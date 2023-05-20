https://crimea.ria.ru/20230520/poddelyvat-nevygodno-khvataet-li-na-rynkakh-krymskogo-meda-1128843249.html

Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда

Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда

Круглый год вдоль крымских шоссе стоят продавцы с разноцветными банками. На обочинах второстепенных дорог даже зимой и весной можно увидеть прицепы с ульями и... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T10:01

2023-05-20T10:01

2023-05-20T10:01

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Круглый год вдоль крымских шоссе стоят продавцы с разноцветными банками. На обочинах второстепенных дорог даже зимой и весной можно увидеть прицепы с ульями и образцы предлагаемой продукции. Своего рода декорации. Конечно, у каждого, по словам продавца, — самый правильный мед, который делают самые правильные крымские пчелы.Туристы верят. Местные любители сладкого предпочитают медом запасаться у знакомых пасечников.20 мая отмечается Всемирный день пчел. РИА Новости Крым выясняли, обеспечивает ли Крым себя медом, встречается ли в продаже фальсификат, и прочему "стареют" пчеловоды.4,5 ложки меда каждому крымчанинуВ прошлом году крымские пасеки произвели около 300 тонн меда. Если разделить этот урожай на всех крымчан, то на каждого придется по 160 граммов. Это примерно четыре с половиной столовых ложки.Трудились "на производстве" в прошлом году 78,4 тысячи пчелосемей. Это, по данным Крымстата, меньше на 5,5 тысяч, чем годом ранее.Медовые перспективы этого года неплохие. Дожди были обильные и, скорей всего, еще будут в июне. Все цветет, пахнет и нуждается в опылении.Ученые КФУ работают над выведением устойчивой к болезням породы пчел >>Республиканский Минсельхоз уже выпустил памятку для фермеров и пчеловодов, посвященную профилактике гибели полосатых тружеников на полях. Пестициды и сельхозхимия — главные враги пчел."Когда пчеловод вывозит ульи на какое-либо поле с растениями-медоносами, он должен прийти в сельскую администрацию и сообщить о месте стоянки, оставить свой телефон, — рассказал руководитель фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов. — А местные власти обязаны уведомить фермера, который владеет землей или арендует эти угодья. Нередко пчеловоды, никого не уведомляя, становятся в лесополосах, где их даже не видно. И фермеры, не зная об этом, проводят плановые обработки полей. Заканчивается это массовой гибелью пчел".Это взаимодействие в Крыму налаживается, но сам механизм не настолько четко действует, как, например, в Краснодарском крае - всероссийском лидере по производству меда. Туда крымские пчеловоды, в период цветения разных культур, тоже вывозят своих подопечных. Там фермеры сами заворачивают к пасекам на выезде, берут у хозяев телефоны, предупреждают об уже обработанных полях.Уникальный лавандовый медВ глазах туристов крымский мед - самый привлекательный: экологически чистый и натуральный. Поэтому продавцы нередко выдают за него привозной, который может быть ничем не хуже. В том же Краснодарском крае меда производится почти в 12 раз больше, чем в Крыму. С другой стороны, торговцы могут и схитрить, подсунув товар качеством пониже.Кстати, мед уже перестали фальсифицировать, скармливая пчелам сахар. Такой продукт не имеет полезных свойств оригинала, а производящие его пчелы живут в два раза меньше. Сахар подорожал, и овчинка теперь не стоит выделки.Но возможен другой обман, когда в настоящий мед добавляют фруктозу или сироп. Или смешивают более дорогой мед с дешевым. Например, каштановый мед, который стоит в розницу 2 тысячи рублей за литр, могут "дополнить" подсолнечным — а его цена 150-200 рублей за такой же объем.В Крыму, сообщил Роман Данилов, в последние годы в больших количествах выращивают кориандр, именно он является "ведущим медоносом". Подсолнуха, который когда-то сажали в больших количествах, теперь мало. Так что второй по распространенности — мед из крымского разнотравья. Иногда, в зависимости от места, где стоит пасека, с преобладанием конкретных медоносов: например, лаванды или шалфея. Кстати, лавандовый мед имеется только в Крыму и... во Франции. Он мог бы вообще стать визитной карточкой полуострова. Этот мед дорогой, знатоки и любители легко узнают его по персиковому послевкусию.Акациевый мед в Крыму практически не производится, чаще всего он из Краснодарского края или Ростовской области. Гречиху на полуострове не сеют, так что и мед из нее привозят с Алтая и из Башкирии. Нет в Крыму и больших массивов липы, чтобы можно было говорить о местном липовом меде.Рядовой покупатель ориентироваться может только по цене и критерию "вкусно — не вкусно". Определить, намешано ли что-то в мед, является ли он тем, за который его выдают, невозможно. Только лабораторный анализ способен выявить "натуральность": по составу сахаров и пыльцы, содержанию других веществ."Гастарбайтеры" на поляхМедовой житницей Крыму не стать и соперничать с соседями бессмысленно. Но можно, считает Роман Данилов, успешно заниматься выводом пчелиных маток и пчелопакетов — молодых семей, которых закупают по весне пасечники. Сейчас львиную долю этих пчелопакетов в Россию привозят из... Узбекистана.Выходит, что и на крымских полях трудятся крылатые "гастарбайтеры". Они принадлежат к тем породам, которые распространены в Крыму: карпатка, карника, бакфаст, кавказская. У некоторых пчеловодов есть помесь карпатки с другими пчелами, они их называют "крымская степная".Остались ли в Крыму аборигенные медоносные пчелы?Профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Иванов пояснил, что на самом деле человек не вывел ни одну породу пчел. Они сами эволюционировали, приспосабливаясь к конкретным условиям. Все ныне существующие породы — природные подвиды дикой пчелы Apis mellifera.В Крыму будут спасать пчел телефонными звонками >>Вывести породу пчел нельзя, потому, что нельзя обеспечить главное условие искусственного отбора — подбор родительских пар. Нет контроля над скрещиванием. Пчела-матка спаривается один раз в жизни. Этот акт любви происходит в полете на высоте 200 метров, матка спаривается последовательно с 7-9 трутнями.В 1938 году профессор МГУ Владимир Алпатов опубликовал статью, в которой описал пчел из Балаклавы. Они отличались внешне от среднерусских собратьев, поэтому он выделил их как новый подвид медоносных пчел. Ученый уточнил, что они очень миролюбивы.Большинство крымских пчеловодов держит 20-40 ульев. Сто пчелиных домиков — это для полуострова уже большая пасека. Есть два десятка хозяйств, где 300 и даже 500 пчелосемей. Развитие пчеловодства упирается в компактность Крыма, регулярные засухи, сложности с летним "выгулом" пчел в лесах: сама процедура получения разрешения для многих неподъемная. Как правило, полосатых сборщиков нектара вывозят в поля или, если погода позволяет, в степь.Чем полезна пчелиная пыльца для человека >>Большинство крымских пчеловодов — люди в возрасте. Но молодежь не спешит на смену: то ли не видит возможностей получить такую профессию, то ли своей перспективы в ней. А современно пчеловодство — дело сложное, но прибыльное. Главное, увидеть свою выгоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчелЧем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог

https://crimea.ria.ru/20190412/1116409751.html

https://crimea.ria.ru/20220518/otel-dlya-pchel-gde-v-krymu-nakhoditsya-samaya-neobychnaya-gostinitsa-1123267016.html

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

пчелы, пчеловодство, сельское хозяйство, крым, минсельхоз крыма