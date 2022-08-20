https://crimea.ria.ru/20220820/chem-opasny-ukusy-pchel-os-shershney-i-shmeley--allergolog-1124220231.html

Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог

Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог

Укус перепончатокрылых насекомых вызывает аллергические и токсические реакции организма человека и может привести к летальному исходу. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T19:59

2022-08-20T19:59

2022-08-20T16:30

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Укус перепончатокрылых насекомых вызывает аллергические и токсические реакции организма человека и может привести к летальному исходу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.По ее словам, жало ос, пчел, шершней и шмелей опасно для здоровья человека и вызывает целый спектр реакций, в первую очередь – отек.Каждый последующий укус будет протекать тяжелее, отметила Знаменская, поэтому важно вовремя обратиться к профильному специалисту и провести необходимые профилактические мероприятия.Множественные укусы пчел или ос могут привести к токсической реакции организма и летальному исходу, предупреждает аллерголог.В летний период Знаменская советует "прибегать к превентивным мерам": не есть на улице, не пользоваться духами с фруктовыми запахами, не носить яркие одежды, то есть исключить все, что может привлекать насекомых.Если же избежать укуса не удалось, на место нужно наложить холод, если это руки или ноги – давящую повязку выше места, чтобы предупредить распространение яда по кровотоку. В случае укуса в область шеи, головы и полости рта нужно вызывать скорую помощь и "не надеяться на свои силы", подчеркивает специалист.Ранее зоолог Иванов назвал самых опасных представителей крымской фауны.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье