ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России

ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России - РИА Новости Крым, 12.12.2025

ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России

В России накрыли 169 подпольных оружейников и изъяли 378 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T09:53

2025-12-12T09:53

2025-12-12T10:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России накрыли 169 подпольных оружейников и изъяли 378 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Согласно данным ведомства, нелегальная деятельность, связанная с оборотом средств поражения, восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и продажей, пресечена в 53 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках.Все оперативно-розыскные мероприятия были проведены в октябре и ноябре 2025 года."В результате из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 килограммов взрывчатых веществ (тротил и порох), свыше 223 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – рассказали в ФСБ.И подчеркнули, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота, производства и переделки средств поражения продолжаются.Ранее сообщалось, что 46-летнему жителю Севастополя грозит до 5 лет колонии за незаконное хранение пистолета и патронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружиеЖительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБВ Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой

Силовики задержали 169 подпольных оружейников в 53 регионах России. ФСБ вместе с МВД накрыли ряд мастерских, где переделывали гражданские образцы оружия в боевые, изъяли 378 единиц оружия, в том числе: ▪️173 винтовки; ▪️88 пистолетов; ▪️ 81 автомат; ▪️32 гранатомета. А также оружие других типов, боеприпасы, более 700 гранат, мины и взрывчатые вещества. Видео ЦОС ФСБ России.

