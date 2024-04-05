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Прорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Прорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей
Прорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Прорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей
В Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Об этом сообщили в областном... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T20:50
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оренбургская область
орск
происшествия
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погода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Об этом сообщили в областном МЧС.Группировка спасателей усилена, идут работы по укреплению дамбы и устранению порыва."Из-за порыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС России. Спасатели с муниципальные службы проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом", - сказано в сообщении.Вместе с тем спасатели эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления."В превентивных целях проводится подворовой обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения", - добавили в веломстве.В городе введен режим ЧС.Он уточнил, что власти подготовили шесть пунктов временного размещения.
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РИА Новости Крым
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оренбургская область, орск, происшествия, режим чс, погода, общество, эвакуация
Прорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей

МЧС России эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске после прорыва дамбы

20:50 05.04.2024 (обновлено: 21:07 05.04.2024)
 
© РИА НовостиМЧС России эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске после прорыва дамбы
МЧС России эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Об этом сообщили в областном МЧС.
Группировка спасателей усилена, идут работы по укреплению дамбы и устранению порыва.
"Из-за порыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС России. Спасатели с муниципальные службы проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом", - сказано в сообщении.
Вместе с тем спасатели эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления.
"В превентивных целях проводится подворовой обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения", - добавили в веломстве.
В городе введен режим ЧС.

"Произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Сейчас идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления", - рассказал представитель мэрии Орска РИА Новости.

Он уточнил, что власти подготовили шесть пунктов временного размещения.
 
Оренбургская областьОрскПроисшествияРежим ЧСПогодаОбществоЭвакуация
 
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