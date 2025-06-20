Применение "грязной бомбы" против России станет последней ошибкой Украины
Путин: применение грязной ядерной бомбы против России стало бы последней ошибкой Украины
19:21 20.06.2025 (обновлено: 19:23 20.06.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.
"Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может, было бы их последней ошибкой", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, чем бы могло закончиться применение Украиной "грязной" ядерной бомбы против РФ.
Президент подчеркнул, что ядерная доктрина России, а также здравый смысл и практика действий говорят о том, что Москва всегда отвечает на любые угрозы зеркально.
"Мы отвечаем всегда. И всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины", - заявил российский лидер.
Ранее Путин подчеркивал, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.
При этом, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украине ничто не мешает в перспективе получить ядерное оружие. Для этого в Киеве есть реактор-наработчик, страна также располагает необходимыми ископаемыми и технологиями.
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