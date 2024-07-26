https://crimea.ria.ru/20240726/vyplaty-postradavshim-pri-chs-uvelichatsya-v-15-raza-1139138061.html

Выплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза

Выплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Выплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза

Правительство РФ увеличило размеры выплат гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Теперь единовременная материальная помощь вырастет с 10 тыс. до 15 РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T11:19

2024-07-26T11:19

2024-07-26T11:22

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Правительство РФ увеличило размеры выплат гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Теперь единовременная материальная помощь вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей. А при полной утрате – с 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Также будут проиндексированы единовременные пособия людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей погибших в результате ЧС или теракта. Выплаты родственникам погибших вырастут с 1 млн до 1,5 млн рублей. А для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличатся с 400 тыс. до 600 тыс. рублей. При причинении легкого вреда здоровью сумма вырастет с 200 до 300 тыс. рублей.24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводка президент Владимир Путин напомнил, что суммы выплат утверждались в 2008 году, но и сегодня компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций составляют 10 тысяч рулей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Президент дал поручение проиндексировать размер выплат.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законВыплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТУникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

режим чс, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, правительство россии, новости, общество, соцзащита, россия