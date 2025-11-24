Рейтинг@Mail.ru
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
Охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку изъяли полицейские у 53-летнего жителя Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку изъяли полицейские у 53-летнего жителя Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.Незаконный оружейный склад подозреваемый организовал в нежилом помещении на территории СНТ. Здесь он хранил порох, охотничье ружье, пистолет, цевье и 31 предмет, похожий на пневматическую винтовку с изменениями в конструкции — все это изъяли правоохранители.В действиях кубанца усматриваются признаки преступления сразу по трем статьям Уголовного Кодекса России, связанным с незаконным изготовлением оружия, а также незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением взрывчатых веществ или взрывных устройств, уточнили в ведомстве.Ранее в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие

Оружейный склад с 31 "модернизированной" винтовкой изъяли у 53-летнего жителя Геленджика

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку изъяли полицейские у 53-летнего жителя Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.
Незаконный оружейный склад подозреваемый организовал в нежилом помещении на территории СНТ. Здесь он хранил порох, охотничье ружье, пистолет, цевье и 31 предмет, похожий на пневматическую винтовку с изменениями в конструкции — все это изъяли правоохранители.
"Оружие подозреваемый приобрел в интернет-магазинах и модернизировал его - патроны он переплавлял, а из полученного свинца изготавливал пули для пневматических винтовок", - рассказали в МВД.
В действиях кубанца усматриваются признаки преступления сразу по трем статьям Уголовного Кодекса России, связанным с незаконным изготовлением оружия, а также незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением взрывчатых веществ или взрывных устройств, уточнили в ведомстве.
Ранее в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.
