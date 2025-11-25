https://crimea.ria.ru/20251125/vsu-obstrelyali-20-naselennykh-punktov-khersonskoy-oblasti--est-ranenye-1151161356.html

ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области – есть раненые

ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области – есть раненые - РИА Новости Крым, 25.11.2025

ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области – есть раненые

Семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима за минувшие сутки. ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены жилые... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T12:08

2025-11-25T12:08

2025-11-25T13:00

херсонская область

обстрелы всу

атаки всу

владимир сальдо

ветераны сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима за минувшие сутки. ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены жилые кварталы и частные домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В Голой Пристани враг целенаправленно нанес удары по жилым кварталам. Ранены 52-летний мужчина и 51-летняя женщина. Оба доставлены в районную больницу", – написал он в своем Telegram-канале.По информации руководителя региона, в Цукурах Каховского округа снарядами поврежден легковой автомобиль. Пострадали трое мирных жителей. Все доставлены в Каховскую ЦРБ."В Малой Кардашинке Голопристанского округа и Подо-Калиновке Алешкинского округа под обстрел попали частные домовладения. Ранены 63-летний и 47-летний мужчины, оба госпитализированы в Скадовскую ЦРБ", – добавил Сальдо.Враг также обстрелял Алешки, Брилевку, Великую Лепетиху, Великие Копани, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каиры, Каховку, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Раздольное и Тополевку, уточнил глава Херсонской области.Также во вторник стало известно, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль на участке дороги между Раздольным и Коробками и ударили по школе в Каховке.Кроме того, в результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

