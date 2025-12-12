https://crimea.ria.ru/20251212/khersonskaya-oblast-poluchit-dva-mlrd-na-sotsvyplaty-i-meditsinu-1151597051.html

Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину

Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину

Херсонская область дополнительно получит свыше двух млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, в том числе – на социальные выплаты и... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T09:51

2025-12-12T09:51

2025-12-12T09:51

херсонская область

новые регионы россии

финансирование

новости

правительство россии

соцвыплаты

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/62/1114766268_0:42:2806:1620_1920x0_80_0_0_fa7f4bcbf43ba9dd9d02666c4e242527.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Херсонская область дополнительно получит свыше двух млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, в том числе – на социальные выплаты и медицину. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.В пресс-службе напомнили, что в октябре на поддержание сбалансированности бюджета Херсонской области было направлено около двух млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы ХерсонщиныВ медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млнРемонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, финансирование, новости, правительство россии, соцвыплаты, медицина