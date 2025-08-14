https://crimea.ria.ru/20250814/v-khersonskoy-oblasti-u-zhenschiny-doma-nashli-sklad-so-vzryvchatkoy-1148710390.html
В Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой
Жительница Херсонской области дома хранила ручные боевые гранаты и запалы к ним. За это ей грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 14.08.2025
россия
херсонская область
новости
новые регионы россии
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Жительница Херсонской области дома хранила ручные боевые гранаты и запалы к ним. За это ей грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в УФСБ России по региону.По информации силовиков, фигуранткой дела стала 39-летняя женщина.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности женщины, а также выявление ее преступных связей, добавили силовики. Ранее житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение оружия. Гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроныСевастополец получил два года за незаконный сбыт оружияПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
