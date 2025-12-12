https://crimea.ria.ru/20251212/v-kremle-otvetili-na-ideyu-zelenskogo-o-referendume-po-donbassu-1151616669.html

В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу

В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Донбасс является территорией РФ, которая будет находиться под управлением российских администраций. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков изданию "Коммерсант", комментируя идею Владимира Зеленского провести референдум по вопросу вывода войск из Донбасса.Ранее Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.Ушаков подчеркнул, что "рано или поздно, если не переговорным путем, то военным, эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации"."Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск", - указал он.Помощник президента РФ допустил, что на территории, с которой уйдут ВСУ, может быть создана демилитаризованная зона.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Позже украинская переговорная группа презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.То, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий, постепенно признают и в Европе. В частности, ранее это признал глава МИД Германии Йохан Вадефуль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план США может быть ухудшен для России – Кремль СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме

