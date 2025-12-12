Рейтинг@Mail.ru
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/zavod-na-ukraine-mozhet-zagryaznit-dnepr-i-chernoe-more-uranovym-syrem-1151600138.html
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T10:36
2025-12-12T10:47
министерство обороны рф
радиация
днепр
черное море
украина
новости
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137658919_0:167:2938:1820_1920x0_80_0_0_6bb2a334750c540fd823f63398471fb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев."Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.При этом он подчеркнул, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепр
черное море
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137658919_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9287b34fdd36d3ed8fd6745c9cb47e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, радиация, днепр, черное море, украина, новости, экология
Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем

Химзавод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем - Минобороны РФ

10:36 12.12.2025 (обновлено: 10:47 12.12.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВойска РХБЗ
Войска РХБЗ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.
По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.

"Проникая внутрь помещений, атмосферные осадки смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях. В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море", - сказал представитель Минобороны РФ.

При этом он подчеркнул, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФРадиацияДнепрЧерное мореУкраинаНовостиЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
12:01СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
11:52В Севастополе возобновили морские рейсы
11:48Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы
11:34Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ
11:11Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
11:06Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины
10:40СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
10:36Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
10:29В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений
10:27В Севастополе остановились катера и паром
10:22Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
10:19Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО
10:17На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
10:15Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому
09:53 ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России 2:19
09:51Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину
09:37По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
09:26На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы
09:01Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Лента новостейМолния