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Вода поднимается: ситуация с паводками в России - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Вода поднимается: ситуация с паводками в России
Вода поднимается: ситуация с паводками в России - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Вода поднимается: ситуация с паводками в России
Уровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T09:03
2024-04-18T08:55
весенние паводки в россии
паводки
наводнение
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
оренбургская область
курганская область
тюменская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Уровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода спадает. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, в Курганской области ситуация усугубляется: уровень воды в реке Тобол растет.На данный момент в регионе подтоплены более 5 тысяч домов (2 090 жилых и 3 380 дачных), а также пять низководных мостов и восемь участков автомобильных дорог."В Тюменской области сотрудники МЧС продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы", – рассказали спасатели.В частности, в селе Казанское сотрудники ведомства вместе с добровольцами уложили более 20 тысяч мешков с песком. Кроме того, организованы лодочные переправы. Эвакуировано уже свыше 1,5 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 детей.По данным ведомства, с начала паводка в Оренбургской области эвакуированы более 16 500 человек. Свои дома были вынуждены покинуть 12 тысяч жителей Оренбурга и свыше 2,5 тысяч жителей Орска.Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в Курганской и Тюменской областях прогнозируют ухудшение ситуации с паводком. Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти
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РИА Новости Крым
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весенние паводки в россии, паводки, наводнение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), оренбургская область, курганская область, тюменская область, новости
Вода поднимается: ситуация с паводками в России

Уровень воды растет в Курганской области и падает в Оренбуржье

09:03 18.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаводок в Оренбургской области
Паводок в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Уровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода спадает. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, в Курганской области ситуация усугубляется: уровень воды в реке Тобол растет.
"В областном центре преодолена опасная отметка, уровень достиг 968 сантиметров", – уточнили в МЧС.
На данный момент в регионе подтоплены более 5 тысяч домов (2 090 жилых и 3 380 дачных), а также пять низководных мостов и восемь участков автомобильных дорог.
"В Тюменской области сотрудники МЧС продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы", – рассказали спасатели.
В частности, в селе Казанское сотрудники ведомства вместе с добровольцами уложили более 20 тысяч мешков с песком. Кроме того, организованы лодочные переправы. Эвакуировано уже свыше 1,5 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 детей.
В Оренбурге в зоне подтопления остаются более 6 500 домов и 11 200 приусадебных участков. Спасатели МЧС откачивают воду из подвалов домов. В Орске все еще подтоплены 2 438 домов и дворов, при этом за сутки освободились от воды 370.
По данным ведомства, с начала паводка в Оренбургской области эвакуированы более 16 500 человек. Свои дома были вынуждены покинуть 12 тысяч жителей Оренбурга и свыше 2,5 тысяч жителей Орска.
Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в Курганской и Тюменской областях прогнозируют ухудшение ситуации с паводком.
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Весенние паводки в РоссииПаводкиНаводнениеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Оренбургская областьКурганская областьТюменская областьНовости
 
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