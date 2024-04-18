Рейтинг@Mail.ru
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240418/zhiteley-18-naselennykh-punktov-kurganskoy-oblasti-prizvali-evakuirovatsya-1136672615.html
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться
Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области следует немедленно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком,... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T21:52
2024-04-18T21:54
весенние паводки в россии
новости
курганская область
паводки
природа
стихия
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136672785_0:10:1108:633_1920x0_80_0_0_34d422d187d75d0f008c429bae76b576.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области следует немедленно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщается в Telegram-канале правительства региона.По данным местных властей, вода быстро приближается к населенным пунктам Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, МаслянаяУровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода спадает, сообщала ранее в четверг пресс-служба МЧС России. Читайте также на РИА Новости Крым:Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – властиОжидается исторический максимум: ситуация с паводками в России Паводки в России: район бедствия расширился
курганская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136672785_52:0:896:633_1920x0_80_0_0_71ba3b2bc2b3531b35e23c75b7c68b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весенние паводки в россии, новости, курганская область, паводки, природа, стихия, эвакуация
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Власти Курганской области призвали жителей 18 населенных пунктов эвакуироваться

21:52 18.04.2024 (обновлено: 21:54 18.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области следует немедленно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
По данным местных властей, вода быстро приближается к населенным пунктам Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная

"Помните, никакое имущество не стоит того, чтобы ради него рисковать своей безопасностью, безопасностью своих близких и, главное, детей. Эвакуируйтесь незамедлительно", – призвали власти жителей региона, которые могут в ближайшее время оказаться в зоне затопления.

Уровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода спадает, сообщала ранее в четверг пресс-служба МЧС России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти
Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
Паводки в России: район бедствия расширился
 
Весенние паводки в РоссииНовостиКурганская областьПаводкиПриродаСтихияЭвакуация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Главные новости Крыма: 18 апреля
22:04Николо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в Керчи
21:52Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться
21:42Условий для приглашения Украины в НАТО нет – замгенсека альянса
21:31С миру по нитке: Киев хочет собирать донаты на оружие за границей
21:29Житель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссор
21:14В Крыму за год капитально отремонтировали более 500 многоэтажек
20:58В Крым прибыли участники автоэкспедиции "100 000 км возможностей"
20:32Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг
20:02Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м
19:42В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате
19:31Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощи
19:10Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму
18:53Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов
18:39Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО
18:1724 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов
18:10Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок
17:55Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – Аксенов
17:39Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму
17:31Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок
Лента новостейМолния