Рейтинг@Mail.ru
Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/poluchil-svyshe-milliona-i-skrylsya---v-krymu-podryadchika-osudyat-za-khischenie-1151612914.html
Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение
Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение
27-летний подрядчик из крымского города Саки пойдет под суд в Симферопольском районе за хищение свыше миллиона рублей - заполучив деньги, он скрылся, не... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T15:36
2025-12-12T15:36
новости
крым
новости крыма
симферопольский район
мвд по республике крым
суд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303286_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4a745186744aedc4832e1522cc53532.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. 27-летний подрядчик из крымского города Саки пойдет под суд в Симферопольском районе за хищение свыше миллиона рублей - заполучив деньги, он скрылся, не выполнив строительных работ. Об этом сообщили в МВД Крыма.В полицию обратились сразу пять жителей Симферополя и Симферопольского района, которые сообщили о том, что подрядчик не выполнил условия договоренностей по проведению строительных работ.Оказалось, что мужчина в сети предлагал свои услуги по укладке плитки и по выполнению прочих строительных работ."В период с июля по август текущего года заказчики передали ему более 1 200 000 рублей на закупку строительных материалов для проведения работ. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, игнорируя звонки и сообщения потерпевших, и распорядился денежными средствами на свое усмотрение", - рассказали в ведомстве.В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворецВошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в ФеодосииВ Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303286_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba031450b4ffbfb32be2035a328c5245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, симферопольский район, мвд по республике крым, суд, происшествия
Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение

В Крыму за срыв строительных работ и хищение свыше миллиона рублей осудят подрядчика

15:36 12.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. 27-летний подрядчик из крымского города Саки пойдет под суд в Симферопольском районе за хищение свыше миллиона рублей - заполучив деньги, он скрылся, не выполнив строительных работ. Об этом сообщили в МВД Крыма.
В полицию обратились сразу пять жителей Симферополя и Симферопольского района, которые сообщили о том, что подрядчик не выполнил условия договоренностей по проведению строительных работ.
"В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району установили и задержали подозреваемого, им оказался 27‑летний житель города Саки", - говорится в сообщении.
Оказалось, что мужчина в сети предлагал свои услуги по укладке плитки и по выполнению прочих строительных работ.
"В период с июля по август текущего года заказчики передали ему более 1 200 000 рублей на закупку строительных материалов для проведения работ. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, игнорируя звонки и сообщения потерпевших, и распорядился денежными средствами на свое усмотрение", - рассказали в ведомстве.
В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии
В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
 
НовостиКрымНовости КрымаСимферопольский районМВД по Республике КрымСудПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
17:43На Севастополь обрушится сильный северный ветер
17:29Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
17:16Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
16:53В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра
16:40В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне
16:22В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
15:57В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
15:46Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине
15:39Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации
15:36Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение
15:28Мирный план США может быть ухудшен для России – Кремль
15:23ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
15:17В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело
15:10Крымские проводники стали лучшими в стране
15:05Снежная буря с грозой движется на Кубань
15:00В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
14:43Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры
14:39Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир
14:31Когда откроется цирк в Симферополе
Лента новостейМолния