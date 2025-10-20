https://crimea.ria.ru/20251020/zhitelnitsa-khersonskoy-oblasti-khranila-doma-boevye-granaty--fsb-1150300916.html

Жительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБ

Жительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБ - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Жительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБ

Ручные боевые гранаты и запалы к ним выявили силовики дома у жительницы Херсонской области. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T20:20

2025-10-20T20:20

2025-10-20T17:48

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

оружие

закон и право

херсонская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ручные боевые гранаты и запалы к ним выявили силовики дома у жительницы Херсонской области. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.Установлено, что фигурантка незаконно хранила по месту своего проживания ручные боевые гранаты, запалы к ним, уточнили в силовом ведомстве.Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК России "Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы."В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявление ее преступных связей", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение боевых гранат и боеприпасов к огнестрельному оружию. Гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в административном здании на СтавропольеУкраинские диверсанты задержаны в Брянской области Спецслужбы Киева и ИГИЛ* пытались убить российского офицера

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, закон и право, херсонская область, новости