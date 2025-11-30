Рейтинг@Mail.ru
Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине - РИА Новости Крым, 30.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251130/zaluzhnyy-predlozhil-razmestit-yadernoe-oruzhie-na-ukraine-1151303172.html
Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине
Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине
Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph заявил, что размещение на Украине ядерного оружия можно... РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph заявил, что размещение на Украине ядерного оружия можно включить в гарантии безопасности.В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы".Президент России Владимир Путин в июне подчеркнул, что применение ядерного оружия против РФ стало бы последней ошибкой украинских неонацистов.Ранее Путин подчеркивал, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.При этом, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украине ничто не мешает в перспективе получить ядерное оружие. Для этого в Киеве есть реактор-наработчик, страна также располагает необходимыми ископаемыми и технологиями.
Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине

Ядерное оружие на Украине предложил разместить экс-главком ВСУ Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph заявил, что размещение на Украине ядерного оружия можно включить в гарантии безопасности.
"Гарантии безопасности могли бы включать <…> размещение ядерного оружия на территории Украины", – цитирует публикацию РИА Новости.
В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы".
Президент России Владимир Путин в июне подчеркнул, что применение ядерного оружия против РФ стало бы последней ошибкой украинских неонацистов.
Ранее Путин подчеркивал, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.
При этом, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украине ничто не мешает в перспективе получить ядерное оружие. Для этого в Киеве есть реактор-наработчик, страна также располагает необходимыми ископаемыми и технологиями.
