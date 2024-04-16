Рейтинг@Mail.ru
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240416/navodnenie-v-sibiri-zhiteley-ishima-prizvali-pokinut-doma-1136578838.html
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома
Жителей города Ишим в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с ожидающимся критическим уровнем воды. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T07:01
2024-04-16T07:02
паводки
россия
тюменская область
курганская область
оренбургская область
наводнение
новости
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136579314_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_fa2f1e8bdab90664417c4cedcb0d2fb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Жителей города Ишим в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с ожидающимся критическим уровнем воды. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.В городе развернуты пункты временного размещения. Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В Тюменской области действует режим ЧС. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный.По данным властей, уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на 111 см и продолжает расти. По состоянию на утро вторника, он составляет 742 см, за 6 часов вода поднялась на 8 см. В некоторых района идет эвакуация жителей и домашних животных.Самая сложная обстановка в паводками остается в Оренбургской области. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Паводки в России: район бедствия расширилсяВ зоне затопления начата вакцинация от гепатита АДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин
россия
тюменская область
курганская область
оренбургская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136579314_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_b6c02522c82ccecebaa5f3837dc7eb91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паводки, россия, тюменская область, курганская область, оренбургская область, наводнение, новости, эвакуация
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома

Жителей Ишима в Тюменской области призвали эвакуироваться из-за разлива реки

07:01 16.04.2024 (обновлено: 07:02 16.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПаводок в Тюменской области
Паводок в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Жителей города Ишим в Тюменской области призывают срочно эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с ожидающимся критическим уровнем воды. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
"Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды", — говорится в сообщении властей в Telegram.
В городе развернуты пункты временного размещения. Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов.
В Тюменской области действует режим ЧС. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный.
По данным властей, уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на 111 см и продолжает расти. По состоянию на утро вторника, он составляет 742 см, за 6 часов вода поднялась на 8 см. В некоторых района идет эвакуация жителей и домашних животных.
Самая сложная обстановка в паводками остается в Оренбургской области. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Паводки в России: район бедствия расширился
В зоне затопления начата вакцинация от гепатита А
Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин
 
ПаводкиРоссияТюменская областьКурганская областьОренбургская областьНаводнениеНовостиЭвакуация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода
12:35Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области
12:13В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города
11:59Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды
11:37Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму
11:20При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК
11:17Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей
11:14Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
11:10Как работает Керченская паромная переправа во вторник
11:04Пожар в евпаторийском экзотариуме - дело на контроле прокуратуры
10:55Си Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине
10:25Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения
10:14Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
10:03Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области
09:56В России растет число преступлений с участием подростков – Бастрыкин
09:44Аксенов назначил главу мининформа Крыма
09:23В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно
09:12На Крымском мосту выросла очередь
08:46Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант
08:43Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии
Лента новостейМолния