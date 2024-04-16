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Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома
Жителей города Ишим в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с ожидающимся критическим уровнем воды. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T07:01
2024-04-16T07:01
2024-04-16T07:02
паводки
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наводнение
новости
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Жителей города Ишим в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с ожидающимся критическим уровнем воды. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.В городе развернуты пункты временного размещения. Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В Тюменской области действует режим ЧС. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный.По данным властей, уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на 111 см и продолжает расти. По состоянию на утро вторника, он составляет 742 см, за 6 часов вода поднялась на 8 см. В некоторых района идет эвакуация жителей и домашних животных.Самая сложная обстановка в паводками остается в Оренбургской области. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Паводки в России: район бедствия расширилсяВ зоне затопления начата вакцинация от гепатита АДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин
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РИА Новости Крым
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паводки, россия, тюменская область, курганская область, оренбургская область, наводнение, новости, эвакуация
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома
Жителей Ишима в Тюменской области призвали эвакуироваться из-за разлива реки
07:01 16.04.2024 (обновлено: 07:02 16.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Жителей города Ишим в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с ожидающимся критическим уровнем воды. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
"Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды", — говорится в сообщении властей в Telegram.
В городе развернуты пункты временного размещения. Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов.
В Тюменской области действует режим ЧС. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться
из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный.
По данным властей, уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на 111 см и продолжает расти. По состоянию на утро вторника, он составляет 742 см, за 6 часов вода поднялась на 8 см. В некоторых района идет эвакуация жителей и домашних животных.
Самая сложная обстановка в паводками остается в Оренбургской области. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
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