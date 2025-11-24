https://crimea.ria.ru/20251124/zhitel-gelendzhika-plavil-patrony-i-moderniziroval-oruzhie-1151130293.html
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
Охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку изъяли полицейские у 53-летнего жителя Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T12:41
2025-11-24T12:41
2025-11-24T12:51
оружие
геленджик
новости
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151130061_0:155:518:446_1920x0_80_0_0_d05c8bc6442c6b6578a33b103c3965d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку изъяли полицейские у 53-летнего жителя Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.Незаконный оружейный склад подозреваемый организовал в нежилом помещении на территории СНТ. Здесь он хранил порох, охотничье ружье, пистолет, цевье и 31 предмет, похожий на пневматическую винтовку с изменениями в конструкции — все это изъяли правоохранители.В действиях кубанца усматриваются признаки преступления сразу по трем статьям Уголовного Кодекса России, связанным с незаконным изготовлением оружия, а также незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением взрывчатых веществ или взрывных устройств, уточнили в ведомстве.Ранее в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковЖитель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилкеВ Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки
геленджик
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151130061_0:106:518:495_1920x0_80_0_0_7497d74f79b7c850df697bded44f3de0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оружие, геленджик, новости, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край
Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
Оружейный склад с 31 "модернизированной" винтовкой изъяли у 53-летнего жителя Геленджика
12:41 24.11.2025 (обновлено: 12:51 24.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку изъяли полицейские у 53-летнего жителя Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубани.
Незаконный оружейный склад подозреваемый организовал в нежилом помещении на территории СНТ. Здесь он хранил порох, охотничье ружье, пистолет, цевье и 31 предмет, похожий на пневматическую винтовку с изменениями в конструкции — все это изъяли правоохранители.
"Оружие подозреваемый приобрел в интернет-магазинах и модернизировал его - патроны он переплавлял, а из полученного свинца изготавливал пули для пневматических винтовок", - рассказали в МВД.
В действиях кубанца усматриваются признаки преступления сразу по трем статьям Уголовного Кодекса России, связанным с незаконным изготовлением оружия, а также незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением взрывчатых веществ или взрывных устройств, уточнили в ведомстве.
Ранее в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину
, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: