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Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
В связи с прохождением весеннего паводка особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Об этом президенту России Владимиру... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T17:45
2024-04-17T17:45
2024-04-17T17:45
паводки
весенние паводки в россии
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
владимир путин (политик)
россия
общество
курган
курганская область
тюменская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В связи с прохождением весеннего паводка особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Об этом президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства доложил глава МЧС РФ Александр Куренков."В Оренбургской области волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Сбросы с водохранилища стали меньше, чем были в конце марта - начале апреля. Уровень воды в этих городах хоть и находится выше опасных отметок, но отмечается его устойчивое снижение", - сообщил Куренков.По словам главы МЧС, волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к границе с Казахстаном.В Курганской области волна паводка, по информации МЧС, подошла непосредственно к городу Курган.По его словам, в Курганской области количество пострадавших от паводков домов и объектов экономики значительно меньше. На территории 25 населенных пунктов подтопленным остаются более 600 жилых домов и 2 тысяч дачных домов, свыше 3,5 тысяч приусадебных участков и 9 участков автомобильных дорог."Заблаговременно эвакуировано почти 14 тысяч человек, в том числе почти 2 тысячи детей. В этих целях развернуто 20 ПВР", - сообщил глава МЧС.Что касается Тюменской области, то на сегодня, по информации МЧС, в восьми муниципалитетах подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги.Прогнозируется затопление территории жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысячи человек. В районах, подверженных риску подтопления, развернуты 77 ПВР общей вместимостью более 11 тысяч человек."Ситуация с паводками на территории РФ находится на особом контроле", - заключил Александр Куренков.Накануне в Тюменской области была организована срочная эвакуация населения. Также эвакуация из зон возможного затопления объявлялась в Курганской области.Региональные МЧС России сообщают, что паводки захватывают новые территории. В Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму разрушительные паводки этим летомПаводки в России: район бедствия расширилсяУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м
россия
курган
курганская область
тюменская область
оренбург
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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паводки, весенние паводки в россии, александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), владимир путин (политик), россия, общество, курган, курганская область, тюменская область, оренбург, оренбургская область, новости
Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
В Курганской и Тюменской областях прогнозируют ухудшение ситуации с паводком - Куренков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В связи с прохождением весеннего паводка особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Об этом президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства доложил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"В Оренбургской области волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Сбросы с водохранилища стали меньше, чем были в конце марта - начале апреля. Уровень воды в этих городах хоть и находится выше опасных отметок, но отмечается его устойчивое снижение", - сообщил Куренков.
По словам главы МЧС, волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к границе с Казахстаном.
"На сегодняшний день на территории Оренбургской области в 76 населенных пунктах и 45 садовых товариществ остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения находятся 1031 человек, в том числе 203 ребенка", - уточнил Куренков.
В Курганской области волна паводка, по информации МЧС, подошла непосредственно к городу Курган.
"В ближайшее время ожидаем максимального уровня воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом", - заявил Куренков.
По его словам, в Курганской области количество пострадавших от паводков домов и объектов экономики значительно меньше. На территории 25 населенных пунктов подтопленным остаются более 600 жилых домов и 2 тысяч дачных домов, свыше 3,5 тысяч приусадебных участков и 9 участков автомобильных дорог.
"Заблаговременно эвакуировано почти 14 тысяч человек, в том числе почти 2 тысячи детей. В этих целях развернуто 20 ПВР", - сообщил глава МЧС.
Что касается Тюменской области, то на сегодня, по информации МЧС, в восьми муниципалитетах подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги.
"Однако прогноз по этому субъекту неблагоприятный. При сохранении текущих значений сбросов из водохранилищ на территории Казахстана возможен наихудший сценарий развития обстановки. Вода в реках Ишима и Тобол может стремительно подняться до уровня опасных явлений", - предупреждают в МЧС.
Прогнозируется затопление территории жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысячи человек. В районах, подверженных риску подтопления, развернуты 77 ПВР общей вместимостью более 11 тысяч человек.
"Ситуация с паводками на территории РФ находится на особом контроле", - заключил Александр Куренков.
Накануне в Тюменской области была организована
срочная эвакуация населения. Также эвакуация из зон возможного затопления объявлялась
в Курганской области.
Региональные МЧС России сообщают, что паводки захватывают
новые территории. В Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей.
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