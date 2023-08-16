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В Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции
В Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции
Нанесение цифровой маркировки на фермерскую продукцию позволит мелким крымским товаропроизводителям производителям более успешно продвигать свой товар на рынке. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T20:33
2023-08-16T20:33
2023-08-16T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Нанесение цифровой маркировки на фермерскую продукцию позволит мелким крымским товаропроизводителям производителям более успешно продвигать свой товар на рынке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава крестьянского (фермерского) хозяйства по производству меда Роман Данилов.Гость эфира пояснил, что данная мера удобна и для покупателей, поскольку они смогут быть полностью уверены в том, что приобретают именно фермерский продукт, произведенный с соблюдением всех стандартов качества и рецептуры.В частности, при выборе меда такая маркировка подскажет, где именно был произведен мед – в Крыму или же соседнем Краснодарском крае. Фермер пояснил, что некоторые недобросовестные продавцы, особенно в курортных районах полуострова, нередко выдают дешевый подсолнечный краснодарский мед за крымское разнотравье. После введения маркировки такая практика существенно снизится, если не пропадет вовсе.Ранее ялтинские фермеры подробно рассказали, как выбрать настоящий Ялтинский лук.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пивоПодделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда
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экономика, крым, новости крыма, новости, сельское хозяйство
В Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции
Крымский фермер высказался в поддержку цифровой маркировки для фермерской продукции
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Нанесение цифровой маркировки на фермерскую продукцию позволит мелким крымским товаропроизводителям производителям более успешно продвигать свой товар на рынке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава крестьянского (фермерского) хозяйства по производству меда Роман Данилов.
"Сейчас на многих товарах можно увидеть надпись "фермерский продукт", но наносят ее как производители, так и фасовщики, которые производителями не являются. Поэтому поддерживаю инициативу введения обязательной цифровой маркировки для фермерской продукции, так как законопроект предусматривает, что подобная маркировка может быть нанесена исключительно товаропроизводителем. Для фермеров это очень правильное решение", – сказал Данилов.
Гость эфира пояснил, что данная мера удобна и для покупателей, поскольку они смогут быть полностью уверены в том, что приобретают именно фермерский продукт, произведенный с соблюдением всех стандартов качества и рецептуры.
В частности, при выборе меда такая маркировка подскажет, где именно был произведен мед – в Крыму или же соседнем Краснодарском крае. Фермер пояснил, что некоторые недобросовестные продавцы, особенно в курортных районах полуострова, нередко выдают дешевый подсолнечный краснодарский мед за крымское разнотравье. После введения маркировки такая практика существенно снизится, если не пропадет вовсе.
Ранее ялтинские фермеры подробно рассказали, как выбрать настоящий Ялтинский лук
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