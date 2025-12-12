https://crimea.ria.ru/20251212/strashno-krasivo-krupnyy-protuberanets-otorvalsya-ot-solntsa-1151621256.html
Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. От Солнца снова отделился крупный огненный протуберанец, однако это событие не повлияет на земную магнитосферную обстановку. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Уточняется, что никакого отношения к воздействию на Землю это событие не имеет, поскольку происходит очень далеко, "но посмотреть на торнадо из плазмы и силовых магнитных линий все равно интересно".Накануне выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний"Царь-протуберанец" улетел с СолнцаРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
