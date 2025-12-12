https://crimea.ria.ru/20251212/kiev-planiruet-sbrasyvat-s-bpla-snaryady-s-otravlyayuschimi-veschestvami---mo--1151598891.html

Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО

Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО

Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T10:19

2025-12-12T10:19

2025-12-12T10:20

россия

новости сво

министерство обороны рф

отравляющие вещества

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132588490_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5e1a2da541b2850f97372327a9188231.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Он напомнил, что ранее боевиков ВСУ начали готовить к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Ртищев рассказал, что 9 декабря в ходе наступления в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ.Этот документ также согласован с минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству, добавил Ртищев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружиемМассовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, отравляющие вещества, беспилотник (бпла, дрон)