https://crimea.ria.ru/20251130/zaluzhnyy-predlozhil-razmestit-yadernoe-oruzhie-na-ukraine-1151303172.html

Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине

Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине - РИА Новости Крым, 30.11.2025

Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph заявил, что размещение на Украине ядерного оружия можно... РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30T15:46

2025-11-30T15:46

2025-11-30T15:46

валерий залужный

новости

ядерное оружие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142000760_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_25a6b1b8f40733ef941e2ae97ee8bd54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph заявил, что размещение на Украине ядерного оружия можно включить в гарантии безопасности.В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы".Президент России Владимир Путин в июне подчеркнул, что применение ядерного оружия против РФ стало бы последней ошибкой украинских неонацистов.Ранее Путин подчеркивал, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.При этом, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украине ничто не мешает в перспективе получить ядерное оружие. Для этого в Киеве есть реактор-наработчик, страна также располагает необходимыми ископаемыми и технологиями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, новости, ядерное оружие, украина