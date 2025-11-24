https://crimea.ria.ru/20251124/zhitel-gelendzhika-plavil-patrony-i-moderniziroval-oruzhie-1151130293.html

Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие

Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие

Охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку изъяли полицейские у 53-летнего жителя Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани. РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T12:41

2025-11-24T12:41

2025-11-24T12:51

оружие

геленджик

новости

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151130061_0:155:518:446_1920x0_80_0_0_d05c8bc6442c6b6578a33b103c3965d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку изъяли полицейские у 53-летнего жителя Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.Незаконный оружейный склад подозреваемый организовал в нежилом помещении на территории СНТ. Здесь он хранил порох, охотничье ружье, пистолет, цевье и 31 предмет, похожий на пневматическую винтовку с изменениями в конструкции — все это изъяли правоохранители.В действиях кубанца усматриваются признаки преступления сразу по трем статьям Уголовного Кодекса России, связанным с незаконным изготовлением оружия, а также незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением взрывчатых веществ или взрывных устройств, уточнили в ведомстве.Ранее в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковЖитель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилкеВ Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки

геленджик

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, геленджик, новости, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край