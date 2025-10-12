https://crimea.ria.ru/20251012/v-kremle-napomnili-o-vozmozhnostyakh-kieva-dlya-sozdaniya-gryaznoy-bomby-1150135841.html

В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы".

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы".И подчеркнул, что Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, эта тема вызывает крайнюю обеспокоенность.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что речь идет о серьезном оружии, но оно не может изменить положение дел на фронте.Ответом России на возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.

