https://crimea.ria.ru/20251212/zavod-na-ukraine-mozhet-zagryaznit-dnepr-i-chernoe-more-uranovym-syrem-1151600138.html
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T10:36
2025-12-12T10:36
2025-12-12T10:47
министерство обороны рф
радиация
днепр
черное море
украина
новости
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137658919_0:167:2938:1820_1920x0_80_0_0_6bb2a334750c540fd823f63398471fb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев."Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.При этом он подчеркнул, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепр
черное море
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137658919_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9287b34fdd36d3ed8fd6745c9cb47e45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, радиация, днепр, черное море, украина, новости, экология
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
Химзавод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем - Минобороны РФ
10:36 12.12.2025 (обновлено: 10:47 12.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.
По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.
"Проникая внутрь помещений, атмосферные осадки смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях. В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море", - сказал представитель Минобороны РФ.
При этом он подчеркнул, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.