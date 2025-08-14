Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой
В Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткой
Жительница Херсонской области дома хранила ручные боевые гранаты и запалы к ним. За это ей грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T20:41
2025-08-14T20:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Жительница Херсонской области дома хранила ручные боевые гранаты и запалы к ним. За это ей грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в УФСБ России по региону.По информации силовиков, фигуранткой дела стала 39-летняя женщина.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности женщины, а также выявление ее преступных связей, добавили силовики. Ранее житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение оружия. Гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.
РИА Новости Крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Жительница Херсонской области дома хранила ручные боевые гранаты и запалы к ним. За это ей грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в УФСБ России по региону.
По информации силовиков, фигуранткой дела стала 39-летняя женщина.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК России "Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ"", – сказано в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности женщины, а также выявление ее преступных связей, добавили силовики.
Ранее житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение оружия. Гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.
