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Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России
Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России
На Урале продолжают борьбу с последствиями крупнейшего за несколько лет наводнения. Из берегов вышли реки Урал, Тобол, Томь. Наиболее серьезная ситуация... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T20:43
2024-04-14T20:43
паводки
новости
весенние паводки в россии
оренбургская область
тюменская область
томская область
курганская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. На Урале продолжают борьбу с последствиями крупнейшего за несколько лет наводнения. Из берегов вышли реки Урал, Тобол, Томь. Наиболее серьезная ситуация складывается в Оренбургской области, где наращиваются силы и средства МЧС России. Подробнее о ситуации в пострадавших областях – в подборке РИА Новости Крым.Оренбургская областьВ некоторых районах Оренбургской области уровень воды начинает снижаться. За прошедшие сутки от воды освободилось 1 564 жилых дома и 1 422 приусадебных участка на востоке области.В то же время количество домов в зоне паводка за сутки выросло до 13 500 (по данным на 13 апреля их было 11 600). Подтоплены также 20 500 придомовых участков.В самом Оренбурге водой заполнено 3978 домов и 8 559 придомовых участков. Эвакуированы 1738 человек, включая 334 ребенка. Начала прибывать вода в селе Никольское Оренбургской области, из населенного пункта объявлена эвакуация. В Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.Курганская областьВ Курганской области остаются подтопленными 304 жилых дома и 473 приусадебных участка в Звериноголовском, Притобольном и Куртамышском муниципалитетах. Об этом сообщает МЧС России.Сотрудники МЧС России продолжают укладку водоналивных дамб в Кургане. Работы ведутся круглосуточно на трех участках, на данный момент длина сооружений достигает около километра.Как сообщил губернатор области Вадим Шумков, уровень воды в реке Тобол постоянно растет, по состоянию на 15:30 он поднялся на 56 сантиметров. Эвакуированы жители микрорайона Нижняя Утятка."Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего – вся его правобережная часть", – написал глава региона в своем Telegram-канале.Тюменская областьВ Тюменской области из-за паводка объявлена эвакуация жителей двух населенных пунктов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.В тех населенных пунктах области, где подтопление наиболее вероятно в ближайшие дни, проводится вакцинация против гепатита А.Томская областьВ Томской области утром прошли ледовзрывные работы в районе Нижнего Боярского острова, сообщил губернатор Владимир Мазур.На данный момент в регионе развернуты пункты временного размещения в селах Вершинино, Батурино, Синий Утес, Кафтанчиково, Кисловка. Подготовлены складские помещения, где люди могут в безопасности хранить технику, личные вещи и содержать домашний скот. Приготовлены осветительные приборы на случай экстренной эвакуации людей в ночное время.Регионы Южного Урала в этом году страдают от крупнейшего паводка, самая сложная ситуация – в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Риск прорыва дамбы: в Оренбурге проводят массовую эвакуациюДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м
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паводки, новости, весенние паводки в россии, оренбургская область, тюменская область, томская область, курганская область
Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России

В Оренбургской и Курганской областях РФ паводок захватывает новые населенные пункты

20:43 14.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. На Урале продолжают борьбу с последствиями крупнейшего за несколько лет наводнения. Из берегов вышли реки Урал, Тобол, Томь. Наиболее серьезная ситуация складывается в Оренбургской области, где наращиваются силы и средства МЧС России. Подробнее о ситуации в пострадавших областях – в подборке РИА Новости Крым.

Оренбургская область

В некоторых районах Оренбургской области уровень воды начинает снижаться. За прошедшие сутки от воды освободилось 1 564 жилых дома и 1 422 приусадебных участка на востоке области.

"В Орске за прошедшие сутки освободилось 1 230 жилых домов и приусадебных участков. Уровень воды продолжает снижаться и составляет 680 сантиметров. Остаются подтопленными 3 753 дома и приусадебных участка. Эвакуированы 2 557 человек, в том числе 801 ребенок", – информируют в МЧС России.

В то же время количество домов в зоне паводка за сутки выросло до 13 500 (по данным на 13 апреля их было 11 600). Подтоплены также 20 500 придомовых участков.
В самом Оренбурге водой заполнено 3978 домов и 8 559 придомовых участков. Эвакуированы 1738 человек, включая 334 ребенка. Начала прибывать вода в селе Никольское Оренбургской области, из населенного пункта объявлена эвакуация. В Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.

Курганская область

В Курганской области остаются подтопленными 304 жилых дома и 473 приусадебных участка в Звериноголовском, Притобольном и Куртамышском муниципалитетах. Об этом сообщает МЧС России.

"Эвакуированы свыше 6 900 жильцов. В пунктах временного размещения находятся более 760 человек, в том числе 257 детей", – сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС России продолжают укладку водоналивных дамб в Кургане. Работы ведутся круглосуточно на трех участках, на данный момент длина сооружений достигает около километра.
Как сообщил губернатор области Вадим Шумков, уровень воды в реке Тобол постоянно растет, по состоянию на 15:30 он поднялся на 56 сантиметров. Эвакуированы жители микрорайона Нижняя Утятка.
"Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего – вся его правобережная часть", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Тюменская область

В Тюменской области из-за паводка объявлена эвакуация жителей двух населенных пунктов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пойме реки Ишим. ПВР готовы принять людей", – говорится в Telegram-канале местных властей.

В тех населенных пунктах области, где подтопление наиболее вероятно в ближайшие дни, проводится вакцинация против гепатита А.

Томская область

В Томской области утром прошли ледовзрывные работы в районе Нижнего Боярского острова, сообщил губернатор Владимир Мазур.

"Это поможет протолкнуть лед, который стоит фактически между мостами в Томске. Из-за него Томь выходит из берегов в Вершинино, Батурино и Черной речке. Специалисты проводят дальнейшие обследования льда в районе Томска. При необходимости ледовзрывные работы продолжим", – написал он в своем Telegram-канале.

На данный момент в регионе развернуты пункты временного размещения в селах Вершинино, Батурино, Синий Утес, Кафтанчиково, Кисловка. Подготовлены складские помещения, где люди могут в безопасности хранить технику, личные вещи и содержать домашний скот. Приготовлены осветительные приборы на случай экстренной эвакуации людей в ночное время.
Регионы Южного Урала в этом году страдают от крупнейшего паводка, самая сложная ситуация – в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
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