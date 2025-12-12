Крымские проводники стали лучшими в стране

Рейтинг@Mail.ru
Проводники крымских поездов "Таврия" супруги Вадим и Елизавета Козырьковы стали одними из лучших в стране, завоевав второе место в финале первого конкурса...
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Проводники крымских поездов "Таврия" супруги Вадим и Елизавета Козырьковы стали одними из лучших в стране, завоевав второе место в финале первого конкурса профессионального мастерства для проводников пассажирских вагонов "Гранд Сервис Экспресс". Об этом сообщает пресс-служба компании перевозчика.Конкурс профессионального мастерства проводников пассажирских вагонов компания "Гранд Сервис Экспресс" провела впервые. Перевозчик не исключает, что мероприятие станет регулярным.Всего в конкурсе приняли участие около 100 проводников компании. На этапе отбора они сдали теорию: выполнили тесты на знание инструкций и правил, ответили на вопросы по устройству подвижного состава, правилам перевозок, тонкостям общения с пассажирами и действиям при чрезвычайных происшествиях.В практической части соревнований лидеры продемонстрировали жюри умение провести контрольную приемку пассажирского вагона: определили неисправности и проверили комплект необходимого оборудования, а также потушили учебный пожар, рассказали в пресс-службе.Как рассказали в пресс-службе, первое место завоевали Данила Ситник и Алсу Халиуллина, команда обособленного подразделения (ОП) Москвы. Они получили Кубок победителей и сертификаты номиналом 250 тысяч рублей каждый на путешествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Проводники крымских поездов "Таврия" супруги Вадим и Елизавета Козырьковы стали одними из лучших в стране, завоевав второе место в финале первого конкурса профессионального мастерства для проводников пассажирских вагонов "Гранд Сервис Экспресс". Об этом сообщает пресс-служба компании перевозчика.
Конкурс профессионального мастерства проводников пассажирских вагонов компания "Гранд Сервис Экспресс" провела впервые. Перевозчик не исключает, что мероприятие станет регулярным.
Всего в конкурсе приняли участие около 100 проводников компании. На этапе отбора они сдали теорию: выполнили тесты на знание инструкций и правил, ответили на вопросы по устройству подвижного состава, правилам перевозок, тонкостям общения с пассажирами и действиям при чрезвычайных происшествиях.
В практической части соревнований лидеры продемонстрировали жюри умение провести контрольную приемку пассажирского вагона: определили неисправности и проверили комплект необходимого оборудования, а также потушили учебный пожар, рассказали в пресс-службе.
Как рассказали в пресс-службе, первое место завоевали Данила Ситник и Алсу Халиуллина, команда обособленного подразделения (ОП) Москвы. Они получили Кубок победителей и сертификаты номиналом 250 тысяч рублей каждый на путешествия.
"Вторыми стали представители ОП Крым – супруги Вадим и Елизавета Козырьковы. В качестве награды они получили ноутбуки. Третье место – у Федора Магаляса и Марии Ковалевой из ОП Санкт-Петербург. Их призом стали сертификаты на 50 тысяч рублей каждый для покупок на маркетплейсе", - говорится в сообщении.
Приз зрительских симпатий достался команде Российских студенческих отрядов – Богдану Казарину и Екатерине Рязановой, уточнили в компании.
