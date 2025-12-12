https://crimea.ria.ru/20251212/kiev-gotov-na-sozdanie-demilitarizirovannoy-bufernoy-zony-v-donbasse-1151602892.html

СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе

СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.12.2025

СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе

Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону". Таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа,... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T12:01

2025-12-12T12:01

2025-12-12T12:20

новости

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

вооруженные силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322451_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_6af2996fa51a5e13af1a08b204d55614.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону". Таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет издание Politico ссылаясь источники.По словам источников издания, Трамп считает Украину более слабой стороной конфликта, особенно после коррупционного скандала и отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.Также, переговорщик от Украины Михаил Подоляк отметил, что демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Он назвал это решение естественным форматом завершения конфликта. И заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.Как сообщалось ранее, украинская делегация презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.Также заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта, однако чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий вернет Москва.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте таакже на РИА Новости Крым:Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныГлубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, украина