https://crimea.ria.ru/20240415/na-kurgan-idet-razrushitelnyy-pavodok-grazhdan-prizvali-evakuirovatsya-1136563054.html

На Курган идет разрушительный паводок: граждан призвали эвакуироваться

На Курган идет разрушительный паводок: граждан призвали эвакуироваться - РИА Новости Крым, 15.04.2024

На Курган идет разрушительный паводок: граждан призвали эвакуироваться

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T15:06

2024-04-15T15:06

2024-04-15T15:17

курган

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паводки

подтопления

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вадим шумков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, вода уже в десяти километрах от города, ее объем колоссальный. "Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу, - написал Шумков в своем ТГ-канале. - Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме, огромной массы воды уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ".Он предупредил о высокой вероятности того, что дороги будут отрезаны паводком, и тогда эвакуация может оказаться затруднена или временно невозможна. Он призвал горожан немедленно покинуть дома и перевезти детей, пожилых и маломобильных родственников в пункты временного размещения, либо к друзьям и знакомым. По данным правительства области, к утру понедельника из-за паводка были эвакуированы почти 13 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20240415/pavodki-v-rossii-rayon-bedstviya-rasshirilsya-1136556476.html

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курган, курганская область, паводки, подтопления, россия, безопасность, новости, вадим шумков