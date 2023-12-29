https://crimea.ria.ru/20231229/kak-budut-borotsya-s-falsifikatom-na-rynke-stroymaterialov-1133884097.html

Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериалов

Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериалов - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Как будут бороться с фальсификатом на рынке стройматериалов

Эксперимент по цифровой маркировке строительных материалов проведут с 1 февраля по 1 декабря 2024 года, следует из проекта постановления правительства. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T06:37

2023-12-29T06:37

2023-12-29T06:37

цифровая маркировка товаров

стройматериалы

честный знак

качество

минпромторг рф

фальсификат

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Эксперимент по цифровой маркировке строительных материалов проведут с 1 февраля по 1 декабря 2024 года, следует из проекта постановления правительства.Ранее Минпромторг РФ и Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций привели данные, согласно которым доля фальсифицированных сухих строительных смесей и трубной продукции достигла 30%, цемента – превысила 20%, кабельной продукции – превысила 40%, радиаторов отопления – 15%."Провести с 1 февраля 2024 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", - говорится в документе.Кроме того, министерство предлагает провести эксперимент по маркировке кабельной продукции, проводников и радиаторов с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.Комментируя необходимость данных мер, замгенерального директора оператора государственной системы маркировки "Честный знак" Реваз Юсупов подчеркнул, что пилотные проекты не отразятся на стоимости товаров, а коды маркировки и оборудование будут предоставлены бизнесу бесплатно.Зачем нужна цифровая маркировкаКак пояснила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Воронова, обязательная цифровая маркировка поможет убрать с прилавков контрафактную и низкокачественную продукцию.Введению обязательной цифровой маркировки товаров предшествовало исследование Роспотребнадзора, которое выявило, что доля контрафакта и не отвечающей требованиям качества продукции составляет около 70% от общего оборота. В результате правительством РФ было принято решение о поэтапной реализации требований по нанесению цифровых кодов на товары. Для этой цели была создана система маркировки и прослеживания товаров "Честный знак", позволяющая контролировать путь продукции от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителю.С 1 июля 2020 года подлежать обязательной маркировке стали табачная продукция и обувь, с 1 октября – духи, туалетная вода, фототовары, с 15 декабря – шины. С 1 января 2021 года – некоторые товары из группы легкой промышленности, с 1 июня в список будет включена вода бутилированная и молочная продукция. В настоящее время проводится эксперимент по детским велосипедам и коляскам, коляскам для инвалидов. Пока точные даты введения обязательной маркировки на эти группы товаров не установлены, но существует стратегия, согласно которой к 2024 году вся продукция и все товары розничной продажи будут подлежать обязательной цифровой маркировке.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейсВ Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукцииВ России вступила в силу цифровая маркировка сигарет

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цифровая маркировка товаров, стройматериалы, честный знак, качество, минпромторг рф, фальсификат, новости