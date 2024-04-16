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Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области
Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области
В Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T12:35
2024-04-16T12:35
2024-04-16T12:56
весенние паводки в россии
новости
природа
паводки
росгидромет
тюменская область
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов. Об этом сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор.Губернатор поручил главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления."Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место – к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым", – добавил губернатор.Ранее о необходимости срочной эвакуации в связи с ожидающимся критическим уровнем воды сообщал информационный центр правительства региона.В Тюменской области действует режим ЧС. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.Также эвакуация из зон возможного затопления объявлена в Курганской области.Региональные МЧС России сообщают, что паводки захватывают новые территории. В Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей. Угроза подтопления возникла в Новосибирской области на реках Ина, Бердь, Тара и Тартас. Продолжают бороться с паводками в Оренбургской и Томской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму разрушительные паводки этим летомПаводки в России: район бедствия расширилсяДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин
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весенние паводки в россии, новости, природа, паводки, росгидромет, тюменская область, эвакуация
Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области
Объявлена срочная эвакуация жителей Тюменской области – власти
12:35 16.04.2024 (обновлено: 12:56 16.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Тюменской области на реке Ишима ожидается высокий подъем воды. Объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов. Об этом сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля", – написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор поручил главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления.
"Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место – к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым", – добавил губернатор.
Ранее о необходимости срочной эвакуации в связи с ожидающимся критическим уровнем воды сообщал
информационный центр правительства региона.
В Тюменской области действует режим ЧС. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
Также эвакуация из зон возможного затопления объявлена
в Курганской области.
Региональные МЧС России сообщают, что паводки захватывают
новые территории. В Бурятии затоплено уже более десяти домов, началась эвакуация людей. Угроза подтопления возникла в Новосибирской области на реках Ина, Бердь, Тара и Тартас. Продолжают бороться с паводками в Оренбургской и Томской областях.
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