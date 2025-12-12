https://crimea.ria.ru/20251212/tushil-ogon-gorshkami-i-spalil-sad-byvshey-teschi--krymchaninu-dali-srok-1151605204.html
Тушил огонь горшками и спалил сад бывшей тещи – крымчанину дали срок
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил условный срок за пожар в саду у матери бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба Верховный Суд Республики Крым.По данным суда, происшествие случилось в начале года. 2 января во дворе родителей бывшей супруги мужчина разжег очаг под елью, в котором сжег около сотни черенков растений и персиковое дерево.В суде первой инстанции подсудимый раскаялся, признал вину и сумму ущерба. Свой поступок объяснил постоянными конфликтами с бывшими родственниками из-за невозможности увидеться с детьми. При этом заявил, что пожар возник случайно, когда он попытался потушить разгоревшийся от углей огонь, используя оказавшиеся под рукой горшки с растениями.В итоге суд приговорил бывшего зятя к 4 годам условно, обязал его выплатить 89,3 тысяч рублей в виде компенсации и еще 100 тысяч – за моральный вред. Сторона защиты подала апелляцию, однако Верховный Суд Республики Крым оставил приговор суда первой инстанции без изменения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрасБывший зять убил тещу в Севастополе – что известноО чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил условный срок за пожар в саду у матери бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба Верховный Суд Республики Крым.
По данным суда, происшествие случилось в начале года. 2 января во дворе родителей бывшей супруги мужчина разжег очаг под елью, в котором сжег около сотни черенков растений и персиковое дерево.
"Общий ущерб составил 89 300 рублей", – констатировали в пресс-службе.
В суде первой инстанции подсудимый раскаялся, признал вину и сумму ущерба. Свой поступок объяснил постоянными конфликтами с бывшими родственниками из-за невозможности увидеться с детьми. При этом заявил, что пожар возник случайно, когда он попытался потушить разгоревшийся от углей огонь, используя оказавшиеся под рукой горшки с растениями.
В итоге суд приговорил бывшего зятя к 4 годам условно, обязал его выплатить 89,3 тысяч рублей в виде компенсации и еще 100 тысяч – за моральный вред. Сторона защиты подала апелляцию, однако Верховный Суд Республики Крым оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
