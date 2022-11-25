https://crimea.ria.ru/20221125/biznes-otsenil-posledstviya-vvoda-aktsiza-na-sakhar-i-markirovki-na-pivo-1125510817.html

Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пиво

Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пиво - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пиво

Введение акциза на сладкие напитки и обязательной цифровой маркировки для пива и слабоалкогольной продукции существенно увеличат расходы производителей, что... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T19:37

2022-11-25T19:37

2022-11-25T18:04

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Введение акциза на сладкие напитки и обязательной цифровой маркировки для пива и слабоалкогольной продукции существенно увеличат расходы производителей, что приведет к повышению цен для потребителя, снижению спроса и существенному сокращению производства этих групп товаров. Эксперты отрасли в комментарии РИА Новости Крым также указывают на высокую вероятность сворачивания программы популяризации безалкогольного пива, выпуск которого станет нерентабельным.21 ноября 2022 года Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля акциза на сладкие напитки в размере 7 рублей за один литр. Кроме того, весной следующего года завершается эксперимент по введению обязательной цифровой маркировки пива и слабоалкогольных напитков.По мнению инициаторов проектов, утвержденные меры помогут снизить объем контрафактной и низкокачественной продукции на российском рынке пива, слабоалкогольной продукции. Также указывается, что введение так называемого акциза на сахар для лимонадов и сладкой воды позволит увеличить финансирование кампании по борьбе с сахарным диабетом.В свою очередь отраслевики полагают, что негативный эффект будет превалировать над позитивными моментами. В частности, речь идет о сокращении ассортимента выпускаемой продукции и объемов производства вплоть до остановки и закрытия заводов из-за роста расходов на закупку основных средств и снижения рентабельности. Подобные прецеденты уже существуют. Данное опасение касается как производителей сладкой воды, так и пивобезалкогольной продукции.Кроме того, предприятия будут вынуждены вести учет поступающих и выбывающих марок. Дополнительных расходов потребует и закупка программного обеспечения для учета информации о входе, использовании для маркировки и последующего выбытия акцизных марок. Также потребуется привлекать дополнительных специалистов или увеличивать компетенции у персонала заводов для работы с акцизами. Данные затраты неминуемо отразятся на себестоимости продукции и ее цене для конечного потребителя, констатировала исполнительный директор НСППиН.В Ассоциации производителей пива (АПП) добавили, что введение акциза на сахар окажет негативное влияние на развитие сегмента безалкогольного пива, которое попало в список подакцизных товаров в текущей редакции.По оценкам экспертов, введение акциза на сахар приведет к сокращению производства безалкогольного пива на 17,7%, рост цен для конечного потребителя в среднем составит 11%. Это сделает развитие сегмента нецелесообразным для бизнеса, подчеркнули в АПП. Производители сладкой воды также прогнозируют падение спроса из-за роста цен на фоне введения акциза на уровне не менее 10-15% уже в первый год.Ситуация усугубляется тем, что многие предприятия выпускают как пиво и слабоалкогольную продукцию, так и сладкую воду. В результате нововведений они понесут двойные расходы – по закупке оборудования для нанесения маркировки и акцизных марок, а также по приобретению программного обеспечения и обучению сотрудников. Появление этих статей расходов окажет негативное влияние на рентабельность и экономическую устойчивость предприятий. Как результат, можно ожидать уменьшения ассортимента и снижения объемов производства, вплоть до полного свертывания, считают эксперты.По словам исполнительного директора НСППиН Екатерины Винокуровой, первые тревожные сигналы прозвучали после введения обязательной цифровой маркировки для минеральной воды. Она привела пример крупной компании, которая занималась розливом столовой и бутилированной воды, пива и слабоалкогольной продукции. Но после ввода маркировки на воду, компания отказалась от ее выпуска, так как он стал нерентабельным. Покупатели отказались от продукта, так как его стоимость превысила возможно допустимый порог. А возвращенный торговыми сетями товар также никому не нужен, прокомментировала ситуацию собеседница."Мы уже видим схлопывание производств и сокращение масштабов ассортимента на проекте по внедрению маркировки. Такие же последствия повлечет введение акциза на сахар: снижение объемов производства сладкой воды, лимонадов и сокосодержащей продукции с сахарами", – констатировала Винокурова.В Ассоциации производителей пива добавили, что даже небольшим игрокам пивного рынка введение цифровой маркировки обойдется в миллионы рублей. Для крупных компаний суммы дополнительных затрат будут исчисляться десятками миллионов.В сложившихся условиях отрасль могла бы поддержать даже частичная компенсация дополнительных издержек со стороны государства, считают специалисты. Также производители безалкогольного пива уже заявили о намерении вести диалог с представителями профильных органов власти, чтобы вывести эту продукцию из подакцизной категории.Подводя итог, отметим, что отрасль производства сладкой воды, лимонадов, пива и слабоалкогольной продукции нуждается в пересмотре принятых решений. В противном случае на протяжении следующего и еще нескольких последующих лет отраслевиков ожидают только отрицательные последствия и только отрицательная динамика и по спросу, и по ассортименту. Закрытие заводов, в свою очередь, приведет к потере рабочих мест и снижению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, что окажет негативный эффект уже в масштабах страны.

https://crimea.ria.ru/20221109/sladkie-napitki-s-1-iyulya-nachnut-oblagat-aktsizom-1125296771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, санкции против россии