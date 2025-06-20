https://crimea.ria.ru/20250620/primenenie-gryaznoy-bomby-protiv-rossii-stanet-posledney-oshibkoy-ukrainy-1147391951.html

Применение "грязной бомбы" против России станет последней ошибкой Украины

Применение "грязной бомбы" против России станет последней ошибкой Украины - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Применение "грязной бомбы" против России станет последней ошибкой Украины

Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T19:21

2025-06-20T19:21

2025-06-20T19:23

россия

украина

владимир путин (политик)

ядерное оружие

"грязная" бомба

безопасность

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.Президент подчеркнул, что ядерная доктрина России, а также здравый смысл и практика действий говорят о том, что Москва всегда отвечает на любые угрозы зеркально.Ранее Путин подчеркивал, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.При этом, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, Украине ничто не мешает в перспективе получить ядерное оружие. Для этого в Киеве есть реактор-наработчик, страна также располагает необходимыми ископаемыми и технологиями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина - трансляцияПосланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружияПутин не исключил взятия Сум российскими войсками

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, владимир путин (политик), ядерное оружие, "грязная" бомба, безопасность, пмэф, новости