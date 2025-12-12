https://crimea.ria.ru/20251212/zavod-na-ukraine-mozhet-zagryaznit-dnepr-i-chernoe-more-uranovym-syrem-1151600138.html

Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем

Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем

Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск... РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев."Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.При этом он подчеркнул, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

