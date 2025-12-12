https://crimea.ria.ru/20251212/tushil-ogon-gorshkami-i-spalil-sad-byvshey-teschi--krymchaninu-dali-srok-1151605204.html

Тушил огонь горшками и спалил сад бывшей тещи – крымчанину дали срок

Тушил огонь горшками и спалил сад бывшей тещи – крымчанину дали срок - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Тушил огонь горшками и спалил сад бывшей тещи – крымчанину дали срок

Житель Симферопольского района получил условный срок за пожар в саду у матери бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба Верховный Суд Республики Крым. РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T13:01

2025-12-12T13:01

2025-12-12T13:01

пожар

суд

приговор

крым

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил условный срок за пожар в саду у матери бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба Верховный Суд Республики Крым.По данным суда, происшествие случилось в начале года. 2 января во дворе родителей бывшей супруги мужчина разжег очаг под елью, в котором сжег около сотни черенков растений и персиковое дерево.В суде первой инстанции подсудимый раскаялся, признал вину и сумму ущерба. Свой поступок объяснил постоянными конфликтами с бывшими родственниками из-за невозможности увидеться с детьми. При этом заявил, что пожар возник случайно, когда он попытался потушить разгоревшийся от углей огонь, используя оказавшиеся под рукой горшки с растениями.В итоге суд приговорил бывшего зятя к 4 годам условно, обязал его выплатить 89,3 тысяч рублей в виде компенсации и еще 100 тысяч – за моральный вред. Сторона защиты подала апелляцию, однако Верховный Суд Республики Крым оставил приговор суда первой инстанции без изменения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрасБывший зять убил тещу в Севастополе – что известноО чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, суд, приговор, крым, происшествия, новости крыма