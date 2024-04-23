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Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую области

Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую области - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Морозы идут в подтопленные Тюменскую и Курганскую области

В подтопленных весенним паводком Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание, вплоть до минусовых значений в ночное время. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T08:03

2024-04-23T08:03

2024-04-23T08:06

весенние паводки в россии

новости

тюменская область

курганская область

гидрометцентр россии

роман вильфанд

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В подтопленных весенним паводком Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание, вплоть до минусовых значений в ночное время. Об этом со ссылкой на комментарий научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда пишет РИА Новости.Эксперт уточнил, что изменение погоды с +30 градусов до +4…+8 градусов связано с влиянием мощного антициклона над Северным Ледовитым океаном, по восточной периферии воздух будет перемещаться из приполярных регионов.Наиболее остро это будет ощущаться в Курганской области, где в субботу температура составляла +28…+30 градусов, в понедельник +22…+26 градусов.В Тюменской области температуры также резко снизятся до +6…+8 градусов днем и 0… -2 градуса ночью. Отрицательные ночные температуры сохранятся в регионе до конца недели, уточнил синоптик.В Тюменской области подтопленными остаются 17 населенных пунктов. Из опасных районов эвакуированы более 3 тысяч человек, 418 из них расположились в пунктах временного размещения. При этом специалисты только ожидают пика паводка.В Курганской области вода постепенно отступает. Однако в восьми муниципальных образованиях затопленными остаются более двух тысяч жилых домов, более трех тысяч дачных участков, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской областиЖителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироватьсяВода поднимается: ситуация с паводками в России

тюменская область

курганская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весенние паводки в россии, новости, тюменская область, курганская область, гидрометцентр россии, роман вильфанд, погода