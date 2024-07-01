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Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика
Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика
С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ - утилизация твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение. Чего ждать от повышения тарифов на полуострове -... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T07:24
2024-07-01T07:24
2024-07-01T07:24
жкх крыма и севастополя
инфографика
цены и тарифы
жкх
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С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ - утилизация твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение. Чего ждать от повышения тарифов на полуострове - смотрите в инфографике РИА Новости Крым.
крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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жкх крыма и севастополя, инфографика, цены и тарифы, жкх, крым
Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика
С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ
С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ - утилизация твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение. Чего ждать от повышения тарифов на полуострове - смотрите в инфографике РИА Новости Крым.