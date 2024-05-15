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В России запретят продавать энергетики детям - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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В России запретят продавать энергетики детям
В России запретят продавать энергетики детям - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В России запретят продавать энергетики детям
Российские парламентарии до августа рассмотрят законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T08:34
2024-05-15T08:36
вячеслав володин
государственная дума рф
новости
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские парламентарии до августа рассмотрят законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Также инициатива предусматривает запрет на розничную продажу энергетиков в таре объемом более 500 миллилитров. Законопроект должен быть принят до августа, подчеркнул Володин. По его словам, это позволит снизить количество потребления вредных напитков, высокие дозы которого повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.При этом глава российского парламента привел статистику, по которой сегодня почти каждый четвертый россиянин потребляет энергетики, а среди молодежи – каждый второй, и подчеркнул, что в ряде регионов страны запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним уже действует. Инициативу распространят в федеральном масштабе.Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение с прошлого года. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смертиВ Крыму готовятся запретить "наливайкам" работать по ночамКакие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям
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96
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вячеслав володин, государственная дума рф, новости, россия, здоровье
В России запретят продавать энергетики детям

Запрет продажи энергетиков детям рассмотрят в Госдуме – Володин

08:34 15.05.2024 (обновлено: 08:36 15.05.2024)
 
© © Flickr/ Tambako the JaguarЭнергетические напитки. Архивное фото
Энергетические напитки. Архивное фото
© © Flickr/ Tambako the Jaguar
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские парламентарии до августа рассмотрят законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны", – написал он в своем Telegram-канале.

Также инициатива предусматривает запрет на розничную продажу энергетиков в таре объемом более 500 миллилитров. Законопроект должен быть принят до августа, подчеркнул Володин. По его словам, это позволит снизить количество потребления вредных напитков, высокие дозы которого повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
При этом глава российского парламента привел статистику, по которой сегодня почти каждый четвертый россиянин потребляет энергетики, а среди молодежи – каждый второй, и подчеркнул, что в ряде регионов страны запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним уже действует. Инициативу распространят в федеральном масштабе.
Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение с прошлого года. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.
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