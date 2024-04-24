https://crimea.ria.ru/20240424/putin-provel-soveschanie-po-likvidatsii-posledstviy-pavodka--glavnoe-1136818774.html
Путин провел совещание по ликвидации последствий паводка – главное
Путин провел совещание по ликвидации последствий паводка – главное - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Путин провел совещание по ликвидации последствий паводка – главное
Президент России Владимир Путин провел совещании по ликвидации последствий наводнения в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T17:04
2024-04-24T17:04
2024-04-24T17:22
россия
владимир путин (политик)
паводки
весенние паводки в россии
оренбургская область
оренбург
курганская область
тюменская область
новости
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещании по ликвидации последствий наводнения в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.Ситуация в регионахРоссийский лидер отметил, что в настоящее время наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор остаются подтопленными, а уровень воды снижается медленно.Он подчеркнул, что в дальнейшем будет необходимо провести еще одно совещание в расширенном формате, чтобы обсудить весь комплекс вопросов, связанных с защитой населенных пунктов от паводков."Как мы видим, системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть. Нужно четко определить, какие меры здесь необходимо принять Федерации, регионам, местным властям. В том числе рассмотрим, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод", - уточнил он.В Курганской области от наводнения пострадали 2377 жилых домов, в том числе ИЖС в СНТ, 18 автодорог и шесть мостов, а также объекты энергетики и соцкультбыта. При этом подтопленными остаются 2113 жилых и 3405 дачных домов, шесть мостов и 11 участков автодорог.Выплата компенсацийЕще один важный вопрос – анализ и корректировка размеров компенсационных выплат пострадавшим от чрезвычайной ситуации гражданам. В том числе размера единовременной материальной помощи, выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, указал Путин.Так, внимание президента привлек процесс принятия решений по предоставлению выплат в Оренбургской области, где власти приняли более 400 тысяч заявлений. При этом финансовую помощь получили только около 46 тысяч человек. Президент обратил внимание, что если человек подал заявление и его приняли, то "значит, он ждет соответствующей реакции"."Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста", – сказал президент губернатору области Денису Паслеру.В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в регионе организована работа 28 комиссий по оценке ущерба. Уже обследовано 3556 домовладений. "Предполагаем начать выделять средства поэтапно, без ожидания полного завершения оценки. Этот вопрос мы и с Антоном Германовичем Силуановым, и с председателем правительства Михаилом Мишустиным позавчера обсудили", – уточнил Файзуллин.Глава Орска Василий Козупица указал на еще один острый вопрос, связанный с получением компенсационных выплат получателями материнского капитала и участниками ипотечных программ с государственной поддержкой.Он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение правительству пересмотреть действующие правила. И заверил, что региональные власти сформировали и готовы направить предложения."Предлагаем включить возможность предоставления выплат на восстановление домов гражданам, которые имеют второе жилье, хотя бы в трех случаях: когда второе жилье находится в ипотеке, или когда оно приобретено на материнский капитал, или когда доли в другом жилье меньше соцнормы – 18 квадратных метров, – уточнил Козупица. – Эта проблема затрагивает очень многих орчан, чьи дома затоплены. Она не менее сложная для всех оренбуржцев и других муниципалитетов, попавших в беду".Заслушав предложения, Владимир Путин выразил мнение, что необходимо отменить перечень имущества, за которое возмещается ущерб пострадавшим от паводков.Также президент дал поручение проиндексировать размер выплат. Он напомнил, что суммы утверждались в 2008 году, но и сегодня компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций составляют 10 тысяч рулей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую областиРоссиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законВыплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ
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россия, владимир путин (политик), паводки, весенние паводки в россии, оренбургская область, оренбург, курганская область, тюменская область, новости, компенсация ущерба, выплаты и компенсации
Путин провел совещание по ликвидации последствий паводка – главное
Путин провел совещание по ликвидации последствий паводка – главные заявления
17:04 24.04.2024 (обновлено: 17:22 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещании по ликвидации последствий наводнения в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
Ситуация в регионах
Российский лидер отметил, что в настоящее время наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор остаются подтопленными, а уровень воды снижается медленно.
"Прошу федеральные, региональные и местные власти продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан, – сказал президент. – Также важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуации, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь".
Он подчеркнул, что в дальнейшем будет необходимо провести еще одно совещание в расширенном формате, чтобы обсудить весь комплекс вопросов, связанных с защитой населенных пунктов от паводков.
"Как мы видим, системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть. Нужно четко определить, какие меры здесь необходимо принять Федерации, регионам, местным властям. В том числе рассмотрим, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод", - уточнил он.
В Курганской области от наводнения пострадали 2377 жилых домов, в том числе ИЖС в СНТ, 18 автодорог и шесть мостов, а также объекты энергетики и соцкультбыта. При этом подтопленными остаются 2113 жилых и 3405 дачных домов, шесть мостов и 11 участков автодорог.
Выплата компенсаций
Еще один важный вопрос – анализ и корректировка размеров компенсационных выплат пострадавшим от чрезвычайной ситуации гражданам. В том числе размера единовременной материальной помощи, выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, указал Путин.
"Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов, – подчеркнул Путин. – Для граждан не важно, какой уровень власти за какую проблему отвечает и где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, а на их обращения своевременно и по делу реагировали".
Так, внимание президента привлек процесс принятия решений по предоставлению выплат в Оренбургской области, где власти приняли более 400 тысяч заявлений. При этом финансовую помощь получили только около 46 тысяч человек. Президент обратил внимание, что если человек подал заявление и его приняли, то "значит, он ждет соответствующей реакции".
"Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста", – сказал президент губернатору области Денису Паслеру.
В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в регионе организована работа 28 комиссий по оценке ущерба. Уже обследовано 3556 домовладений.
"Предполагаем начать выделять средства поэтапно, без ожидания полного завершения оценки. Этот вопрос мы и с Антоном Германовичем Силуановым, и с председателем правительства Михаилом Мишустиным позавчера обсудили", – уточнил Файзуллин.
Глава Орска Василий Козупица указал на еще один острый вопрос, связанный с получением компенсационных выплат получателями материнского капитала и участниками ипотечных программ с государственной поддержкой.
"Инструменты поддержки семьи, в том числе социальная и семейная ипотеки, материнский капитал, сегодня являются препятствием для получения выплат. То есть приобретенное жилье с применением маткапитала, как вложение в будущее детей, лишает семью выплат за утраченный дом, если они живут в этом доме, и он подтоплен", - пояснил Козупица.
Он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение правительству пересмотреть действующие правила. И заверил, что региональные власти сформировали и готовы направить предложения.
"Предлагаем включить возможность предоставления выплат на восстановление домов гражданам, которые имеют второе жилье, хотя бы в трех случаях: когда второе жилье находится в ипотеке, или когда оно приобретено на материнский капитал, или когда доли в другом жилье меньше соцнормы – 18 квадратных метров, – уточнил Козупица. – Эта проблема затрагивает очень многих орчан, чьи дома затоплены. Она не менее сложная для всех оренбуржцев и других муниципалитетов, попавших в беду".
Заслушав предложения, Владимир Путин выразил мнение, что необходимо отменить перечень имущества, за которое возмещается ущерб пострадавшим от паводков.
"Его вообще нужно отменить! Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Нужно отменить этот перечень и все", — сказал Путин.
Также президент дал поручение проиндексировать размер выплат. Он напомнил, что суммы утверждались в 2008 году, но и сегодня компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций составляют 10 тысяч рулей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.
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