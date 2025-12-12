https://crimea.ria.ru/20251212/-fsb-zaderzhala-169-podpolnykh-oruzheynikov-v-regionakh-rossii-1151597200.html
ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России
ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России - РИА Новости Крым, 12.12.2025
ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России
В России накрыли 169 подпольных оружейников и изъяли 378 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T09:53
2025-12-12T09:53
2025-12-12T10:51
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости крыма
севастополь
россия
оружие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151601507_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b26737d10842ad008311662e7b84a9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России накрыли 169 подпольных оружейников и изъяли 378 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Согласно данным ведомства, нелегальная деятельность, связанная с оборотом средств поражения, восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и продажей, пресечена в 53 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках.Все оперативно-розыскные мероприятия были проведены в октябре и ноябре 2025 года."В результате из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 килограммов взрывчатых веществ (тротил и порох), свыше 223 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – рассказали в ФСБ.И подчеркнули, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота, производства и переделки средств поражения продолжаются.Ранее сообщалось, что 46-летнему жителю Севастополя грозит до 5 лет колонии за незаконное хранение пистолета и патронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружиеЖительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБВ Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151601507_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d34474121dbc5a36e6b6786bbcbe73c5.jpg
Силовики задержали 169 подпольных оружейников в 53 регионах России.
ФСБ вместе с МВД накрыли ряд мастерских, где переделывали гражданские образцы оружия в боевые, изъяли 378 единиц оружия, в том числе:
▪️173 винтовки;
▪️88 пистолетов;
▪️ 81 автомат;
▪️32 гранатомета.
А также оружие других типов, боеприпасы, более 700 гранат, мины и взрывчатые вещества.
Видео ЦОС ФСБ России.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-12-12T09:53
true
PT2M19S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, севастополь, россия, оружие, новости, видео
ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России
ФСБ: силовики задержали 169 подпольных оружейников в Севастополе и еще 52 регионах России
09:53 12.12.2025 (обновлено: 10:51 12.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России накрыли 169 подпольных оружейников и изъяли 378 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Согласно данным ведомства, нелегальная деятельность, связанная с оборотом средств поражения, восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и продажей, пресечена в 53 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Все оперативно-розыскные мероприятия были проведены в октябре и ноябре 2025 года.
"В результате из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 килограммов взрывчатых веществ (тротил и порох), свыше 223 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – рассказали в ФСБ.
И подчеркнули, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота, производства и переделки средств поражения продолжаются.
Ранее сообщалось
, что 46-летнему жителю Севастополя грозит до 5 лет колонии за незаконное хранение пистолета и патронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: