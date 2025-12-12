СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
12:01 12.12.2025 (обновлено: 12:20 12.12.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону". Таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет издание Politico ссылаясь источники.
"Последний мирный план Украины предусматривает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" в Донбассе, где могли бы работать американские бизнес-интересы", — приводит цитату из материала издания РИА Новости.
По словам источников издания, Трамп считает Украину более слабой стороной конфликта, особенно после коррупционного скандала и отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского", — рассказал на условиях анонимности один из чиновников.
Также, переговорщик от Украины Михаил Подоляк отметил, что демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Он назвал это решение естественным форматом завершения конфликта. И заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.
Как сообщалось ранее, украинская делегация презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.
Также заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта, однако чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий вернет Москва.
