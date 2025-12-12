Рейтинг@Mail.ru
Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
От Солнца снова отделился крупный огненный протуберанец, однако это событие не повлияет на земную магнитосферную обстановку. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T17:29
2025-12-12T17:29
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
космос
новости
метеозависимость
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151621121_0:28:1569:910_1920x0_80_0_0_3e82fa5b1ecdbf789519a0dc5033796b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. От Солнца снова отделился крупный огненный протуберанец, однако это событие не повлияет на земную магнитосферную обстановку. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Уточняется, что никакого отношения к воздействию на Землю это событие не имеет, поскольку происходит очень далеко, "но посмотреть на торнадо из плазмы и силовых магнитных линий все равно интересно".Накануне выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
космос
институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, космос, новости, метеозависимость
Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца

От Солнца отделился крупный плазменный протуберанец – ученые

17:29 12.12.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНКрупный протуберанец оторвался от Солнца
Крупный протуберанец оторвался от Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. От Солнца снова отделился крупный огненный протуберанец, однако это событие не повлияет на земную магнитосферную обстановку. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Довольно красивый процесс расставания Солнца с крупным протуберанцем, снятый на протяжении последних суток. Видео начинается вчера около полудня по московскому времени, а последние кадры получены буквально полчаса назад", – прокомментировали в Лаборатории видеокадры, опубликованные в официальном Telegram-канале учреждения.

Уточняется, что никакого отношения к воздействию на Землю это событие не имеет, поскольку происходит очень далеко, "но посмотреть на торнадо из плазмы и силовых магнитных линий все равно интересно".
Накануне выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний
"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
 
