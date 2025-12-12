Рейтинг@Mail.ru
Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/postradaet-evropa-minoborony-rf-o-radiatsionnoy-ugroze-ot-ukrainy-1151601719.html
Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины
Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины
Испытания "грязной бомбы" на Украине чреваты радиационной аварией, от которой пострадает значительная часть Европы. Об этом заявил начальник войск радиационной, РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T11:06
2025-12-12T11:06
войска рхбз
радиация
безопасность
украина
министерство обороны рф
россия
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_868b01f105e8c9450deb423c440aec55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Испытания "грязной бомбы" на Украине чреваты радиационной аварией, от которой пострадает значительная часть Европы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв "грязной бомбы" на основе источников ионизирующего излучения в многолюдном месте, сообщал ранее Ртищев на брифинге в пятницу.При этом он подчеркнул, что прогноз государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по которому при радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется лишь Россия, является недостоверным.Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьемКиев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МОЗалужный предложил разместить ядерное оружие на Украине
https://crimea.ria.ru/20251212/sbu-otrabatyvala-stsenariy-podryva-gryaznoy-bomby-v-tolpe-1151600653.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_59ebdad21cd66043f482e8755603b1a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
войска рхбз, радиация, безопасность, украина, министерство обороны рф, россия, европейский союз (ес)
Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины

Ртищев: при радиационной аварии на границе с Украиной пострадает Европа

11:06 12.12.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗнак радиационной опасности. Архивное фото
Знак радиационной опасности. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Испытания "грязной бомбы" на Украине чреваты радиационной аварией, от которой пострадает значительная часть Европы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв "грязной бомбы" на основе источников ионизирующего излучения в многолюдном месте, сообщал ранее Ртищев на брифинге в пятницу.
"Утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария", – констатировал Ртищев.
При этом он подчеркнул, что прогноз государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по которому при радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется лишь Россия, является недостоверным.
"Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров", - предупредил генерал.
Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО
Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
10:40
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
 
Войска РХБЗРадиацияБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФРоссияЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
12:01СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
11:52В Севастополе возобновили морские рейсы
11:48Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы
11:34Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ
11:11Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
11:06Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины
10:40СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
10:36Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
10:29В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений
10:27В Севастополе остановились катера и паром
10:22Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
10:19Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО
10:17На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
10:15Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому
09:53 ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России 2:19
09:51Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину
09:37По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
09:26На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы
09:01Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Лента новостейМолния