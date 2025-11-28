https://crimea.ria.ru/20251128/sevastopoltsu-grozit-srok-za-nezakonnoe-khranenie-makarova-s-patronami-1151245407.html
Севастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронами
46-летнему жителю Севастополя грозит до 5 лет колонии за незаконное хранение пистолета и патронов, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. 46-летнему жителю Севастополя грозит до 5 лет колонии за незаконное хранение пистолета и патронов, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.По данным ведомства, о том, что местный житель незаконно хранит запрещенные предметы, полицейские узнали по оперативным каналам, после чего у него нашли пистолет "Макарова" и восемь патронов калибра 9 мм. Задерживали фигуранта при силовой поддержке СОБР "Сокол".Отмечается, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и нарушение ПДД. Теперь в его отношении открыто уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Житель Севастополя ответит за незаконное хранение оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. 46-летнему жителю Севастополя грозит до 5 лет колонии за незаконное хранение пистолета и патронов, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.
По данным ведомства, о том, что местный житель незаконно хранит запрещенные предметы, полицейские узнали по оперативным каналам, после чего у него нашли пистолет "Макарова" и восемь патронов калибра 9 мм. Задерживали фигуранта при силовой поддержке СОБР "Сокол".
"Он пояснил, что запрещенные предметы ранее ему отдал знакомый, а так как он не знал законных способов их утилизации, продолжал хранить", – сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и нарушение ПДД. Теперь в его отношении открыто уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
