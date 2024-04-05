https://crimea.ria.ru/20240405/prorvalo-dambu-v-orske-nachalas-evakuatsiya-zhiteley-1136320323.html

Прорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей

Прорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Прорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей

В Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Об этом сообщили в областном... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T20:50

2024-04-05T20:50

2024-04-05T21:07

оренбургская область

орск

происшествия

режим чс

погода

общество

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Об этом сообщили в областном МЧС.Группировка спасателей усилена, идут работы по укреплению дамбы и устранению порыва."Из-за порыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС России. Спасатели с муниципальные службы проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом", - сказано в сообщении.Вместе с тем спасатели эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления."В превентивных целях проводится подворовой обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения", - добавили в веломстве.В городе введен режим ЧС.Он уточнил, что власти подготовили шесть пунктов временного размещения.

оренбургская область

орск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, орск, происшествия, режим чс, погода, общество, эвакуация