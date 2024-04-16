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Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области

Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области

В Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T12:35

2024-04-16T12:35

2024-04-16T12:56

весенние паводки в россии

новости

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паводки

росгидромет

тюменская область

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов. Об этом сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор.Губернатор поручил главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления."Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место – к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым", – добавил губернатор.Ранее о необходимости срочной эвакуации в связи с ожидающимся критическим уровнем воды сообщал информационный центр правительства региона.В Тюменской области действует режим ЧС. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.Также эвакуация из зон возможного затопления объявлена в Курганской области.Региональные МЧС России сообщают, что паводки захватывают новые территории. В Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей. Угроза подтопления возникла в Новосибирской области на реках Ина, Бердь, Тара и Тартас. Продолжают бороться с паводками в Оренбургской и Томской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму разрушительные паводки этим летомПаводки в России: район бедствия расширилсяДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин

тюменская область

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2024

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весенние паводки в россии, новости, природа, паводки, росгидромет, тюменская область, эвакуация