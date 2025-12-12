Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину
Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину
Херсонская область дополнительно получит свыше двух млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, в том числе – на социальные выплаты и... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Херсонская область дополнительно получит свыше двух млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, в том числе – на социальные выплаты и медицину. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.В пресс-службе напомнили, что в октябре на поддержание сбалансированности бюджета Херсонской области было направлено около двух млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы ХерсонщиныВ медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млнРемонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине
Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину

Херсонская область получит два млрд на социальные выплаты и медицину – кабмин

09:51 12.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Херсонская область дополнительно получит свыше двух млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, в том числе – на социальные выплаты и медицину. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
"Финансирование в форме дотаций поступит из федерального бюджета. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона. Речь в том числе идет о социальных выплатах гражданам и строительстве медицинского учреждения", – информирует пресс-служба Кабмина.
В пресс-службе напомнили, что в октябре на поддержание сбалансированности бюджета Херсонской области было направлено около двух млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.
Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году, сообщалось ранее.
