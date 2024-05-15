https://crimea.ria.ru/20240515/v-rossii-zapretyat-prodavat-energetiki-detyam-1137286591.html

В России запретят продавать энергетики детям

В России запретят продавать энергетики детям - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В России запретят продавать энергетики детям

Российские парламентарии до августа рассмотрят законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T08:34

2024-05-15T08:34

2024-05-15T08:36

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

россия

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110614/74/1106147490_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_841b87ebd75cac63e3c2c51c736c5fa5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские парламентарии до августа рассмотрят законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Также инициатива предусматривает запрет на розничную продажу энергетиков в таре объемом более 500 миллилитров. Законопроект должен быть принят до августа, подчеркнул Володин. По его словам, это позволит снизить количество потребления вредных напитков, высокие дозы которого повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.При этом глава российского парламента привел статистику, по которой сегодня почти каждый четвертый россиянин потребляет энергетики, а среди молодежи – каждый второй, и подчеркнул, что в ряде регионов страны запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним уже действует. Инициативу распространят в федеральном масштабе.Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и об ответственности для продавцов и предпринимателей за нарушение с прошлого года. Такие меры уже зарекомендовали себя в отдельных регионах – Татарстане, ХМАО и Новосибирске.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смертиВ Крыму готовятся запретить "наливайкам" работать по ночамКакие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, россия, здоровье