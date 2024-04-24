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Выплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Выплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ
Выплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Выплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ
Совфеду необходимо рассмотреть возможность выделения субсидий на восстановление и проведение капремонта дачных домов в пострадавших от паводка регионах. С таким РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T15:14
2024-04-24T15:14
совет федерации
новости
паводки
весенние паводки в россии
выплаты и компенсации
снт
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Совфеду необходимо рассмотреть возможность выделения субсидий на восстановление и проведение капремонта дачных домов в пострадавших от паводка регионах. С таким предложением в ходе заседания выступил сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко.Политик охарактеризовал сложившуюся в пострадавших от паводков регионах как крайне непростую.Сенатор пояснил, что в настоящее время предусмотрено выделение из резервного фонда правительства РФ средства на меры социальной поддержки граждан, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате чрезвычайных ситуаций. Указанными правилами, в частности, на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений предусмотрена выплата из расчета семь тысяч рублей на квадратный метр."Данная сумма, к сожалению, сегодня уже не соответствует реальным расценкам на строительные материалы и сопутствующую работу, – отметил Шевченко. – Кроме того, упомянутые правила предусматривают выделение бюджетных ассигнований регионам исключительно в связи с повреждением или утратой гражданами жилых помещений. Вместе с тем в Оренбургской области большинство пострадавших объектов недвижимости – это садовые дома, которые официально не признаны жилыми помещениями, но в которых люди постоянно проживают".С учетом масштабности трагедии сенатор Шевченко предложил проработать вопрос возможности корректировки правил предоставления субсидий регионам из резервного фонда.В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что сейчас главная задача – как можно скорее ликвидировать последствия и защитить людей.Предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. Об этом 11 апреля сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинСитуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской областиОжидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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совет федерации, новости, паводки, весенние паводки в россии, выплаты и компенсации, снт, соцзащита
Выплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ

Совфед рассмотрит возможность выплаты субсидий после наводнения жильцам СНТ

15:14 24.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Совфеду необходимо рассмотреть возможность выделения субсидий на восстановление и проведение капремонта дачных домов в пострадавших от паводка регионах. С таким предложением в ходе заседания выступил сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко.
Политик охарактеризовал сложившуюся в пострадавших от паводков регионах как крайне непростую.
"Большое число граждан лишились имущества и жилья. Общий ущерб для региона значителен, – сказал Шевченко. – Правительство региона предпринимает все необходимые меры для нормализации жизни, однако без федеральной помощи не обойтись".
Сенатор пояснил, что в настоящее время предусмотрено выделение из резервного фонда правительства РФ средства на меры социальной поддержки граждан, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате чрезвычайных ситуаций. Указанными правилами, в частности, на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений предусмотрена выплата из расчета семь тысяч рублей на квадратный метр.
"Данная сумма, к сожалению, сегодня уже не соответствует реальным расценкам на строительные материалы и сопутствующую работу, – отметил Шевченко. – Кроме того, упомянутые правила предусматривают выделение бюджетных ассигнований регионам исключительно в связи с повреждением или утратой гражданами жилых помещений. Вместе с тем в Оренбургской области большинство пострадавших объектов недвижимости – это садовые дома, которые официально не признаны жилыми помещениями, но в которых люди постоянно проживают".
С учетом масштабности трагедии сенатор Шевченко предложил проработать вопрос возможности корректировки правил предоставления субсидий регионам из резервного фонда.
В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что сейчас главная задача – как можно скорее ликвидировать последствия и защитить людей.
"Прошу сенаторов от пострадавших регионов активно включиться в работу. А членов профильных комитетов – провести систематизацию предложений по мерам поддержки, – сказала Матвиенко. – Кроме того, предлагаю вернуться к вопросу страхования жилья от чрезвычайных ситуаций".
Предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. Об этом 11 апреля сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
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