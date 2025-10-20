Рейтинг@Mail.ru
Жительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБ
Жительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБ
Жительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБ - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Жительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБ
Ручные боевые гранаты и запалы к ним выявили силовики дома у жительницы Херсонской области. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ручные боевые гранаты и запалы к ним выявили силовики дома у жительницы Херсонской области. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.Установлено, что фигурантка незаконно хранила по месту своего проживания ручные боевые гранаты, запалы к ним, уточнили в силовом ведомстве.Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК России "Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы."В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявление ее преступных связей", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение боевых гранат и боеприпасов к огнестрельному оружию. Гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ручные боевые гранаты и запалы к ним выявили силовики дома у жительницы Херсонской области. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
"Пресечена противоправная деятельность гражданки России, жительницы Херсонской области, 1994 года рождения, причастной к незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств", – сказано в сообщении.
Установлено, что фигурантка незаконно хранила по месту своего проживания ручные боевые гранаты, запалы к ним, уточнили в силовом ведомстве.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК России "Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявление ее преступных связей", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение боевых гранат и боеприпасов к огнестрельному оружию. Гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.
