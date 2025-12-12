Рейтинг@Mail.ru
Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области
Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области
Из-за атаки беспилотников и обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, погиб один мирный житель, двое ранены. Об этом сообщил губернатор области Владимир... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников и обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, погиб один мирный житель, двое ранены. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Кроме того, в Каховке повреждены здание неработающего детского сада, многоквартирный дом и газораспределительный пункт. В Таврийске повреждено несколько частных домов.Также противник обстрелял Горностаевку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку и Старую Збурьевку. Жители этих населенных пунктов не пострадали.Как сообщалось ранее, при ударе ВСУ по Алешкинской больнице три человека погибли и двое получили ранения.
владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, новости сво, происшествия
Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области

Один мирный житель погиб и двое получили ранения в Херсонской области из-за атак ВСУ

13:27 12.12.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПогиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области
Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников и обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, погиб один мирный житель, двое ранены. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"В Алешках погибла 66-летняя женщина. Ранены двое мужчин 1951 и 1965 года рождения, им оказана медицинская помощь", - написал в своем ТГ-канале Владимир Сальдо.

Кроме того, в Каховке повреждены здание неработающего детского сада, многоквартирный дом и газораспределительный пункт. В Таврийске повреждено несколько частных домов.
Также противник обстрелял Горностаевку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку и Старую Збурьевку. Жители этих населенных пунктов не пострадали.
Как сообщалось ранее, при ударе ВСУ по Алешкинской больнице три человека погибли и двое получили ранения.
