Крымские проводники стали лучшими в стране

Крымские проводники стали лучшими в стране - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Крымские проводники стали лучшими в стране

Проводники крымских поездов "Таврия" супруги Вадим и Елизавета Козырьковы стали одними из лучших в стране, завоевав второе место в финале первого конкурса... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12

2025-12-12T15:10

2025-12-12T15:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Проводники крымских поездов "Таврия" супруги Вадим и Елизавета Козырьковы стали одними из лучших в стране, завоевав второе место в финале первого конкурса профессионального мастерства для проводников пассажирских вагонов "Гранд Сервис Экспресс". Об этом сообщает пресс-служба компании перевозчика.Конкурс профессионального мастерства проводников пассажирских вагонов компания "Гранд Сервис Экспресс" провела впервые. Перевозчик не исключает, что мероприятие станет регулярным.Всего в конкурсе приняли участие около 100 проводников компании. На этапе отбора они сдали теорию: выполнили тесты на знание инструкций и правил, ответили на вопросы по устройству подвижного состава, правилам перевозок, тонкостям общения с пассажирами и действиям при чрезвычайных происшествиях.В практической части соревнований лидеры продемонстрировали жюри умение провести контрольную приемку пассажирского вагона: определили неисправности и проверили комплект необходимого оборудования, а также потушили учебный пожар, рассказали в пресс-службе.Как рассказали в пресс-службе, первое место завоевали Данила Ситник и Алсу Халиуллина, команда обособленного подразделения (ОП) Москвы. Они получили Кубок победителей и сертификаты номиналом 250 тысяч рублей каждый на путешествия.Приз зрительских симпатий достался команде Российских студенческих отрядов – Богдану Казарину и Екатерине Рязановой, уточнили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составовДва дополнительных поезда назначены в Крым на Новый годКинотеатр и душ: в крымских поездах стали доступны новые услуги

