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На Курган идет разрушительный паводок: граждан призвали эвакуироваться - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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На Курган идет разрушительный паводок: граждан призвали эвакуироваться
На Курган идет разрушительный паводок: граждан призвали эвакуироваться - РИА Новости Крым, 15.04.2024
На Курган идет разрушительный паводок: граждан призвали эвакуироваться
Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T15:06
2024-04-15T15:17
курган
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паводки
подтопления
россия
безопасность
новости
вадим шумков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный. "Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу, - написал Шумков в своем ТГ-канале. - Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме, огромной массы воды уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ".Он предупредил о высокой вероятности того, что дороги будут отрезаны паводком, и тогда эвакуация может оказаться затруднена или временно невозможна. Он призвал горожан немедленно покинуть дома и перевезти детей, пожилых и маломобильных родственников в пункты временного размещения, либо к друзьям и знакомым. По данным правительства области, к утру понедельника из-за паводка были эвакуированы почти 13 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20240415/pavodki-v-rossii-rayon-bedstviya-rasshirilsya-1136556476.html
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курган, курганская область, паводки, подтопления, россия, безопасность, новости, вадим шумков
На Курган идет разрушительный паводок: граждан призвали эвакуироваться

Кургану угрожает разрушительный паводок - губернатор

15:06 15.04.2024 (обновлено: 15:17 15.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкКурган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный.
"Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу, - написал Шумков в своем ТГ-канале. - Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме, огромной массы воды уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ".
Он предупредил о высокой вероятности того, что дороги будут отрезаны паводком, и тогда эвакуация может оказаться затруднена или временно невозможна.

"Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы, и все обходилось. Дополнительно к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идет более 1 млрд 300 млн кубометров воды из Казахстана, что, по данным Федерального агентства водного хозяйства, в два раза превышает объем сбросов 1994 года. Это не просто паводок, это реальная угроза!" - подчеркнул Шумков.

Он призвал горожан немедленно покинуть дома и перевезти детей, пожилых и маломобильных родственников в пункты временного размещения, либо к друзьям и знакомым.
По данным правительства области, к утру понедельника из-за паводка были эвакуированы почти 13 тысяч человек.
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Вчера, 09:11
Паводки в России: район бедствия расширился
 
КурганКурганская областьПаводкиПодтопленияРоссияБезопасностьНовостиВадим Шумков
 
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