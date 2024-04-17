https://crimea.ria.ru/20240417/ozhidaetsya-istoricheskiy-maksimum-situatsiya-s-pavodkami-v-rossii-1136641814.html

Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России

Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России

В связи с прохождением весеннего паводка особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Об этом президенту России Владимиру... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T17:45

2024-04-17T17:45

2024-04-17T17:45

паводки

весенние паводки в россии

александр куренков

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

владимир путин (политик)

россия

общество

курган

курганская область

тюменская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В связи с прохождением весеннего паводка особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Об этом президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства доложил глава МЧС РФ Александр Куренков."В Оренбургской области волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Сбросы с водохранилища стали меньше, чем были в конце марта - начале апреля. Уровень воды в этих городах хоть и находится выше опасных отметок, но отмечается его устойчивое снижение", - сообщил Куренков.По словам главы МЧС, волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к границе с Казахстаном.В Курганской области волна паводка, по информации МЧС, подошла непосредственно к городу Курган.По его словам, в Курганской области количество пострадавших от паводков домов и объектов экономики значительно меньше. На территории 25 населенных пунктов подтопленным остаются более 600 жилых домов и 2 тысяч дачных домов, свыше 3,5 тысяч приусадебных участков и 9 участков автомобильных дорог."Заблаговременно эвакуировано почти 14 тысяч человек, в том числе почти 2 тысячи детей. В этих целях развернуто 20 ПВР", - сообщил глава МЧС.Что касается Тюменской области, то на сегодня, по информации МЧС, в восьми муниципалитетах подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги.Прогнозируется затопление территории жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысячи человек. В районах, подверженных риску подтопления, развернуты 77 ПВР общей вместимостью более 11 тысяч человек."Ситуация с паводками на территории РФ находится на особом контроле", - заключил Александр Куренков.Накануне в Тюменской области была организована срочная эвакуация населения. Также эвакуация из зон возможного затопления объявлялась в Курганской области.Региональные МЧС России сообщают, что паводки захватывают новые территории. В Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму разрушительные паводки этим летомПаводки в России: район бедствия расширилсяУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м

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курган

курганская область

тюменская область

оренбург

оренбургская область

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2024

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