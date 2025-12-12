https://crimea.ria.ru/20251212/postradaet-evropa-minoborony-rf-o-radiatsionnoy-ugroze-ot-ukrainy-1151601719.html

Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины

Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины

Испытания "грязной бомбы" на Украине чреваты радиационной аварией, от которой пострадает значительная часть Европы. Об этом заявил начальник войск радиационной, РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Испытания "грязной бомбы" на Украине чреваты радиационной аварией, от которой пострадает значительная часть Европы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв "грязной бомбы" на основе источников ионизирующего излучения в многолюдном месте, сообщал ранее Ртищев на брифинге в пятницу.При этом он подчеркнул, что прогноз государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по которому при радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется лишь Россия, является недостоверным.Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьемКиев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МОЗалужный предложил разместить ядерное оружие на Украине

украина

россия

2025

Новости

ru-RU

