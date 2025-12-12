Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/kiev-gotov-na-sozdanie-demilitarizirovannoy-bufernoy-zony-v-donbasse-1151602892.html
СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.12.2025
СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону". Таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа,... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T12:01
2025-12-12T12:20
новости
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
вооруженные силы россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322451_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_6af2996fa51a5e13af1a08b204d55614.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону". Таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет издание Politico ссылаясь источники.По словам источников издания, Трамп считает Украину более слабой стороной конфликта, особенно после коррупционного скандала и отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.Также, переговорщик от Украины Михаил Подоляк отметил, что демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Он назвал это решение естественным форматом завершения конфликта. И заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.Как сообщалось ранее, украинская делегация презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.Также заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта, однако чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий вернет Москва.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте таакже на РИА Новости Крым:Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИСырский сделал заявление по территориальным уступкам УкраиныГлубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322451_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a482e6640a7430308c325a878fa91e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, украина
СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе

Украина готова на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе - СМИ

12:01 12.12.2025 (обновлено: 12:20 12.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону". Таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет издание Politico ссылаясь источники.

"Последний мирный план Украины предусматривает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" в Донбассе, где могли бы работать американские бизнес-интересы", — приводит цитату из материала издания РИА Новости.

По словам источников издания, Трамп считает Украину более слабой стороной конфликта, особенно после коррупционного скандала и отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского", — рассказал на условиях анонимности один из чиновников.
Также, переговорщик от Украины Михаил Подоляк отметил, что демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Он назвал это решение естественным форматом завершения конфликта. И заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.
Как сообщалось ранее, украинская делегация презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.
Также заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта, однако чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий вернет Москва.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте таакже на РИА Новости Крым:
Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
 
НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВооруженные силы РоссииУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
12:01СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
11:52В Севастополе возобновили морские рейсы
11:48Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы
11:34Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ
11:11Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
11:06Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины
10:40СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
10:36Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
10:29В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений
10:27В Севастополе остановились катера и паром
10:22Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
10:19Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО
10:17На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
10:15Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому
09:53 ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России 2:19
09:51Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину
09:37По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
09:26На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы
09:01Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Лента новостейМолния