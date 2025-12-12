https://crimea.ria.ru/20251212/poluchil-svyshe-milliona-i-skrylsya---v-krymu-podryadchika-osudyat-za-khischenie-1151612914.html

Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение

2025-12-12T15:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. 27-летний подрядчик из крымского города Саки пойдет под суд в Симферопольском районе за хищение свыше миллиона рублей - заполучив деньги, он скрылся, не выполнив строительных работ. Об этом сообщили в МВД Крыма.В полицию обратились сразу пять жителей Симферополя и Симферопольского района, которые сообщили о том, что подрядчик не выполнил условия договоренностей по проведению строительных работ.Оказалось, что мужчина в сети предлагал свои услуги по укладке плитки и по выполнению прочих строительных работ."В период с июля по август текущего года заказчики передали ему более 1 200 000 рублей на закупку строительных материалов для проведения работ. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, игнорируя звонки и сообщения потерпевших, и распорядился денежными средствами на свое усмотрение", - рассказали в ведомстве.В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворецВошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в ФеодосииВ Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров

