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Паводки в России: район бедствия расширился - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Паводки в России: район бедствия расширился
Паводки в России: район бедствия расширился - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Паводки в России: район бедствия расширился
Паводки захватывают новые территории РФ – в Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей. Угроза подтопления возникла в Новосибирской... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T09:11
2024-04-15T09:41
паводки
весенние паводки в россии
россия
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
наводнение
оренбургская область
курганская область
томская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Паводки захватывают новые территории РФ – в Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей. Угроза подтопления возникла в Новосибирской области на реках Ина, Бердь, Тара и Тартас. В Курганской, Оренбургской и Томской областях продолжают бороться с паводками. Об изменениях в ситуации за ночь рассказали в региональных МЧС.Республика БурятияВ Бурятии из-за ледовых заторов на реке Селенга произошел подъем уровня воды в Иволгинском районе, вода зашла на придомовые участки. На данный момент подтоплено 11 приусадебных участков, эвакуировано 22 человека, из них шестеро детей. Два человека размещены в ПВР, на территории СНТ "Академия" подтоплено 35 участков и два жилых дома."В Иволгинском районе сосредоточены силы и средства МЧС России, администрации муниципального района. В муниципалитете подготовлены три пункта временного размещения общей вместимостью 345 человек, проведено информирование населения путем подворового обхода администрацией Иволгинского района", - говорится в сообщении управления МЧС по региону.Оренбургская областьВ Оренбургской области в зону паводка вошло село Никольское, сотрудники МЧС эвакуировали жителей. По данным спасателей, в населенном пункте проживает более 1 400 человек, большинство людей уже покинули свои дома. Вода зашла в 37 домов и 166 придомовых участка.В Орске продолжаются работы по откачке воды. На месте работают более 4 400 специалистов и 972 единицы техники, сообщили в региональном управлении МЧС.Курганская областьПочти 13 тысяч человек эвакуированы в Курганской области к утру понедельника из-за паводка, сообщает правительство региона.По состоянию на утро 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок.Спасатели доставляют питьевую воду жителям сел, дороги в которые закрыты из-за перелива реки Тобол."МЧС России доставили 1,5 тонны питьевой воды жителям сел Труд и Знание Звериноголовского округа. Путь до окружного центра перекрыт рекой Тобол. Более 300 пятилитровых бутылок с водой и предметы первой необходимости доставили на левый берег на гусеничном плавающем транспортере", - сообщили в МЧС Курганской области.На территории Звериноголовского муниципального округа работают 60 специалистов и 11 единиц техники.Томская областьВ Томске в районе парка Лагерный сад уровень реки Томь за сутки повысился на 99 см, до 45 см повысился уровень реки Обь."На контроле Главного управления МЧС России по Томской области находятся два перелива автодорог в муниципальном образовании Томский район", - сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.В зоне подтопления остаются села Вершинино, Батурино, Черная речка, Оськино. Затоплены участки на территории пяти садовых товариществ.В связи с заторами льда на реке Томь в МЧС прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды. Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил в своем Telegram-канале, что в русле реки продолжаются ледовзрывные работы.Наиболее сложная паводковая ситуация продолжает оставаться в Оренбургской области, где на протяжении 14 апреля затопило около двух тысяч новых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуациюДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м
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паводки, весенние паводки в россии, россия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, наводнение, оренбургская область, курганская область, томская область, бурятия
Паводки в России: район бедствия расширился

В МЧС рассказали о ситуации с паводками в регионах России

09:11 15.04.2024 (обновлено: 09:41 15.04.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНаводнение в Оренбурге
Наводнение в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Паводки захватывают новые территории РФ – в Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей. Угроза подтопления возникла в Новосибирской области на реках Ина, Бердь, Тара и Тартас. В Курганской, Оренбургской и Томской областях продолжают бороться с паводками. Об изменениях в ситуации за ночь рассказали в региональных МЧС.

Республика Бурятия

В Бурятии из-за ледовых заторов на реке Селенга произошел подъем уровня воды в Иволгинском районе, вода зашла на придомовые участки.
На данный момент подтоплено 11 приусадебных участков, эвакуировано 22 человека, из них шестеро детей. Два человека размещены в ПВР, на территории СНТ "Академия" подтоплено 35 участков и два жилых дома.
"В Иволгинском районе сосредоточены силы и средства МЧС России, администрации муниципального района. В муниципалитете подготовлены три пункта временного размещения общей вместимостью 345 человек, проведено информирование населения путем подворового обхода администрацией Иволгинского района", - говорится в сообщении управления МЧС по региону.
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Оренбургская область

В Оренбургской области в зону паводка вошло село Никольское, сотрудники МЧС эвакуировали жителей. По данным спасателей, в населенном пункте проживает более 1 400 человек, большинство людей уже покинули свои дома. Вода зашла в 37 домов и 166 придомовых участка.
В Орске продолжаются работы по откачке воды. На месте работают более 4 400 специалистов и 972 единицы техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

Курганская область

Почти 13 тысяч человек эвакуированы в Курганской области к утру понедельника из-за паводка, сообщает правительство региона.
По состоянию на утро 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок.
Спасатели доставляют питьевую воду жителям сел, дороги в которые закрыты из-за перелива реки Тобол.
"МЧС России доставили 1,5 тонны питьевой воды жителям сел Труд и Знание Звериноголовского округа. Путь до окружного центра перекрыт рекой Тобол. Более 300 пятилитровых бутылок с водой и предметы первой необходимости доставили на левый берег на гусеничном плавающем транспортере", - сообщили в МЧС Курганской области.
На территории Звериноголовского муниципального округа работают 60 специалистов и 11 единиц техники.
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Томская область

В Томске в районе парка Лагерный сад уровень реки Томь за сутки повысился на 99 см, до 45 см повысился уровень реки Обь.
"На контроле Главного управления МЧС России по Томской области находятся два перелива автодорог в муниципальном образовании Томский район", - сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.
В зоне подтопления остаются села Вершинино, Батурино, Черная речка, Оськино. Затоплены участки на территории пяти садовых товариществ.
В связи с заторами льда на реке Томь в МЧС прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды. Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил в своем Telegram-канале, что в русле реки продолжаются ледовзрывные работы.
Наиболее сложная паводковая ситуация продолжает оставаться в Оренбургской области, где на протяжении 14 апреля затопило около двух тысяч новых домов.
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