2025-12-12T10:19
2025-12-12T10:19
2025-12-12T10:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Он напомнил, что ранее боевиков ВСУ начали готовить к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Ртищев рассказал, что 9 декабря в ходе наступления в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ.Этот документ также согласован с минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству, добавил Ртищев.
10:19 12.12.2025 (обновлено: 10:20 12.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Он напомнил, что ранее боевиков ВСУ начали готовить к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Ртищев рассказал, что 9 декабря в ходе наступления в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ.
"В нем находились представленные на слайде документы, касающиеся технических требований к беспилотному авиационному комплексу украинского производства типа "Баба-Яга". Данные документы согласованы в 2024 году с Национальной гвардией Украины. В соответствии с пунктом 39 технических требований БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных "нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами", - цитирует Ртищева РИА Новости.
Этот документ также согласован с минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству, добавил Ртищев.
"Таким образом, вопреки требованиям конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ", - подчеркнул он.
