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Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Инфографика
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Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика
Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика
С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ - утилизация твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение. Чего ждать от повышения тарифов на полуострове -... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T07:24
2024-07-01T07:24
жкх крыма и севастополя
инфографика
цены и тарифы
жкх
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С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ - утилизация твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение. Чего ждать от повышения тарифов на полуострове - смотрите в инфографике РИА Новости Крым.
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жкх крыма и севастополя, инфографика, цены и тарифы, жкх, крым
Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика

С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ

07:24 01.07.2024
 
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С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ - утилизация твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение. Чего ждать от повышения тарифов на полуострове - смотрите в инфографике РИА Новости Крым.
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