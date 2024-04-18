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Вода поднимается: ситуация с паводками в России

Вода поднимается: ситуация с паводками в России - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Вода поднимается: ситуация с паводками в России

Уровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T09:03

2024-04-18T09:03

2024-04-18T08:55

весенние паводки в россии

паводки

наводнение

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

оренбургская область

курганская область

тюменская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Уровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода спадает. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, в Курганской области ситуация усугубляется: уровень воды в реке Тобол растет.На данный момент в регионе подтоплены более 5 тысяч домов (2 090 жилых и 3 380 дачных), а также пять низководных мостов и восемь участков автомобильных дорог."В Тюменской области сотрудники МЧС продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы", – рассказали спасатели.В частности, в селе Казанское сотрудники ведомства вместе с добровольцами уложили более 20 тысяч мешков с песком. Кроме того, организованы лодочные переправы. Эвакуировано уже свыше 1,5 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 детей.По данным ведомства, с начала паводка в Оренбургской области эвакуированы более 16 500 человек. Свои дома были вынуждены покинуть 12 тысяч жителей Оренбурга и свыше 2,5 тысяч жителей Орска.Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в Курганской и Тюменской областях прогнозируют ухудшение ситуации с паводком. Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти

оренбургская область

курганская область

тюменская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весенние паводки в россии, паводки, наводнение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), оренбургская область, курганская область, тюменская область, новости