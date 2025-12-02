https://crimea.ria.ru/20251202/podryadchik-sorval-stroyku-psikhonevrologicheskogo-internata-v-bakhchisarae-1151344895.html

Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае

Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае

Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика. Для завершения работ на объект... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T12:55

2025-12-02T12:55

2025-12-02T12:56

крым

бахчисарай

юрий гоцанюк

благоустройство

строительство

медицина

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151344568_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fa0d00ca50cb96a0dc0f9d2a6caea49c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика. Для завершения работ на объект заходит новая фирма. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.После расторжения контрактов и применения штрафных санкций, в ближайшей перспективе работы будут возобновлены, уточнил Гоцанюк."С участием потенциальной новой подрядной организации осмотрели объект, в ходе которого стройготовность оценена на уровне 70%", – добавил председатель Совмина.По его информации, в настоящее время завершена актуализация сметной документации, которая будет отправлена в "Госстройэкспертизу" для определения достоверности сметной стоимости.Гоцанюк напомнил, что за последние 10 лет в Крыму успешно введены в эксплуатацию два современных учреждения аналогичного профиля: в Белогорске и Красногвардейском районе, общей вместимостью 500 койко-мест.В конце ноября председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания о ходе реализации госпрограммы заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Речь идет о строительстве школы на 800 мест в Феодосии, возведении детского сада на 150 мест в поселке Вольное Джанкойского района, реконструкции детсада "Ягодка" в селе Лечебное Белогорского района и строительстве жилого дома на 72 квартиры в Судаке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в ФеодосииКак в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарВласти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться

крым

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, юрий гоцанюк, благоустройство, строительство, медицина, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе