные растворы в индивидуальной упаковке, предназначенные для реализации конечному потребителю.
Кроме того, министерство предлагает провести эксперимент по маркировке кабельной продукции, проводников и радиаторов с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.
Комментируя необходимость данных мер, замгенерального директора оператора государственной системы маркировки "Честный знак" Реваз Юсупов подчеркнул, что пилотные проекты не отразятся на стоимости товаров, а коды маркировки и оборудование будут предоставлены бизнесу бесплатно.
"Основанием для старта пилотных проектов стал разросшийся нелегальный рынок в этих стратегически важных отраслях. Например, 44% образцов кабелей и проводов не соответствуют требованиям качества и безопасности ГОСТ, по сути являются фальсификатом, представляющим реальную пожарную опасность в процессе эксплуатации, - сказал он. - Если маркировка станет обязательной, она также не повлияет на цены сколь-либо заметным образом".

Зачем нужна цифровая маркировка

Как пояснила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Воронова, обязательная цифровая маркировка поможет убрать с прилавков контрафактную и низкокачественную продукцию.
Введению обязательной цифровой маркировки товаров предшествовало исследование Роспотребнадзора, которое выявило, что доля контрафакта и не отвечающей требованиям качества продукции составляет около 70% от общего оборота. В результате правительством РФ было принято решение о поэтапной реализации требований по нанесению цифровых кодов на товары. Для этой цели была создана система маркировки и прослеживания товаров "Честный знак", позволяющая контролировать путь продукции от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителю.
С 1 июля 2020 года подлежать обязательной маркировке стали табачная продукция и обувь, с 1 октября – духи, туалетная вода, фототовары, с 15 декабря – шины. С 1 января 2021 года – некоторые товары из группы легкой промышленности, с 1 июня в список будет включена вода бутилированная и молочная продукция. В настоящее время проводится эксперимент по детским велосипедам и коляскам, коляскам для инвалидов. Пока точные даты введения обязательной маркировки на эти группы товаров не установлены, но существует стратегия, согласно которой к 2024 году вся продукция и все товары розничной продажи будут подлежать обязательной цифровой маркировке.
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Цифровая маркировка товаровСтройматериалыЧестный знакКачествоМинпромторг РФФальсификатНовости
 
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