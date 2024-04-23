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Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую области - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую области
Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую области - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую области
В подтопленных весенним паводком Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание, вплоть до минусовых значений в ночное время. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T08:03
2024-04-23T08:06
весенние паводки в россии
новости
тюменская область
курганская область
гидрометцентр россии
роман вильфанд
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В подтопленных весенним паводком Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание, вплоть до минусовых значений в ночное время. Об этом со ссылкой на комментарий научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда пишет РИА Новости.Эксперт уточнил, что изменение погоды с +30 градусов до +4…+8 градусов связано с влиянием мощного антициклона над Северным Ледовитым океаном, по восточной периферии воздух будет перемещаться из приполярных регионов.Наиболее остро это будет ощущаться в Курганской области, где в субботу температура составляла +28…+30 градусов, в понедельник +22…+26 градусов.В Тюменской области температуры также резко снизятся до +6…+8 градусов днем и 0… -2 градуса ночью. Отрицательные ночные температуры сохранятся в регионе до конца недели, уточнил синоптик.В Тюменской области подтопленными остаются 17 населенных пунктов. Из опасных районов эвакуированы более 3 тысяч человек, 418 из них расположились в пунктах временного размещения. При этом специалисты только ожидают пика паводка.В Курганской области вода постепенно отступает. Однако в восьми муниципальных образованиях затопленными остаются более двух тысяч жилых домов, более трех тысяч дачных участков, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской областиЖителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироватьсяВода поднимается: ситуация с паводками в России
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Новости
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весенние паводки в россии, новости, тюменская область, курганская область, гидрометцентр россии, роман вильфанд, погода
Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую области

В подтопленные Тюменскую и Курганскую области придет резкое похолодание

08:03 23.04.2024 (обновлено: 08:06 23.04.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В подтопленных весенним паводком Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание, вплоть до минусовых значений в ночное время. Об этом со ссылкой на комментарий научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда пишет РИА Новости.
Эксперт уточнил, что изменение погоды с +30 градусов до +4…+8 градусов связано с влиянием мощного антициклона над Северным Ледовитым океаном, по восточной периферии воздух будет перемещаться из приполярных регионов.
Наиболее остро это будет ощущаться в Курганской области, где в субботу температура составляла +28…+30 градусов, в понедельник +22…+26 градусов.

"Во вторник начинается понижение, но все-таки еще +14…+25 градусов. Уже со среды ночью температура снизится до -2…-3 градусов, днем +4…+8 градусов", – сказал Вильфанд.

В Тюменской области температуры также резко снизятся до +6…+8 градусов днем и 0… -2 градуса ночью. Отрицательные ночные температуры сохранятся в регионе до конца недели, уточнил синоптик.
В Тюменской области подтопленными остаются 17 населенных пунктов. Из опасных районов эвакуированы более 3 тысяч человек, 418 из них расположились в пунктах временного размещения. При этом специалисты только ожидают пика паводка.
В Курганской области вода постепенно отступает. Однако в восьми муниципальных образованиях затопленными остаются более двух тысяч жилых домов, более трех тысяч дачных участков, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.
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Весенние паводки в РоссииНовостиТюменская областьКурганская областьГидрометцентр РоссииРоман ВильфандПогода
 
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