Рейтинг@Mail.ru
В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы" - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/v-kremle-napomnili-o-vozmozhnostyakh-kieva-dlya-sozdaniya-gryaznoy-bomby-1150135841.html
В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы" - РИА Новости Крым, 12.10.2025
В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы". РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T12:43
2025-10-12T12:54
кремль
дмитрий песков
новости
россия
ракета tomahawk
украина
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_93:328:3150:2048_1920x0_80_0_0_d8d89cd52fd6ad1a6931a26e9c4405bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы".И подчеркнул, что Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, эта тема вызывает крайнюю обеспокоенность.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что речь идет о серьезном оружии, но оно не может изменить положение дел на фронте.Ответом России на возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВОБольшая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнениеНеосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_0:358:2253:2048_1920x0_80_0_0_fa85b0fdd64f5d93a6d61cc5bce6786f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, дмитрий песков, новости, россия, ракета tomahawk, украина, ядерное оружие
В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"

В связи с обсуждением поставок Украине Tomahawk Кремль напомнил о создании "грязной бомбы"

12:43 12.10.2025 (обновлено: 12:54 12.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы".
"Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую "грязную бомбу". И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
И подчеркнул, что Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, эта тема вызывает крайнюю обеспокоенность.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что речь идет о серьезном оружии, но оно не может изменить положение дел на фронте.
Ответом России на возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
 
КремльДмитрий ПесковНовостиРоссияРакета TomahawkУкраинаЯдерное оружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Новости СВО: бойцы ВС РФ уничтожают киевских боевиков и склады топлива
12:43В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
12:13В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках
11:48Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости
11:11Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец
10:47В Китае ответили на заявление Трампа о новых стопроцентных пошлинах
10:15Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане
09:56На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
09:29В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
09:17В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
08:4916 человек погибли после взрыва на заводе в США
08:39Возле пляжа и отеля в Калифорнии рухнул вертолет
08:22Бензин в Крыму в воскресенье можно купить на 89 заправках
08:11Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
07:52Есть ли у России друзья на Западе – мнение
07:16Украинские беспилотники ночью атаковали три региона России
07:07Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:50Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Лента новостейМолния