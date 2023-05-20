Рейтинг@Mail.ru
Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230520/poddelyvat-nevygodno-khvataet-li-na-rynkakh-krymskogo-meda-1128843249.html
Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда
Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда
Круглый год вдоль крымских шоссе стоят продавцы с разноцветными банками. На обочинах второстепенных дорог даже зимой и весной можно увидеть прицепы с ульями и... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T10:01
2023-05-20T10:01
эксклюзивы риа новости крым
пчелы
пчеловодство
сельское хозяйство
крым
минсельхоз крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/14/1128843113_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8892c3911e1f35fd7d288a57a18755b3.jpg
Круглый год вдоль крымских шоссе стоят продавцы с разноцветными банками. На обочинах второстепенных дорог даже зимой и весной можно увидеть прицепы с ульями и образцы предлагаемой продукции. Своего рода декорации. Конечно, у каждого, по словам продавца, — самый правильный мед, который делают самые правильные крымские пчелы.Туристы верят. Местные любители сладкого предпочитают медом запасаться у знакомых пасечников.20 мая отмечается Всемирный день пчел. РИА Новости Крым выясняли, обеспечивает ли Крым себя медом, встречается ли в продаже фальсификат, и прочему "стареют" пчеловоды.4,5 ложки меда каждому крымчанинуВ прошлом году крымские пасеки произвели около 300 тонн меда. Если разделить этот урожай на всех крымчан, то на каждого придется по 160 граммов. Это примерно четыре с половиной столовых ложки.Трудились "на производстве" в прошлом году 78,4 тысячи пчелосемей. Это, по данным Крымстата, меньше на 5,5 тысяч, чем годом ранее.Медовые перспективы этого года неплохие. Дожди были обильные и, скорей всего, еще будут в июне. Все цветет, пахнет и нуждается в опылении.Ученые КФУ работают над выведением устойчивой к болезням породы пчел &gt;&gt;Республиканский Минсельхоз уже выпустил памятку для фермеров и пчеловодов, посвященную профилактике гибели полосатых тружеников на полях. Пестициды и сельхозхимия — главные враги пчел."Когда пчеловод вывозит ульи на какое-либо поле с растениями-медоносами, он должен прийти в сельскую администрацию и сообщить о месте стоянки, оставить свой телефон, — рассказал руководитель фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов. — А местные власти обязаны уведомить фермера, который владеет землей или арендует эти угодья. Нередко пчеловоды, никого не уведомляя, становятся в лесополосах, где их даже не видно. И фермеры, не зная об этом, проводят плановые обработки полей. Заканчивается это массовой гибелью пчел".Это взаимодействие в Крыму налаживается, но сам механизм не настолько четко действует, как, например, в Краснодарском крае - всероссийском лидере по производству меда. Туда крымские пчеловоды, в период цветения разных культур, тоже вывозят своих подопечных. Там фермеры сами заворачивают к пасекам на выезде, берут у хозяев телефоны, предупреждают об уже обработанных полях.Уникальный лавандовый медВ глазах туристов крымский мед - самый привлекательный: экологически чистый и натуральный. Поэтому продавцы нередко выдают за него привозной, который может быть ничем не хуже. В том же Краснодарском крае меда производится почти в 12 раз больше, чем в Крыму. С другой стороны, торговцы могут и схитрить, подсунув товар качеством пониже.Кстати, мед уже перестали фальсифицировать, скармливая пчелам сахар. Такой продукт не имеет полезных свойств оригинала, а производящие его пчелы живут в два раза меньше. Сахар подорожал, и овчинка теперь не стоит выделки.Но возможен другой обман, когда в настоящий мед добавляют фруктозу или сироп. Или смешивают более дорогой мед с дешевым. Например, каштановый мед, который стоит в розницу 2 тысячи рублей за литр, могут "дополнить" подсолнечным — а его цена 150-200 рублей за такой же объем.В Крыму, сообщил Роман Данилов, в последние годы в больших количествах выращивают кориандр, именно он является "ведущим медоносом". Подсолнуха, который когда-то сажали в больших количествах, теперь мало. Так что второй по распространенности — мед из крымского разнотравья. Иногда, в зависимости от места, где стоит пасека, с преобладанием конкретных медоносов: например, лаванды или шалфея. Кстати, лавандовый мед имеется только в Крыму и... во Франции. Он мог бы вообще стать визитной карточкой полуострова. Этот мед дорогой, знатоки и любители легко узнают его по персиковому послевкусию.Акациевый мед в Крыму практически не производится, чаще всего он из Краснодарского края или Ростовской области. Гречиху на полуострове не сеют, так что и мед из нее привозят с Алтая и из Башкирии. Нет в Крыму и больших массивов липы, чтобы можно было говорить о местном липовом меде.Рядовой покупатель ориентироваться может только по цене и критерию "вкусно — не вкусно". Определить, намешано ли что-то в мед, является ли он тем, за который его выдают, невозможно. Только лабораторный анализ способен выявить "натуральность": по составу сахаров и пыльцы, содержанию других веществ."Гастарбайтеры" на поляхМедовой житницей Крыму не стать и соперничать с соседями бессмысленно. Но можно, считает Роман Данилов, успешно заниматься выводом пчелиных маток и пчелопакетов — молодых семей, которых закупают по весне пасечники. Сейчас львиную долю этих пчелопакетов в Россию привозят из... Узбекистана.Выходит, что и на крымских полях трудятся крылатые "гастарбайтеры". Они принадлежат к тем породам, которые распространены в Крыму: карпатка, карника, бакфаст, кавказская. У некоторых пчеловодов есть помесь карпатки с другими пчелами, они их называют "крымская степная".Остались ли в Крыму аборигенные медоносные пчелы?Профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Иванов пояснил, что на самом деле человек не вывел ни одну породу пчел. Они сами эволюционировали, приспосабливаясь к конкретным условиям. Все ныне существующие породы — природные подвиды дикой пчелы Apis mellifera.В Крыму будут спасать пчел телефонными звонками &gt;&gt;Вывести породу пчел нельзя, потому, что нельзя обеспечить главное условие искусственного отбора — подбор родительских пар. Нет контроля над скрещиванием. Пчела-матка спаривается один раз в жизни. Этот акт любви происходит в полете на высоте 200 метров, матка спаривается последовательно с 7-9 трутнями.В 1938 году профессор МГУ Владимир Алпатов опубликовал статью, в которой описал пчел из Балаклавы. Они отличались внешне от среднерусских собратьев, поэтому он выделил их как новый подвид медоносных пчел. Ученый уточнил, что они очень миролюбивы.Большинство крымских пчеловодов держит 20-40 ульев. Сто пчелиных домиков — это для полуострова уже большая пасека. Есть два десятка хозяйств, где 300 и даже 500 пчелосемей. Развитие пчеловодства упирается в компактность Крыма, регулярные засухи, сложности с летним "выгулом" пчел в лесах: сама процедура получения разрешения для многих неподъемная. Как правило, полосатых сборщиков нектара вывозят в поля или, если погода позволяет, в степь.Чем полезна пчелиная пыльца для человека &gt;&gt;Большинство крымских пчеловодов — люди в возрасте. Но молодежь не спешит на смену: то ли не видит возможностей получить такую профессию, то ли своей перспективы в ней. А современно пчеловодство — дело сложное, но прибыльное. Главное, увидеть свою выгоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчелЧем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог
https://crimea.ria.ru/20190412/1116409751.html
https://crimea.ria.ru/20220518/otel-dlya-pchel-gde-v-krymu-nakhoditsya-samaya-neobychnaya-gostinitsa-1123267016.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/14/1128843113_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d37e4f3b08eda85f478e2b8d065635f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пчелы, пчеловодство, сельское хозяйство, крым, минсельхоз крыма
Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда

Всемирный день пчел: чем ценен крымский мед и почему его мало

10:01 20.05.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПчеловод. Архивное фото
Пчеловод. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Круглый год вдоль крымских шоссе стоят продавцы с разноцветными банками. На обочинах второстепенных дорог даже зимой и весной можно увидеть прицепы с ульями и образцы предлагаемой продукции. Своего рода декорации. Конечно, у каждого, по словам продавца, — самый правильный мед, который делают самые правильные крымские пчелы.
Туристы верят. Местные любители сладкого предпочитают медом запасаться у знакомых пасечников.
20 мая отмечается Всемирный день пчел. РИА Новости Крым выясняли, обеспечивает ли Крым себя медом, встречается ли в продаже фальсификат, и прочему "стареют" пчеловоды.

4,5 ложки меда каждому крымчанину

В прошлом году крымские пасеки произвели около 300 тонн меда. Если разделить этот урожай на всех крымчан, то на каждого придется по 160 граммов. Это примерно четыре с половиной столовых ложки.
Трудились "на производстве" в прошлом году 78,4 тысячи пчелосемей. Это, по данным Крымстата, меньше на 5,5 тысяч, чем годом ранее.
Медовые перспективы этого года неплохие. Дожди были обильные и, скорей всего, еще будут в июне. Все цветет, пахнет и нуждается в опылении.
Ученые КФУ работают над выведением устойчивой к болезням породы пчел >>
Республиканский Минсельхоз уже выпустил памятку для фермеров и пчеловодов, посвященную профилактике гибели полосатых тружеников на полях. Пестициды и сельхозхимия — главные враги пчел.
"Когда пчеловод вывозит ульи на какое-либо поле с растениями-медоносами, он должен прийти в сельскую администрацию и сообщить о месте стоянки, оставить свой телефон, — рассказал руководитель фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов. — А местные власти обязаны уведомить фермера, который владеет землей или арендует эти угодья. Нередко пчеловоды, никого не уведомляя, становятся в лесополосах, где их даже не видно. И фермеры, не зная об этом, проводят плановые обработки полей. Заканчивается это массовой гибелью пчел".
Это взаимодействие в Крыму налаживается, но сам механизм не настолько четко действует, как, например, в Краснодарском крае - всероссийском лидере по производству меда. Туда крымские пчеловоды, в период цветения разных культур, тоже вывозят своих подопечных. Там фермеры сами заворачивают к пасекам на выезде, берут у хозяев телефоны, предупреждают об уже обработанных полях.
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкПодготовка к сбору меда на пасеке
Подготовка к сбору меда на пасеке - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Подготовка к сбору меда на пасеке

Уникальный лавандовый мед

В глазах туристов крымский мед - самый привлекательный: экологически чистый и натуральный. Поэтому продавцы нередко выдают за него привозной, который может быть ничем не хуже. В том же Краснодарском крае меда производится почти в 12 раз больше, чем в Крыму. С другой стороны, торговцы могут и схитрить, подсунув товар качеством пониже.
Кстати, мед уже перестали фальсифицировать, скармливая пчелам сахар. Такой продукт не имеет полезных свойств оригинала, а производящие его пчелы живут в два раза меньше. Сахар подорожал, и овчинка теперь не стоит выделки.
Но возможен другой обман, когда в настоящий мед добавляют фруктозу или сироп. Или смешивают более дорогой мед с дешевым. Например, каштановый мед, который стоит в розницу 2 тысячи рублей за литр, могут "дополнить" подсолнечным — а его цена 150-200 рублей за такой же объем.
В Крыму, сообщил Роман Данилов, в последние годы в больших количествах выращивают кориандр, именно он является "ведущим медоносом". Подсолнуха, который когда-то сажали в больших количествах, теперь мало. Так что второй по распространенности — мед из крымского разнотравья. Иногда, в зависимости от места, где стоит пасека, с преобладанием конкретных медоносов: например, лаванды или шалфея.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаванда
Лаванда - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Лаванда
Кстати, лавандовый мед имеется только в Крыму и... во Франции. Он мог бы вообще стать визитной карточкой полуострова. Этот мед дорогой, знатоки и любители легко узнают его по персиковому послевкусию.
Акациевый мед в Крыму практически не производится, чаще всего он из Краснодарского края или Ростовской области. Гречиху на полуострове не сеют, так что и мед из нее привозят с Алтая и из Башкирии. Нет в Крыму и больших массивов липы, чтобы можно было говорить о местном липовом меде.
Рядовой покупатель ориентироваться может только по цене и критерию "вкусно — не вкусно". Определить, намешано ли что-то в мед, является ли он тем, за который его выдают, невозможно. Только лабораторный анализ способен выявить "натуральность": по составу сахаров и пыльцы, содержанию других веществ.
Ученые КФУ им. В.И. Вернадского работают над выделением крымской пчелы
12 апреля 2019, 08:12
Крымским пчелам выдадут российские паспорта

"Гастарбайтеры" на полях

Медовой житницей Крыму не стать и соперничать с соседями бессмысленно. Но можно, считает Роман Данилов, успешно заниматься выводом пчелиных маток и пчелопакетов — молодых семей, которых закупают по весне пасечники. Сейчас львиную долю этих пчелопакетов в Россию привозят из... Узбекистана.
Выходит, что и на крымских полях трудятся крылатые "гастарбайтеры". Они принадлежат к тем породам, которые распространены в Крыму: карпатка, карника, бакфаст, кавказская. У некоторых пчеловодов есть помесь карпатки с другими пчелами, они их называют "крымская степная".
Остались ли в Крыму аборигенные медоносные пчелы?
Профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Иванов пояснил, что на самом деле человек не вывел ни одну породу пчел. Они сами эволюционировали, приспосабливаясь к конкретным условиям. Все ныне существующие породы — природные подвиды дикой пчелы Apis mellifera.
В Крыму будут спасать пчел телефонными звонками >>
Вывести породу пчел нельзя, потому, что нельзя обеспечить главное условие искусственного отбора — подбор родительских пар. Нет контроля над скрещиванием. Пчела-матка спаривается один раз в жизни. Этот акт любви происходит в полете на высоте 200 метров, матка спаривается последовательно с 7-9 трутнями.
В 1938 году профессор МГУ Владимир Алпатов опубликовал статью, в которой описал пчел из Балаклавы. Они отличались внешне от среднерусских собратьев, поэтому он выделил их как новый подвид медоносных пчел. Ученый уточнил, что они очень миролюбивы.
"Но после войны в Крым завезли много пчелосемей из Украины и средней полосы России, и крымские пчелы "растворились" среди этих пород. В конце ХХ и вначале ХХI века вал привозимых на полуостров пчел разных подвидов усилился: итальянские, карпатские, кавказские, башкирские — множество пород. Хорошо, что хоть африканскую не завезли", — отметил Сергей Иванов.
Большинство крымских пчеловодов держит 20-40 ульев. Сто пчелиных домиков — это для полуострова уже большая пасека. Есть два десятка хозяйств, где 300 и даже 500 пчелосемей.
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМестный житель работает на своем участке у пасеки
Местный житель работает на своем участке у пасеки - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Местный житель работает на своем участке у пасеки
Развитие пчеловодства упирается в компактность Крыма, регулярные засухи, сложности с летним "выгулом" пчел в лесах: сама процедура получения разрешения для многих неподъемная. Как правило, полосатых сборщиков нектара вывозят в поля или, если погода позволяет, в степь.
Чем полезна пчелиная пыльца для человека >>
Большинство крымских пчеловодов — люди в возрасте. Но молодежь не спешит на смену: то ли не видит возможностей получить такую профессию, то ли своей перспективы в ней. А современно пчеловодство — дело сложное, но прибыльное. Главное, увидеть свою выгоду.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел
Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог
Отель для пчел на территории Природного Парка Тарханкутский
18 мая 2022, 17:49
"Отель для пчел": где в Крыму находится самая необычная гостиница
Эксклюзивы РИА Новости КрымПчелыПчеловодствоСельское хозяйствоКрымМинсельхоз Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
11:02Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР
10:3329 ударов за ночь: ВСУ снова бьют по мирным города Херсонщины
10:17Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
10:01Подделывать невыгодно: хватает ли на рынках крымского меда
09:32В Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧС
09:21Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине
08:54Золото Византии впервые вывезли из Херсонеса
08:26Дешевый отдых в Крыму: что будет летом с ценами и сервисом
08:03Как военный инженер Тотлебен поломал планы союзников
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 20 мая
23:58Выкупил, сберег и подарил: мэр Новой Каховки передал Крыму ценные издания
21:59Главные события и заявления дня: 19 мая
21:44В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
21:29Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение
21:02Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость
20:58Хуснуллин: исламский мир в критический момент не отвернулся от России
20:46Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции
20:21Суд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города
Лента новостейМолния