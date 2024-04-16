https://crimea.ria.ru/20240416/navodnenie-v-sibiri-zhiteley-ishima-prizvali-pokinut-doma-1136578838.html

Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома

Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома

Жителей города Ишим в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с ожидающимся критическим уровнем воды. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T07:01

2024-04-16T07:01

2024-04-16T07:02

паводки

россия

тюменская область

курганская область

оренбургская область

наводнение

новости

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Жителей города Ишим в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с ожидающимся критическим уровнем воды. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.В городе развернуты пункты временного размещения. Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В Тюменской области действует режим ЧС. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный.По данным властей, уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на 111 см и продолжает расти. По состоянию на утро вторника, он составляет 742 см, за 6 часов вода поднялась на 8 см. В некоторых района идет эвакуация жителей и домашних животных.Самая сложная обстановка в паводками остается в Оренбургской области. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Паводки в России: район бедствия расширилсяВ зоне затопления начата вакцинация от гепатита АДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин

россия

тюменская область

курганская область

оренбургская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паводки, россия, тюменская область, курганская область, оренбургская область, наводнение, новости, эвакуация