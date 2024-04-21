https://crimea.ria.ru/20240421/situatsiya-s-pavodkami-v-rossii-pika-navodneniya-zhdut-v-tyumenskoy-oblasti-1136732017.html

Ситуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской области

Ситуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской области - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Ситуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской области

В Тюменской области ждут пика подъема уровня реки Ишим, а в Оренбургской области вода постепенно уходит. В МЧС России рассказали о ситуации с весенним паводком... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T11:53

2024-04-21T11:53

2024-04-21T12:09

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

паводки

весенние паводки в россии

тюменская область

курган

курганская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Тюменской области ждут пика подъема уровня реки Ишим, а в Оренбургской области вода постепенно уходит. В МЧС России рассказали о ситуации с весенним паводком в регионах страны.Тюменская область ждет максимумаОтмечается, что в Тюменской области подтопленными остаются 17 населенных пунктов. Из опасных районов эвакуированы более 3 тысяч человек, 418 из них расположились в пунктах временного размещения."В Ишимский район специалисты МЧС России за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы. В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств. Сотрудники МЧС России укрепляют дамбы в селах Казанское и Огнево. Инспекторы ГИМС перевозят население из подтопленных территорий", - уточняют спасатели.Всего в регионе работают более 3100 специалистов МЧС и 742 единицы техники. По данным главы региона Александра Моора, в ближайшее время ожидается, что уровень воды в реке Ишим поднимется до максимума. По его данным, волна движется по Ишиму вниз по течению. На реке Тобол также поднимается уровень, что может привести к приходу большой воды из Кургана в Упорово. Вода уходит в Оренбургской областиВ Оренбургской области за сутки вода ушла из более 1 100 жилых домов и 1 200 приусадебных участков, уточнили в МЧС. Сейчас на местах работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция. В Орске и Оренбурге за сутки откачано из домов и улиц более 30 тысяч тонн воды. Ситуация в Курганской областиУровень воды в реке Тобол в районе Кургана - 1 004 сантиметра. В восьми муниципальных образованиях затоплены 2 176 жилых домов, 3 380 дачных участков, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях области - Звериноголовский, Кетовский - в четырех населенных пунктах от воды освободилось семь жилых домов и 72 приусадебных участка, уточняется в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироватьсяВода поднимается: ситуация с паводками в РоссииЗатопленному Кургану угрожают сильные осадки – власти

тюменская область

курган

курганская область

оренбургская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), паводки, весенние паводки в россии, тюменская область, курган, курганская область, оренбургская область, новости, общество