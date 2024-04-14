https://crimea.ria.ru/20240414/voda-ne-otstupaet-situatsiya-s-pavodkami-v-oblastyakh-rossii-1136551750.html

Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России

Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России

На Урале продолжают борьбу с последствиями крупнейшего за несколько лет наводнения. Из берегов вышли реки Урал, Тобол, Томь. Наиболее серьезная ситуация... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T20:43

2024-04-14T20:43

2024-04-14T20:43

паводки

новости

весенние паводки в россии

оренбургская область

тюменская область

томская область

курганская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. На Урале продолжают борьбу с последствиями крупнейшего за несколько лет наводнения. Из берегов вышли реки Урал, Тобол, Томь. Наиболее серьезная ситуация складывается в Оренбургской области, где наращиваются силы и средства МЧС России. Подробнее о ситуации в пострадавших областях – в подборке РИА Новости Крым.Оренбургская областьВ некоторых районах Оренбургской области уровень воды начинает снижаться. За прошедшие сутки от воды освободилось 1 564 жилых дома и 1 422 приусадебных участка на востоке области.В то же время количество домов в зоне паводка за сутки выросло до 13 500 (по данным на 13 апреля их было 11 600). Подтоплены также 20 500 придомовых участков.В самом Оренбурге водой заполнено 3978 домов и 8 559 придомовых участков. Эвакуированы 1738 человек, включая 334 ребенка. Начала прибывать вода в селе Никольское Оренбургской области, из населенного пункта объявлена эвакуация. В Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.Курганская областьВ Курганской области остаются подтопленными 304 жилых дома и 473 приусадебных участка в Звериноголовском, Притобольном и Куртамышском муниципалитетах. Об этом сообщает МЧС России.Сотрудники МЧС России продолжают укладку водоналивных дамб в Кургане. Работы ведутся круглосуточно на трех участках, на данный момент длина сооружений достигает около километра.Как сообщил губернатор области Вадим Шумков, уровень воды в реке Тобол постоянно растет, по состоянию на 15:30 он поднялся на 56 сантиметров. Эвакуированы жители микрорайона Нижняя Утятка."Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего – вся его правобережная часть", – написал глава региона в своем Telegram-канале.Тюменская областьВ Тюменской области из-за паводка объявлена эвакуация жителей двух населенных пунктов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.В тех населенных пунктах области, где подтопление наиболее вероятно в ближайшие дни, проводится вакцинация против гепатита А.Томская областьВ Томской области утром прошли ледовзрывные работы в районе Нижнего Боярского острова, сообщил губернатор Владимир Мазур.На данный момент в регионе развернуты пункты временного размещения в селах Вершинино, Батурино, Синий Утес, Кафтанчиково, Кисловка. Подготовлены складские помещения, где люди могут в безопасности хранить технику, личные вещи и содержать домашний скот. Приготовлены осветительные приборы на случай экстренной эвакуации людей в ночное время.Регионы Южного Урала в этом году страдают от крупнейшего паводка, самая сложная ситуация – в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуациюДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м

оренбургская область

тюменская область

томская область

курганская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паводки, новости, весенние паводки в россии, оренбургская область, тюменская область, томская область, курганская область