https://crimea.ria.ru/20240701/naskolko-vyrastut-s-1-iyulya-tarify-na-uslugi-zhkkh-v-krymu--infografika-1138363041.html

Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика

Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографика

С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ - утилизация твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение. Чего ждать от повышения тарифов на полуострове -... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T07:24

2024-07-01T07:24

2024-07-01T07:24

жкх крыма и севастополя

инфографика

цены и тарифы

жкх

крым

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С 1 июля в Крыму подорожают услуги ЖКХ - утилизация твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение. Чего ждать от повышения тарифов на полуострове - смотрите в инфографике РИА Новости Крым.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх крыма и севастополя, инфографика, цены и тарифы, жкх, крым