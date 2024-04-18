https://crimea.ria.ru/20240418/zhiteley-18-naselennykh-punktov-kurganskoy-oblasti-prizvali-evakuirovatsya-1136672615.html
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться
Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области следует немедленно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком,... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T21:52
2024-04-18T21:52
2024-04-18T21:54
весенние паводки в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области следует немедленно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщается в Telegram-канале правительства региона.По данным местных властей, вода быстро приближается к населенным пунктам Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, МаслянаяУровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода спадает, сообщала ранее в четверг пресс-служба МЧС России. Читайте также на РИА Новости Крым:Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – властиОжидается исторический максимум: ситуация с паводками в России Паводки в России: район бедствия расширился
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весенние паводки в россии, новости, курганская область, паводки, природа, стихия, эвакуация
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться
Власти Курганской области призвали жителей 18 населенных пунктов эвакуироваться
21:52 18.04.2024 (обновлено: 21:54 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области следует немедленно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
По данным местных властей, вода быстро приближается к населенным пунктам Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная
"Помните, никакое имущество не стоит того, чтобы ради него рисковать своей безопасностью, безопасностью своих близких и, главное, детей. Эвакуируйтесь незамедлительно", – призвали власти жителей региона, которые могут в ближайшее время оказаться в зоне затопления.
Уровень воды
растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода спадает, сообщала ранее в четверг пресс-служба МЧС России.
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