В Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой

В Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой

2025-08-14T20:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Жительница Херсонской области дома хранила ручные боевые гранаты и запалы к ним. За это ей грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в УФСБ России по региону.По информации силовиков, фигуранткой дела стала 39-летняя женщина.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности женщины, а также выявление ее преступных связей, добавили силовики. Ранее житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение оружия. Гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроныСевастополец получил два года за незаконный сбыт оружияПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников

