https://crimea.ria.ru/20240413/v-zone-zatopleniya-nachata-vaktsinatsiya-ot-gepatita-a-1136523044.html
В зоне затопления начата вакцинация от гепатита А
В зоне затопления начата вакцинация от гепатита А - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В зоне затопления начата вакцинация от гепатита А
Вакцинация против гепатита А проводится в попавших в зону затопления населенных пунктах. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T12:26
2024-04-13T12:26
2024-04-13T12:26
наводнение
гепатит а
здоровье
здравоохранение в россии
безопасность
новости
паводки
весенние паводки в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Вакцинация против гепатита А проводится в попавших в зону затопления населенных пунктах. Об этом сообщили в МЧС России.Кроме того, сотрудники МЧС России проводят спасательные операции в тех местах, где люди уже не могут самостоятельно покинуть жилье. Помощь пострадавшим оказывают и психологи.По данным МЧС, в настоящее время наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. При этом в 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков."В Оренбурге ситуация с паводком ухудшается, - отметили в ведомстве. – Подтоплено более 2 900 жилых домов, 4 900 приусадебных участков в воде. Также эвакуирован 1 531 человек, в том числе 325 детей. Население оповещается о необходимости эвакуации из зон возможного подтопления".В Орске ситуация стабилизируется - за сутки от воды освободилось около 200 домов.В Курганской области в 12 населенных пунктах остаются затопленными 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, а также низководный мост и семь участков автодорог.Ранее власти затопленных регионов сообщили об эвакуации более 13 тысяч человек в Оренбургской области. В Курганской области ожидают очередного подъема воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинНазвана предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской областиУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м
https://crimea.ria.ru/20240413/navodneniya-v-orenburgskoy-i-kurganskoy-oblastyakh-evakuatsiya-i-novye-riski--1136521448.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наводнение, гепатит а, здоровье, здравоохранение в россии, безопасность, новости, паводки, весенние паводки в россии
В зоне затопления начата вакцинация от гепатита А
Вакцинация против гепатита А проводится в попавших в зону затопления населенных пунктах
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Вакцинация против гепатита А проводится в попавших в зону затопления населенных пунктах. Об этом сообщили в МЧС России.
"Население, попадающее в зону затопления, и личный состава МЧС России вакцинируются против гепатита А", – сообщает Telegram-канал министерства.
Кроме того, сотрудники МЧС России проводят спасательные операции в тех местах, где люди уже не могут самостоятельно покинуть жилье. Помощь пострадавшим оказывают и психологи.
По данным МЧС, в настоящее время наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. При этом в 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков.
"В Оренбурге ситуация с паводком ухудшается, - отметили в ведомстве. – Подтоплено более 2 900 жилых домов, 4 900 приусадебных участков в воде. Также эвакуирован 1 531 человек, в том числе 325 детей. Население оповещается о необходимости эвакуации из зон возможного подтопления".
В Орске ситуация стабилизируется - за сутки от воды освободилось около 200 домов.
В Курганской области в 12 населенных пунктах остаются затопленными 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, а также низководный мост и семь участков автодорог.
Ранее власти затопленных регионов сообщили
об эвакуации более 13 тысяч человек в Оренбургской области. В Курганской области ожидают очередного подъема воды.
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