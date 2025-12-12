https://crimea.ria.ru/20251212/pogib-mirnyy-zhitel-i-dvoe-raneny-iz-za-atak-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1151606551.html

Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области

Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области

Из-за атаки беспилотников и обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, погиб один мирный житель, двое ранены. Об этом сообщил губернатор области Владимир...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников и обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, погиб один мирный житель, двое ранены. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Кроме того, в Каховке повреждены здание неработающего детского сада, многоквартирный дом и газораспределительный пункт. В Таврийске повреждено несколько частных домов.Также противник обстрелял Горностаевку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку и Старую Збурьевку. Жители этих населенных пунктов не пострадали.Как сообщалось ранее, при ударе ВСУ по Алешкинской больнице три человека погибли и двое получили ранения.

