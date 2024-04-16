https://crimea.ria.ru/20240416/zatoplennomu-kurganu-ugrozhayut-silnye-osadki--vlasti-1136612325.html

Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти

Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти

Паводковую ситуацию в пострадавшем от наводнения Кургане могут осложнить начавшиеся дожди. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T16:52

2024-04-16T16:52

2024-04-16T16:52

весенние паводки в россии

паводки

новости

курган

природа

стихия

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Паводковую ситуацию в пострадавшем от наводнения Кургане могут осложнить начавшиеся дожди. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.Отмечается, что по данным на 16:00 уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысил отметку в семь с половиной метров и составил 7,52 метра.Также продолжается рост уровней воды районе населенных пунктов Кетовского округа – Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Менщиково и Белый Яр. В районе Санаторной и Кетово уровень воды уже превысил 10 м.Власти настоятельно рекомендуют жителям Кургана, Кетовского округа, других населенных пунктов в зоне подтопления и затопления не медлить с эвакуацией.В понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, большая вода подошла на десять километров к городу.Самая сложная обстановка с паводками остается в Оренбургской области. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть домаПаводки в России: район бедствия расширилсяВ зоне затопления начата вакцинация от гепатита А

курган

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весенние паводки в россии, паводки, новости, курган, природа, стихия, эвакуация