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Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти
Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти
Паводковую ситуацию в пострадавшем от наводнения Кургане могут осложнить начавшиеся дожди. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T16:52
2024-04-16T16:52
2024-04-16T16:52
весенние паводки в россии
паводки
новости
курган
природа
стихия
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Паводковую ситуацию в пострадавшем от наводнения Кургане могут осложнить начавшиеся дожди. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.Отмечается, что по данным на 16:00 уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысил отметку в семь с половиной метров и составил 7,52 метра.Также продолжается рост уровней воды районе населенных пунктов Кетовского округа – Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Менщиково и Белый Яр. В районе Санаторной и Кетово уровень воды уже превысил 10 м.Власти настоятельно рекомендуют жителям Кургана, Кетовского округа, других населенных пунктов в зоне подтопления и затопления не медлить с эвакуацией.В понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, большая вода подошла на десять километров к городу.Самая сложная обстановка с паводками остается в Оренбургской области. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть домаПаводки в России: район бедствия расширилсяВ зоне затопления начата вакцинация от гепатита А
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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весенние паводки в россии, паводки, новости, курган, природа, стихия, эвакуация
Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти
Сильные осадки в Кургане могут осложнить эвакуацию из затопленных районов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Паводковую ситуацию в пострадавшем от наводнения Кургане могут осложнить начавшиеся дожди. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Отмечается, что по данным на 16:00 уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысил отметку в семь с половиной метров и составил 7,52 метра.
"Сейчас в Кургане идет дождь. По вчерашним прогнозам Гидрометцентра, осадки могут составить до 14 мм, что осложняет паводковую ситуацию. А также осложняет условия для эвакуации", – сказано в сообщении.
Также продолжается рост уровней воды районе населенных пунктов Кетовского округа – Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Менщиково и Белый Яр. В районе Санаторной и Кетово уровень воды уже превысил 10 м.
Власти настоятельно рекомендуют жителям Кургана, Кетовского округа, других населенных пунктов в зоне подтопления и затопления не медлить с эвакуацией.
"Выезжайте вместе с детьми, пожилыми и маломобильными родственниками. Берите домашних животных, деньги и ценные вещи. Если вам негде переждать паводок, вас ждут в пунктах временного размещения. Есть площадки для домашних животных", – добавили в информационном центре регионального правительства.
В понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал
жителей Кургана немедленно эвакуироваться из зон возможного затопления. По его словам, большая вода подошла на десять километров к городу.
Самая сложная обстановка с паводками остается в Оренбургской области. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
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