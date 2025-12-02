https://crimea.ria.ru/20251202/podryadchik-sorval-stroyku-psikhonevrologicheskogo-internata-v-bakhchisarae-1151344895.html
Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае
Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае
Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика. Для завершения работ на объект... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика. Для завершения работ на объект заходит новая фирма. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.После расторжения контрактов и применения штрафных санкций, в ближайшей перспективе работы будут возобновлены, уточнил Гоцанюк."С участием потенциальной новой подрядной организации осмотрели объект, в ходе которого стройготовность оценена на уровне 70%", – добавил председатель Совмина.По его информации, в настоящее время завершена актуализация сметной документации, которая будет отправлена в "Госстройэкспертизу" для определения достоверности сметной стоимости.Гоцанюк напомнил, что за последние 10 лет в Крыму успешно введены в эксплуатацию два современных учреждения аналогичного профиля: в Белогорске и Красногвардейском районе, общей вместимостью 500 койко-мест.В конце ноября председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания о ходе реализации госпрограммы заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Речь идет о строительстве школы на 800 мест в Феодосии, возведении детского сада на 150 мест в поселке Вольное Джанкойского района, реконструкции детсада "Ягодка" в селе Лечебное Белогорского района и строительстве жилого дома на 72 квартиры в Судаке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в ФеодосииКак в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарВласти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае
В Бахчисарае строительство психоневрологического интерната закончит новый подрядчик
12:55 02.12.2025 (обновлено: 12:56 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика. Для завершения работ на объект заходит новая фирма. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест было приостановлено по причине недобросовестного исполнения обязательств подрядными организациями", – сказано в сообщении.
После расторжения контрактов
и применения штрафных санкций, в ближайшей перспективе работы будут возобновлены, уточнил Гоцанюк.
"С участием потенциальной новой подрядной организации осмотрели объект, в ходе которого стройготовность оценена на уровне 70%", – добавил председатель Совмина.
По его информации, в настоящее время завершена актуализация сметной документации, которая будет отправлена в "Госстройэкспертизу" для определения достоверности сметной стоимости.
Гоцанюк напомнил, что за последние 10 лет в Крыму успешно введены в эксплуатацию два современных учреждения аналогичного профиля: в Белогорске и Красногвардейском районе, общей вместимостью 500 койко-мест.
"Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната станет третьим значимым объектом в данном направлении", – подчеркнул Юрий Гоцанюк.
В конце ноября председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания о ходе реализации госпрограммы заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ
по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Речь идет о строительстве школы на 800 мест в Феодосии, возведении детского сада на 150 мест в поселке Вольное Джанкойского района, реконструкции детсада "Ягодка" в селе Лечебное Белогорского района и строительстве жилого дома на 72 квартиры в Судаке.
