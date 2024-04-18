https://crimea.ria.ru/20240418/zhiteley-18-naselennykh-punktov-kurganskoy-oblasti-prizvali-evakuirovatsya-1136672615.html

Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области следует немедленно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком,... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T21:52

2024-04-18T21:52

2024-04-18T21:54

весенние паводки в россии

новости

курганская область

паводки

природа

стихия

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Жителям 18 населенных пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области следует немедленно эвакуироваться из-за напряженной ситуации с паводком, сообщается в Telegram-канале правительства региона.По данным местных властей, вода быстро приближается к населенным пунктам Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, МаслянаяУровень воды растет в Курганской области, также в Тюменской области готовятся к подъему воды и продолжают укреплять и наращивать высоту дамб. В Оренбуржье вода спадает, сообщала ранее в четверг пресс-служба МЧС России. Читайте также на РИА Новости Крым:Затопленному Кургану угрожают сильные осадки – властиОжидается исторический максимум: ситуация с паводками в России Паводки в России: район бедствия расширился

курганская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весенние паводки в россии, новости, курганская область, паводки, природа, стихия, эвакуация