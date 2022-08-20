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Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог
Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог
Укус перепончатокрылых насекомых вызывает аллергические и токсические реакции организма человека и может привести к летальному исходу. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T19:59
2022-08-20T16:30
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Укус перепончатокрылых насекомых вызывает аллергические и токсические реакции организма человека и может привести к летальному исходу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.По ее словам, жало ос, пчел, шершней и шмелей опасно для здоровья человека и вызывает целый спектр реакций, в первую очередь – отек.Каждый последующий укус будет протекать тяжелее, отметила Знаменская, поэтому важно вовремя обратиться к профильному специалисту и провести необходимые профилактические мероприятия.Множественные укусы пчел или ос могут привести к токсической реакции организма и летальному исходу, предупреждает аллерголог.В летний период Знаменская советует "прибегать к превентивным мерам": не есть на улице, не пользоваться духами с фруктовыми запахами, не носить яркие одежды, то есть исключить все, что может привлекать насекомых.Если же избежать укуса не удалось, на место нужно наложить холод, если это руки или ноги – давящую повязку выше места, чтобы предупредить распространение яда по кровотоку. В случае укуса в область шеи, головы и полости рта нужно вызывать скорую помощь и "не надеяться на свои силы", подчеркивает специалист.Ранее зоолог Иванов назвал самых опасных представителей крымской фауны.
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог

Аллерголог Знаменская: укусы перепончатокрылых могут привести к "фатальному исходу"

19:59 20.08.2022
 
© AP Photo/ Michael ProbstПчела опыляет василек
Пчела опыляет василек
© AP Photo/ Michael Probst
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Укус перепончатокрылых насекомых вызывает аллергические и токсические реакции организма человека и может привести к летальному исходу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.
По ее словам, жало ос, пчел, шершней и шмелей опасно для здоровья человека и вызывает целый спектр реакций, в первую очередь – отек.
"В состав яда входят биологически активные вещества, такие как гистамин, ацетилхолин, попадая под кожу они сразу же вызывают аллергическую реакцию. При повторном укусе можно говорить об аллергической реакции, системной. Например, вас ужалили в руку и пошел отек лица, губы, слизистых с развитием анафилаксии, которая может привести к анафилактическому шоку, состоянию угрожающему жизни", – пояснила она.
Каждый последующий укус будет протекать тяжелее, отметила Знаменская, поэтому важно вовремя обратиться к профильному специалисту и провести необходимые профилактические мероприятия.
Множественные укусы пчел или ос могут привести к токсической реакции организма и летальному исходу, предупреждает аллерголог.
"Считается, что укусы более десяти особей за раз – угрожают жизни, возникает именно токсическая реакция с воздействием на центральную нервную систему, развитием галлюцинаций и токсических явлений. Пациенты в таком случае нуждаются в госпитализации, потому что состояние может привести к летальному исходу", – рассказала она.
В летний период Знаменская советует "прибегать к превентивным мерам": не есть на улице, не пользоваться духами с фруктовыми запахами, не носить яркие одежды, то есть исключить все, что может привлекать насекомых.
Если же избежать укуса не удалось, на место нужно наложить холод, если это руки или ноги – давящую повязку выше места, чтобы предупредить распространение яда по кровотоку. В случае укуса в область шеи, головы и полости рта нужно вызывать скорую помощь и "не надеяться на свои силы", подчеркивает специалист.
Ранее зоолог Иванов назвал самых опасных представителей крымской фауны.
 
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